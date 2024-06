López Obrador descarta que Estados Unidos cierre frontera con México por crisis migratoria

“No le conviene a ninguno de los dos países”

Rechaza el Presidente endurecimiento de medidas contra personas indocumentadas

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este jueves que las medidas impuestas por Estados Unidos para restringir las solicitudes de asilo en la frontera con México son un asunto exclusivamente migratorio y no significa ningún cierre de la frontera. “Es imposible que se cierre la frontera, esto para tranquilidad de la gente”, insistió.

“No se puede tomar la frontera, no es posible, no le conviene a ninguno de los dos países, ni a nuestros pueblos, es bastante la integración económica, comercial, social que existe en la frontera”, aseguró el mandatario en su conferencia mañanera diaria en Palacio Nacional.

Rechazó que la medida anunciada por Joe Biden el martes para limitar las solicitudes de asilo en la frontera con México si el número de cruces de migrantes irregulares supera un límite determinado, vaya más allá del ámbito lo migratorio. “Es migratorio, no es comercial, no tiene que ver con la gente de Tijuana que va y viene, es para lo que se conoce como migración irregular”, recalcó.

Al señalar que su administración está atenta ante cualquier posible afectación en la frontera, recordó que México está mediando entre Estados Unidos y gobiernos como el de Cuba y Venezuela para que acepten deportaciones directas de sus ciudadanos desde territorio estadounidense.

“En esta caso estamos nosotros ayudando para que se acepte en los países en donde ellos no tienen buena relación el que puedan tomar medidas de deportación aunque nosotros no quisiéramos que deportaran a nadie, porque la migración no es por gusto, es por necesidad, pero ya como toman esas decisiones y es un Estado soberano, bueno, que los deportados lleguen de manera directa a sus países”, dijo.

López Obrador destacó que durante su mandato se ha avanzando en la integración económica de América del Norte y consideró que al próximo gobierno de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, le corresponderá consolidar este proceso y avanzar hacia la integración continental.

“Ahora les va a tocar a las próximas autoridades, a quien ya saben ustedes quién, el seguir convenciendo que se consolide la integración de América del Norte, pero que se piense en consolidar la integración de toda América, que como la Unión Europea comenzó como Comunidad Europea y se convirtió en Unión Europea. Lo mismo, Comunidad de América y Unión de todos los países de América, esto va a significar una transformación, pensando en las nuevas generaciones esta es la opción hacia adelante”, expuso.

Rechaza AMLO endurecimiento de políticas migratorias

Luego de que fuera desalojado el campamento de docenas migrantes en la plaza Giordano Bruno, en la Ciudad de México, el presidente López Obrador rechazó que tras la llamada con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, y en medio de la decisión de ese gobierno estadounidense de limitar las solicitudes de asilo a ese país, se hayan endurecido las políticas migratorias, y aseguró que “no hay deportaciones” ni se violan derechos humanos.

“¿No se endurecen las políticas migratorias en México después sobre todo de la llamada del presidente Biden y las medidas de Estados Unidos”, se le preguntó en su conferencia mañanera de este jueves 6 de junio en Palacio Nacional.

“No, no, no”, respondió. “Nosotros no desaparecemos, no violamos derechos humanos, nosotros no torturamos, nosotros no reprimimos, no ordenamos masacres”, dijo.