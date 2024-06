“Sufrirá la CDMX con Morena”, advierte el diputado Rubio

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Pues sí. Bien dice el PAN: la elección del domingo 2 de junio dejó más dudas que certeza y más confusión que alegría entre la ciudadanía.

Hoy los ganadores casi de todas-todas, Morena y sus aliados (PT y Partido Verde) están de plácemes y no caben de contento. Y cómo no, si “barrieron” literalmente con la oposición que no dijo “ni pío”.

Del otro lado, el diputado y también reelecto, Ricardo Rubio Torres, dijo un día después de la elección que en la CDMX, prácticamente se llegó al 70% de participación ciudadana, lo cual significa que en la capital del país no quería a Morena, sin embargo… ganó Morena. Algo pasó. No lo dice explícitamente, pero lo da a entender.

Señaló el legislador que “la CDMX sufrirá con Morena”.

Del lado de la oposición, de los pocos que se mostraron satisfechos y jubilosos, fue el diputado Raúl Torres Guerrero, que ganó la Diputación Migrante, y quien expuso: “hay una nueva resistencia y se refrendó la victoria del voto opositor en el extranjero”.

“Más de 29 mil 800 chilangos que viven y trabajan más allá de nuestras fronteras, votaron por un proyecto con Santiago Taboada y un servidor de la Alianza Fuerza y Corazón por la Ciudad, ganamos tres a uno a la 4T”.

A Taboada, por supuesto, no le alcanzó. Pero Torres Guerrero está convencido de que los chilangos en el exterior entienden hacia donde debe ir la ciudad y el impacto que debe representar la diáspora mexicana en el mundo.

“180 mil votos de mexicanos en el exterior, de los 226 mil registrados; un gran número de participación donde el voto en el extranjero también se recuperó para Xóchitl Gálvez; “hoy tenemos que trabajar y poner en el centro a los mexicanos en el extranjero, la diáspora chilanga que nos respalda”. A su vez, Aníbal Cañez Morales, diputado panista, expresó que la gente no merece estos resultados y el país no merece lo que representa el actual gobierno.

Ya en plan desbordante, comentó:

“El PAN hoy está más fuerte que nunca, tuvimos una votación histórica; la gente apoyó al PAN y no quiere a Morena”. Cañez Morales adelantó que el PAN no dejará de ser una oposición responsable y firme, así como constructiva. “Nos vamos a convertir en lo que debe ser una plena y sólida resistencia al Gobierno que seguirá con sus abusos, como lo ha caracterizado Morena.

Momento de la reconciliación

Otro de los que están de plácemes es Chucho Sesma, dirigente del Partido Verde en la Ciudad de México.

Después de la jornada electoral, calificó a ésta como histórica; se dijo satisfecho y felicitó de una manera muy especial a la próxima Jefa de Gobierno, Clara Brugada, por su indiscutible triunfo en las urnas, al igual que a la doctora Claudia Sheinbaum por haber obtenido la victoria para la Presidencia de la República.

Además de mostrarse orgulloso por formar parte de la coalición ganadora, también reconoció a la militancia y simpatizantes del Partido Verde en la capital del país por haber salido a votar masivamente este 2 de junio por los candidatos locales y federales de su instituto político. “Es una responsabilidad enorme la que ahora tememos con la gente y no vamos a defraudar esa confianza que nos han dado”, abundó el líder ecologista.

Sesma Suárez expresó que esa cantidad de votos tan importante, refuerza el compromiso del Partido Verde con la construcción de una mejor ciudad y un mejor país para todas y todos los mexicanos. En ese sentido, hizo un llamado a todas las fuerzas políticas a la reconciliación y a dar por concluida la contienda electoral y comenzar a fabricar de inmediato entre todos los acuerdos que la ciudadanía se merece y que está exigiendo para hacer de México y su ciudad capital, un mejor lugar para vivir.

Rojo de la Vega frenó a Morena

La diputada del PAN por Cuauhtémoc, Frida Guillén Ortiz, celebró que Alessandra Rojo de la Vega sea la próxima alcaldesa y le haya puesto un freno a Morena. La legisladora de oposición dijo que por fin, la Cuauhtémoc tendrá un gobierno de alternancia con una mujer que tiene trabajo social y un activismo constante a favor de las mujeres.

La legisladora subrayó que en los últimos nueve años, la demarcación ha sido cuna de la negligencia y políticos que traicionan sus ideales, lo que ha causado que las y los vecinos desconfíen plenamente de las autoridades. “Estoy segura que con Alessandra Rojo de la Vega y su capacidad de trabajo, además de su pasión por el bien común, harán que nuestras vecinos y vecinos gocen de una mejor calidad de vida”. Frida Guillén dijo que se acabará la corrupción; “ya no habrá extorsiones y la violencia será cuestión del pasado”.

Añadió que “por muchos años se toleró a la mafia de despojos, del cobro de piso y servicios que no son de calidad; hoy, bajo un gobierno del PAN, PRI y PRD, es posible que haya un modelo de atención ciudadana más oportuno y capaz de resolver”.

“Nosotros en la siguiente Legislatura vamos a trabajar con Rojo de la Vega de manera coordinada porque sabemos que será aliada y no nos traicionará”. La panista pidió a la próxima alcaldesa mantener su lucha por las mujeres de Cuauhtémoc y no dejarlas solas como fue Néstor, Monreal y Cuevas.

