Fall Out Boy regresa con su energía imparable a México

25 de septiembre en el Palacio de los Deportes

La Preventa Citibanamex será este 14 de junio a las 11:00 a.m.

La banda de rock multiplatino Fall Out Boy está lista para arrasar en México, donde ofrecerán dos conciertos inolvidables que no te puedes perder. La primera parada será en la Ciudad de México el 25 de septiembre en el Palacio de los Deportes. Luego, la banda viajará a Guadalajara para un potente concierto en la Arena VFG el 27 de septiembre.

Fall Out Boy ha consolidado su posición como una de las bandas de rock más queridas a nivel mundial. El 24 de marzo de 2023, lanzaron su octavo álbum de estudio, So Much (For) Stardust, a través de Fueled By Ramen/Elektra/DCD2 Records. Este álbum marca el primer lanzamiento de la banda en más de cinco años.

OCESAfact: Su sencillo, “Love From The Other Side”, ya es un éxito global. Alcanzó el número 1 en la Radio Alternativa, un logro impresionante y un hito en la carrera de la banda.

En abril, Fall Out Boy concluyó su gira masiva por Estados Unidos, So Much For (2our) Dust con boletaje agotado, la cual contó con más de 300,000 fans a lo largo de 23 fechas memorables, consolidando su indudable poder en los shows en vivo. La gira demostró ser otra muestra de la reconocida destreza de la banda en las presentaciones en vivo, recibiendo elogios de la crítica en todos los aspectos del espectáculo.

Prepárate para disfrutar de una experiencia rockera única con Fall Out Boy. No te pierdas la oportunidad de ver en vivo a una de las bandas más icónicas del rock actual. Asegura tus boletos y únete a esta celebración de poder, guitarras y puro rock en su máximo esplendor. Los boletos estarán en preventa Citibanamex el 14 de junio, y un día después estarán a la venta en las taquillas del inmueble o a través de www.ticketmaster.com.mx