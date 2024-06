Surge la corriente “no me cuadra” y Xóchitl Gálvez anuncia impugnación

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Luego de reconocer su derrota y felicitar a Claudia Sheinbaum por su triunfo, la candidata de oposición, Xóchitl Gálvez Ruiz, indicó que impugnará la elección presidencial ganada por la oficialista con quizá 36 millones de votos frente a 15 de ella.

El recurso será por “competencia desigual” sin precisar si buscará la anulación o la reposición del proceso. Tampoco aclaró Xóchitl si en esta etapa de impugnación oficial le acompañarán PRI, PAN y PRD.

Esta reacción de la opositora presidencial se presenta al parejo del surgimiento de varias corrientes ciudadanas que, incrédulas del anuncio oficial del triunfo de Sheinbaum y sus pormenores, se aprestan a movilizarse y organizarse en varios sentidos y niveles.

Dentro del Consejo Cívico encabezado por Guadalupe Acosta Naranjo, Emilio Álvarez Icaza y Amado Avendaño y que aglutina a decenas de organizaciones ciudadanas, donde se encuentra a Claudio X. González el gran opositor del régimen de la 4T de Andrés Manuel López Obrador y que han sido promotores principales de las 3 “mareas rosas”, que inundaron con reclamos el Zócalo y decenas de plazas en ciudades de México y el mundo, se aprestan a dar la gran batalla por el rescate de la Nación.

Bajo la interrogante de “¿Quién votó por Claudia?” para darle 36 millones de sufragios este incipiente movimiento siembra de dudas las redes sociales.

Muchas, afirman, son las dudas… la principal: ¿qué pasó realmente ayer (el domingo)? La duda surge cuando se vio una gran inconformidad, motivación, gran afluencia, líneas de votación impresionantes…

“Tenemos derecho a dudar… ¿Hace sentido lo que nos dicen? ¡NO!… ¡No cuadra!… ciertamente muchos ya se allanaron al resultado oficial, ¿pero afirmar que hubo 60% de ventaja? No hay lógica… (afirman).

“Las cuentas nos dicen que Andrés Manuel López Obrador tuvo 53% (casi 31 millones de votos) en 2018 gracias a un contexto especial: cansancio, rechazo, corrupción del gobierno de Peña Nieto…

“Hoy Claudia tiene 6 millones más de votos que AMLO, cuando en 2021 en la intermedia apenas lograron 21 millones de votos y en 2022 en lo de Revocación de Mandato sacaron 15 millones…

“Sheinbaum no es para nada un fenómeno de popularidad, electoral como el de AMLO en 2018… sin embargo se sabía que se podía ganar o perder y todos llegaron a hablar de una elección cerrada…

“Y hoy salen con esta sorpresa descomunal… No es algo natural… y encima la lentitud con la que fluyeron los datos…

“¿Quién, entonces, votó por Claudia? ¿Cómo es posible que haya tenido 15 millones más de votos que en 2021?

“¿Quienes votaron por Claudia Sheinbaum?: ¿Los papás de los niños con cáncer?, ¿las madres buscadoras?, ¿los millones de personas que padecen el transporte público y la inseguridad todos los días en la Ciudad de México y el país?, ¿familias, amigos, vecinos de las víctimas de los muertos de la Línea 12?; ¿Quién votó por Claudia?: ¿Las mujeres a las que gasearon en el Zócalo?, ¿quién votó por ella, las, los familiares de las víctimas de feminicidios?

“El voto duro de AMLO y Morena no alcanza para eso. El de los programas sociales, de quienes reciben dinero, a quienes puedan comprar, manipular no llegan a eso. No.

“Este resultado nos está diciendo que hay millones y millones de personas que decidieron entregarle un cheque en blanco al próximo gobierno para que siga pactando con el crimen organizado, para que siga destruyendo el sistema de salud, para que siga devastando la selva, para que mantenga secos los almacenes de las clínicas y de los hospitales, sin medicinas.

“Para que sigan dividiendo al país, para que acaben con la Suprema Corte, para que acaben con el INE, para que acaben con el INAI, para que siga dándoles negocios a los hijos del Presidente hasta que vomiten dinero.

“Hoy hay 35 millones de personas que le dieron manga ancha en este país a quienes sistemáticamente han destruido al país durante los últimos 6 años y que han declarado abiertamente que buscarán seguir destruyéndolo…”, afirman los del Frente Cívico.

Otros muchos miles indican en redes que no es hora de quedarse con dudas sino de ir al fondo de lo ocurrido.

“… si alguien manipuló algo, tenemos derecho a saberlo… lo obvio es que desde un inicio hubo una elección manipulada desde el Estado, una intromisión grosera, cínica, descarada del Presidente en la elección, y esta fue profundamente inequitativa y ahora el Presidente está y estará detrás de Claudia Sheinbaum”, leo en uno de esos chats.

Otros se preguntan por qué la alianza opositora no funcionó, porque la vigilancia sobre el proceso no operó. Y exigen encontrar la falla. Y casi todos se declaran listos a continuar en la batalla por ese México que hoy les dicen han perdido.

Yo creo que esto que se veía venir apenas comienza en esta nueva etapa. La del “No me cuadra”.

Del otro lado está ancha calle

Por supuesto que hoy no todo es reclamo y dudas, del lado del triunfo hay confirmación y agradecimientos como el de la tlaxcalteca Ana Lilia Rivera, presidenta del Senado, quien los votos del domingo le aseguraron su permanencia por 6 años más en la Cámara alta.

“Hoy, con profundo agradecimiento y con una humildad que reconoce que el ganador contundente en el estado de Tlaxcala y en México el día de hoy ha sido el pueblo.

“Esta movilización que no es otra cosa más que la claridad que tiene el pueblo de México de esta revolución de las conciencias, que lo ha llevado a salir a votar con una contundencia de más del 70 por ciento de participación ciudadana; algo nunca antes visto en nuestro país.

“Lo que refleja la profundidad de la transformación que vive México y nos da la seguridad de que para atrás nunca más.

“Nos da la claridad de que los fraudes electorales se acabaron en nuestro país y nos da una esperanza muy grande del futuro prometedor que viene para nuestro país y para el estado de Tlaxcala.

“En concreto, en Tlaxcala entrega nuestro pueblo muy buenas cuentas a la democracia y a la transformación, porque el contundente respaldo a la doctora Claudia Sheinbaum es de más del 65 por ciento de las votaciones”.

