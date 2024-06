Jornada gratuita de salud renal en San Miguel Allende

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Falta cultura para donación de órganos

El desarrollo de la Enfermedad Renal Crónica es silencioso y generalmente se detecta cuando el daño en los riñones ya es avanzado, por lo que al menos una vez al año debemos revisar el estado de dichos órganos que son fundamentales para vivir, alertó el doctor Edgar Solís. El médico internista y nefrólogo detalló que en nuestro país aproximadamente el 12.2% de la población padece algún grado de enfermedad renal, entre cuyos principales factores de riesgo están la diabetes y la hipertensión arterial. Guanajuato, con cerca de 6 millones de habitantes, se sitúa como la sexta entidad del país con más casos de la enfermedad. En respuesta a la creciente incidencia de la enfermedad se realizará una jornada gratuita de salud renal el sábado 15 de junio –en un horario de 9:00 a 18:00 hrs– en San Miguel de Allende, esfuerzo que busca crear conciencia y ofrecer diagnósticos preventivos a la población local. “El objetivo es prevenir la enfermedad renal crónica entre la población en riesgo y, por otro lado, ofrecer estrategias de manejo a quienes ya conviven con la enfermedad”, afirma el especialista, quien agregó que –para participar– los interesados pueden programar su cita directamente en la clínica ubicada en Lib. José Manuel Zavala 160, Col. Centro, C.P. 37753 San Miguel de Allende, Gto., en un horario de lunes a sábado de 8:00 a 20:00 o mandar un mensaje al WhatsApp 442 467 9497. Los requisitos para asistir a la jornada de salud renal son ser mayor de edad, no tener síntomas de infección en vías urinarias, no haber utilizado ningún antibiótico en las últimas 72 horas, no haber presentado fiebre en las últimas 48 horas, no tener ningún malestar agudo importante que amerite atención médica (dolor abdominal, dolor torácico, náusea y/o intolerancia a la vía oral, diarrea aguda o cefalea intensa), no haber realizado ejercicio intenso en las últimas 24 horas y –en el caso de las mujeres– no encontrarse en su periodo menstrual.

*****

La cultura de la donación de órganos enfrenta barreras significativas, derivadas de mitos, desinformación y creencias culturales que dificultan que más personas se conviertan en donantes; además de un entorno legal que promueva la donación sistemática. Según el Registro Nacional de Trasplantes (Senatra), actualmente hay 19,914 personas en México que requieren un trasplante para mejorar su calidad de vida o salvarla. El mayor número de personas en espera corresponde a los trasplantes de riñón, con 16,680 pacientes. México cuenta con las condiciones técnicas y humanas para la realización de trasplantes hospitales públicos y privados con procedimientos de un alto nivel de profesionalismo y éxito. El doctor Norberto Chávez Tapia, hematólogo y jefe del servicio de gastroenterología de Médica Sur señala que: “Se debe considerar el trasplante como un proceso complejo que va más allá del intercambio de un órgano dañado por uno donado, es importante cuidar a los pacientes para que sus condiciones previas sean idóneas, buscando mantener la calidad de vida, el éxito del trasplante y un óptimo seguimiento”. La colaboración entre instituciones públicas y privadas es esencial para continuar salvando vidas y mejorando la salud de los mexicanos. Los trasplantes reportados en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes (SIRNT) se han registrado durante el 2023, 444 trasplantes de córnea, 411 de riñón, 47 de hígado, 8 de corazón, 3 de pulmón-pulmón, 1 de hígado -riñón y 1 de pulmón. En el transcurso de los últimos años hemos sido testigos de una notable evolución en el ámbito de la donación de órganos en México. En el año 2019, el registro de 2,495 donaciones marcó un hito en la lucha por salvar vidas a través de trasplantes, aunque este logro se vio eclipsado por la drástica disminución a tan solo 666 donaciones en 2020 debido al impacto de la pandemia de Covid-19. No obstante, desde entonces, hemos presenciado un constante y alentador aumento. Para el año 2023, este esfuerzo colectivo se tradujo en 2,679 donaciones, superando así los registros pre-pandémicos y reflejando el poder de la solidaridad en momentos de adversidad. Este progreso no sólo se ha atribuido a avances técnicos y la disponibilidad de centros especializados, sino que también ha puesto de relieve la necesidad de una transformación cultural. Es fundamental que la sociedad mexicana reconozca la donación de órganos como un acto de altruismo y solidaridad que trasciende fronteras, un gesto que tiene el poder de salvar vidas y mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesita.

lros05.2000@gmail.com