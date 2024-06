Toluca acéfala. Morena arrasa en Edomex

Espacio Electoral

Eleazar Flores

¿DESAPARECERÁ LA OPOSICIÓN?-. Si el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) arrasó en las elecciones federales del país, en el Estado de México dio la PUNTILLA a lo poco que queda de los otrora fuertes partidos mexiquenses, PAN-PRI-PRD, dos, tres décadas atrás.

Basta recordar que a finales del siglo XX, el PRD ganó importantes alcaldías como Nezahualcóyotl y Tejupilco; el PAN hizo lo mismo a principios de este siglo y milenio, dando incluso origen al famoso CORREDOR AZUL, iniciado en Huixquilucan, pasando por Naucalpan, Atizapán de Zaragoza, Izcalli y Tlalnepantla, “brincando” hasta Toluca, Metepec y demás.

Pero vino la DEBACLE y después un sube y baja tricolor y panista, cuando ambas divisas se PROSTITUYERON tanto, que se prestaron candidatos con playeras azules, tricolores y hasta amarillas, que confundieron tanto al electorado que se turnaron la silla de la alcaldía de la capital del estado, por uno o dos trienios y después salir o regresar, según el tiempo.

Las últimas abanderadas del PRI fueron María Elena Barrera Tapia y Martha Hilda González Calderón, quien cerró el ciclo tricolor hace diez años, regresó el discutido Juan Rodolfo Sánchez Gómez y concluyó el priista Raymundo Martínez Carbajal, primero prófugo de la justicia y ahora con libertad condicional… pero principal culpable de la debacle tricolor.

Por si fuera poco, el ALCALDE INTERINO JUAN MACCISE NAIME con tres meses de ejercicio aproximadamente, literalmente ha pasado OMISO, tanto que ni para las ceremonias cívicas de carácter estatal ha sido invitado, por lo que ha tenido que INVENTAR algunos eventos de carácter casero con la finalidad de tener algo que informar a sus gobernados.

No crea que la culpa es toda de las demás instancias gubernamentales, lo que pasa es que el Maccisse junior ni idea tiene de tener que asistir a determinados eventos con carácter casi obligatorio, inventando motivos de sus inasistencias, atendiendo a cambio en su agenda, asuntos y temas intrascendentes, por lo que ni los medios locales los publican.

VALLE DE MÉXICO-. En el caso de Toluca fueron los errores de burócratas disfrazados de políticos los que aventaron las últimas paladas a los moribundos PAN-PRI-PRD, pero en el caso de municipios importantes como Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y ahora el IMPORTANTÍSIMO Texcoco, el apoyo económico de los candidatos morenos fue determinante.

Apoyo económico seguramente lo tuvieron candidatos-as de todos los partidos, pero el apoyo político, presidencial y gubernamental sólo fue para la divisa morena, mujeres y hombres leales, de seis años a la fecha, sobre todo, pues a nivel municipal son mayoría candidatos-as ex priistas y ex panistas, incluso ex perredistas.

En cuanto a elecciones a senadores, diputados federales y locales mejor ni hablar, pues el llanto por las derrotas sería aún mayor.

Tan DESCONOCIDOS, ganadores-as como derrotado-as.

