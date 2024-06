Vota por quien quieras, pero que no digas que no tenemos memoria

Politigrama

Víctor Manuel Jácome

H O R I Z O N T A L E S :

1.- Vota por quien quieras, pero todos los mexicanos desde el más humilde trabajador, campesino, obrero, comerciante, maestro, industrial, soldado y marino deben saber quiénes hicieron todos estos eventos comprobables mediante la percepción de los sentidos en los últimos 50 años.

2.- Como olvidar la matanza de los estudiantes en 1968 y la que hubo en 1971.

4.- Como olvidar el engaño con las votaciones que hizo el PAN aliado con el PRI en 1988.

5.- Como olvidar la brutal represión y violaciones de mujeres en el poblado de Atenco en el Estado de México; y las masacres y matanzas en Acteal, Aguas Blancas, Tlatlaya y Tanhuato; además de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

6.- Dos iniciales del ex presidente de México el priista, Gustavo Díaz Ordaz, a quien se recuerda por haber aceptado ser el responsable de la matanza de 1968.

7.- El atraco de la partida secreta del ex presidente del PRI Carlos Salinas.

12.- Iniciales del otro ex presidente emanado del PRI, Miguel de la Madrid Hurtado, a quien se recuerda por ser un mandatario tibio con su jefe de policía Arturo Durazo Moreno.

15.- Abreviatura del estado en donde se cometió una brutal represión de padres, madres y maestros de Nochixtlán.

16.- Como olvidar la venta de los ex presidentes neoliberales de la banca, las mineras y de mil empresas gubernamentales del Estado.

18.- Iniciales del priista y ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, el creador del neoliberalismo mexicano que les exigió a los presidentes que lo relevaron a seguir vendiendo las paraestatales y empresas del Estado.

21.- La forma de vender el “huachicol” que era la gasolina que extraían ilegalmente desde los tubos de Pemex hasta que ocurrió ese accidente que mató a varias personas en Hidalgo y se acabó el negocio.

22.- Iniciales de Susana Uriarte.

23.- Iniciales del ex candidato presidencial que fue vilmente asesinado al igual que el ex gobernador de Guerrero, José Francisco Ruiz Massieu, miembro del PRI, ex cuñado de Carlos Salinas y padre de la ex secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu Salinas; durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

24.- Iniciales invertidas del ex presidente emanado del PRI a quien a pesar de que su antecesor asumió la responsabilidad de la matanza de estudiantes en 1968, a él se le recrimina porque era su secretario de gobernación.

25.- Iniciales de Eduardo Trevi.

26.- Dos iniciales de Ernesto Zedillo ex presidente de México, que fue un defensor de los banqueros con el Fobaproa.

28.- Carta de la baraja con la que los morenistas, petistas, verdes ecologías y millones de mexicanos identificas a la candidata para las elecciones del próximo 2 de junio de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum Pardo.

29.- Iniciales del ex presidente José López Portillo, que se le recuerda que iba a defender el peso como un perro y nacionalizó los bancos.

32.- En invertido la falta de los 25 mil 648 mexicanos desaparecidos en la última década.

34.- Homicidios. Como olvidar los crímenes del cardenal Posadas Ocampo, del político Manuel Clouthier y del periodista Manuel Buendía.

38.- Como olvidar el desmantelamiento y desaparición de la empresa paraestatal mexicana que se dedicó a acciones relacionadas con el sistema de abasto. Fue creada en el año 1961 durante el gobierno de Adolfo López Mateos con el fin de garantizar la compra y regulación de precios en productos de la canasta básica, y el maíz.

39.- Pedro Ortega Lemus.

40.- Siglas del organismo político que lidera Alejandro Morena y que ofreció renunciar al PRI y bajarse de la plurinominal de senador, si el candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez del MC renunciaba a favor de Xóchitl Gálvez Ruiz y Máynez lo mando al carajo. Y hace equipo con el PAN y el PRD obligado por el empresario Claudio X. González.

41.- Iniciales del ex presidente panista de Guanajuato que gobernó México con las mismas raterías de lo que hacía el PRI en años pasados y que fue artífice del fraude electoral en contra de AMLO para que llegara el espurio Felipe Calderón.

42.- Espacio delimitado por paredes y techos de cualquier material, con entrada independiente, que se utiliza para vivir. Como olvidar la apodada “Blanca” de Peña Nieto y la de Malinalco de Luis Videgaray.

44.- El salario invertido de los legisladores. Que además de su salario recibían bonos navideños los diputados y senadores.

45.- Iniciales del panista y ex presidente espurio de México que inició una guerra contra el narco disimulada porque su jefe de Seguridad está detenido en Estados Unidos por narcotraficante.

46.- El impuesto que se cobra por el consumo final de productos y servicios. Como olvidar los incrementos de ese gravamen del 4 al 16%.

48.- Siglas del organismo político que lidera Alberto Anaya y que hace equipo con la coalición “Sigamos Haciendo Historia” apoyando a Morena y PVEM con la candidata presidencial Claudia Sheinbaum Pardo.

