En conteos distritales, la duda está en el Congreso de la Unión

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Juan Ramón de la Fuente, ¿le enmienda la plana a Ignacio Mier?

En los conteos preliminares que lleva a cabo el INE, la duda no queda en la elección presidencial, pues, a final de cuentas, Claudia Sheinbaum obtuvo más votos y el margen de sufragios entre ella y Xóchitl Gálvez Ruiz se amplió a más de 2 a 1. La duda está en los conteos para el Congreso de la Unión, donde Morena y sus rémoras ya se frotan las manos, sintiéndose dueños absolutos de curules y escaños.

No dejó de costarle trabajo a la virtual Presidenta del país calmar a los mercados y al empresariado, luego de los resultados de las elecciones del 2 de junio, cuando al flamante coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, con su pulido estilo de legislar, tarde se le hacía para anunciar que en los primeros días de septiembre, una vez que asuma la nueva Legislatura, se aprobará la controvertida reforma al Poder Judicial que tiene como uno de sus objetivos que “el pueblo bueno y sabio” elija por medio de su voto a ministros y jueces.

Desde luego que lo más probable es que Mier Velazco haya recibido “línea” directa de Palacio Nacional, pero lo único en que derivó este asunto, fue que el tipo de cambio del peso con respecto al dólar, de nueva cuenta tocara la cotización de 18 pesos, con lo que el peso se depreció en un 2.87 por ciento.

El temor se generó como producto de la inquietud de que esas controvertidas reformas, que en febrero pasado anunció López Obrador, se aprueben si Morena y rémoras obtienen mayoría calificada en la próxima Legislatura.

Ahora sólo falta que en su gustadísimo “stand-up” mañanero, López Obrador salga con que se debe a factores internacionales que el peso se haya vuelto a depreciar, luego del anuncio que hizo Ignacio Mier.

Pero en Morena, la atención está puesta ni más ni menos que en la conformación del gabinete de Claudia Sheinbaum, donde desde hace días suenan algunos nombres que resultan hasta lógicos dados los servicios que prestaron a la campaña de la ex abanderada presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”.

Desde luego, lo primero fue la ratificación de Rogelio Ramírez de la O en la secretaría de Hacienda y Crédito Público y lo más reciente, la renuncia de Luz Elena González a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México para incorporarse a alguna posición en el gabinete de Sheinbaum, con quien llegó a la jefatura capitalina, de ahí, que en los días por venir podríamos ver otras renuncias en ese sentido.

Muy cantado está que Omar García Harfuch no llegará al Senado de la República porque se incorporará, lo más probable, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal.

Otro de los hombres fuertes será sin duda, el coordinador general de la transición, Juan Ramón de la Fuente; es más, hasta se habla de que podría llegar a la Secretaría de Gobernación, donde haría un papel muchísimo más destacado que la actual titular de la Segob, Luisa María Alcalde.

Una prueba de ello es que en su calidad de coordinador de la etapa de transición, el ex rector de la UNAM se comprometió a abrir canales de diálogo para debatir temas tan delicados, como la reforma al Poder Judicial y la desaparición de organismos autónomos.

Ya desde ahorita, el también ex secretario de Salud le está enmendando la plana al diputado Ignacio Mier, a quien no se le quita la costumbre de intentar dar “madruguete”. Ya se verá con el tiempo.

Desde luego quien merece uno de los mayores premios por sus servicios de “edecán” es Marcelo Ebrard, que al final y luego del ruido que hizo porque no fue él la “corcholata” favorita, se sometió a esta errada y llamada Cuarta Transformación, sin embargo, a lo mejor no repite al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Será?

Tampoco puede dejar de mencionarse a Lázaro Cárdenas Batel, quien se incorporaría al gabinete de Sheinbaum, luego de que durante las campañas, Cuauhtémoc Cárdenas anunciara su voto a favor de la virtual Presidenta Electa.

Municiones

*** Hasta la cocina se aventó el líder nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, cuando dijo aquello de que “La única fuerza capaz de quitarle votos a Morena era y es Movimiento Ciudadano”. Cuánto resentimiento le causó al veracruzano que electoralmente las cosas no le salieran como él lo había planeado. ¿Acaso supuso que su candidato esquirol Jorge Álvarez Máynez tenía alguna mínima posibilidad de ganar o de haber obtenido el segundo lugar en los procesos del 2 de junio pasado? El enojo del dueño de Movimiento Ciudadano es lo que está pasando en Jalisco, donde la abanderada de Morena al gobierno de ese estado, Claudia Delgadillo, se rehúsa de todas, todas a aceptar su derrota frente al emecista Pablo Lemus. El líder del partido guinda, Mario Martín Delgado, ha instalado su cuartel general por aquellas tierras y el último mensaje que le envió el morenista al Delgado Rannauro es que en Jalisco, “la naranja se está pudriendo”. La pregunta entonces es: ¿de esa manera va a pagar el partido guinda a MC la campaña que los naranjas hicieron a favor de Morena y rémoras? Qué malagradecidos porque Álvarez Máynez todavía, muy sonriente, eso sí, está esperando el premio que el oficialismo le va a dar por los servicios prestados.

*** Un punto muy interesante tocó en el Senado de la República la panista Kenia López Rabadán, quien le envió un mensaje al Presidente: “desde aquí le decimos a López Obrador, respete la voluntad popular que votó por la doctora Claudia Sheinbaum. Deje, señor López Obrador, que ella, como la primera mujer Presidenta, de este país, decida su proyecto de nación. No se meta. No quiera usted continuar con un gobierno ofendiendo, por cierto, la inteligencia, la integridad y la racionalidad de la primera mujer Presidenta Electa en este país. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere López Obrador? ¿Quiere un maximato? ¿Quiere continuar mandando? ¿Quiere decirle a quien tuvo el respaldo de la mayoría en las urnas: ‘no mandas tú, mando yo’? Me parece, por decirlo menos, ofensivo. Si no es que machista y misógino”. Si bien la legisladora albiceleste no va a echar a pelear a la futura Presidenta con quien será su antecesor, sí colocó en la palestra la expectativa que ha generado Sheinbaum de si se va a desprender de la figura de López Obrador, sobre todo en su lado más rencoroso, vengativo y misógino. En resumidas cuentas y como se ha consignado en este espacio en anterior entrega: ¿López Obrador se convertirá ahora en el “susurro tras el trono”?

morcora@gmail.com