50.- El rescate bancario que hizo el ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de Léon y lo convirtió en deuda pública de 1 billón 300 mil millones de pesos a cargo de nuestros bolsillos. 1 BILLON 300 MIL MILLOOONES!!!

52.- Tomás Medina Reyes.

53.- Alejandro López Ortega.

56.- Acrónimo invertido del organismo político que lidera Mario Martín Delgado Carrillo y hace equipo con el PVEM y el PT apoyando a la morenista Claudia Sheinbaum Pardo a la Presidencia de la República.

57.- Carta de la baraja con la que los priistas, panistas y perredistas y millones de mexicano comparan a Xóchitl Gálvez Ruiz como su candidata presidencial.

58.- Carta de la baraja con la que los emecistas y millones de mexicanos apoyan a Jorge Álvarez Máynez a la candidatura presidencial.

59.- Siglas del organismo político que lidera Dante Delgado Rannauro y sin apoyo otros partidos va solo por la Presidencia de la República Mexicana con Jorge Álvarez Máynez.

60.- Siglas del organismo político que lidera Jesús Zambrano Grijalva y que para no perder su registro se asoció por órdenes del empresario Claudio X. González con el PAN y el PRI para apoyar a su candidata presidencial Xóchitl Gálvez Ruiz.

61.- Siglas del organismo político que lidera Karen Castrejón Trujillo y que forma equipo con el PT y Morena apoyando a la morenista Claudia Sheinbaum Pardo a la Presidencia de la República.

64.- Siglas del organismo político que lidera Marko Cortés Mendoza, que hace equipo por órdenes del empresario Claudio X. González con el PRI y el PRD apoyando a su candidata presidencial Xóchitl Gálvez Ruiz.

67.- Iniciales del presidente más querido de México que ha cumplido todas sus promesas de campaña y es el promotor de la 4ª. Transformación.

69.- Y cómo olvidar los desvíos del erario y lavado de dinero y asociación delictuosa de los titulares de los gobiernos estatales del PRI, del PAN y el PRD que han robado el erario y ellos son: Javier Duarte de 45 mil millones de pesos; Humberto Moreira de 34 mil millones de pesos; Roberto Borge de 5 mil millones de pesos; Rodrigo Medina de 3,600 millones de pesos; César Duarte de 6 mil millones de pesos; Jesús Reyna de 3 mil millones de pesos; Andrés Granier de 2,600 millones de pesos; Mario Villanueva y su hijo con una cifra incalculable; Tomás Yarrington también con cifra incalculable: Guillermo Padrés de 450 millones de pesos; Luis Alberto Reynoso de 13 millones; Jorge Torres 2.8 millones de dólares; Flavino Ríos de 248 millones de pesos; Gabino Cué de 30 mil millones de pesos y Fidel Herrera de 16.5 millones de pesos.

V E R T I C A L E S:

3.- Iniciales de Eduardo Aceves.

4.- Fernando Ordoñez.

6.- Diez Años. Los 25 mil 648 mexicanos desaparecidos en los últimos 10 años.

8.- Lorena Xoco Anturio.

9.- Orlando Pérez.

10.- Bárbara Reyna.

11.- Oralia Índigo.

12.- Mirella Carmona.

13.- María Indalecio.

14.- Horacio Oros.

17.- Nancy León.

19.- Sandra Emir.

20.- Genaro Lemus.

27.- Elena Eras.

29.- Luis Salas.

30.- Reporteros, columnistas editorialistas. De ellos han asesinados a 128 y más 20 han desaparecido.

31.- Jorge Solís.

32.- Óscar Olivo Sánchez.

33.- Isabel Soberanes Ulúa.

34.- El tipo de reforma invertida que implementaron los neoliberales para a entregar todo el petróleo, y la destrucción paulatina de Pemex.

35.- Imelda Cabrera.

36.- Nubia Oliva.

37.- Aurora Nápoles.

40.- La forma corrupta de hacer política de la miseria presupuestal para Salud y Educación, la nefasta y sangrienta Reforma Educativa y la corrupción. ¡¡Y La criminal corrupción de los agentes policiacos de todos los días desde hace 50 años que tiene al país con la inseguridad que nos agobia a todos!!

41.- Tipo de pensión. De la que gozaban los ex presidentes de su sueldo presidencial más alto del mundo de 115 mil 531 pesos, y que se les acabó en este sexenio.

43.- Sofía Fernández Baena.

44.- Santiago Herdez Pomar.

47.- Carta de la baraja con la que los simpatizantes de Clara Brugada, de Morena, PVEM y PT; Santiago Taboada del PRIANRD y Salomón Chertorivski de MC que son los candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

49.- Nombre de los sitios donde una o más personas fueron enterradas de forma anónima y que son interminables por todo el país.

51.- Los feminicidios del Estado de México en gobiernos de Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila Villegas más los más de 25 mil mexicanos desaparecidos en la última década, que ya deben haber pasado a mejor vida.

54.- Esmeralda Solís.

55.- Telmo Antúnez Durán.

62.- Erick Alán Obregón.

63.- Miguel Murat Ruz.

64.- Paula Lomelí.

65.- Alicia Inzunza.

66.- Nora Carrillo.

68.- Leonorilda España.