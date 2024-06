Estados Unidos pide que reforma judicial no afecte a T-MEC

Adriana Moreno Cordero

Brugada agradece a Batres su operación para que llegara a jefatura de Gobierno de la CDMX

Las propias circunstancias hacen que se reitere la frase que se puso en este espacio en anterior entrega: todavía ni siquiera llega a la presidencia de la República Claudia Sheinbaum, cuando Andrés Manuel López Obrador ya le enmendó la plana y le corrige lo dicho. Ahí está que en su gustadísimo “stand-up” mañanero, el tabasqueño envió un mensaje a la virtual Presidenta Electa: en la controvertida reforma del Poder Judicial es inamovible la parte en la que se establece que jueces y ministros se elegirán por medio del voto del “pueblo sabio y bueno” porque —a decir del Presidente— esa es la parte fundamental de dicha reforma.

Aquí se presentaba un dilema porque está más que comprobado que a López Obrador le super urge que el Congreso le apruebe antes de que se vaya esta controvertida reforma porque con eso de que quiere pasar a la historia como el prócer de esta errada y llamada Cuarta Transformación.

Por su parte, Sheinbaum Pardo quisiera irse con más calma y llevar a cabo un proceso que tomaría más tiempo, o sea, después de la salida del tabasqueño de Palacio Nacional. Sin embargo, López Obrador ya dio un golpe en la mesa a modo de regaño para la virtual Presidenta Electa, que ni tarda ni perezosa, descartó que en cuanto asuma la Presidencia de la República, se distanciará —aunque sea un ápice— de quien históricamente ha sido su jefe, refrendando con ello que al ser la primera Presidenta de México y eso es un hecho nada desdeñable, acabará por convertirse en un acto de continuismo.

En este orden de ideas, hay que recordar que muchos ciudadanos votaron por ella porque detrás está —al parecer de manera permanente—, la figura de López Obrador frente a la cual, Sheinbaum Pardo sólo acierta a tener sumisión.

O sea, si se llevó esa votación tan arrolladora el pasado 2 de junio es porque no sufragaron por ella, sino por el tabasqueño, aunque no haya aparecido en la boleta, además de la posibilidad de seguir recibiendo dinero de los programas sociales.

Y en la cuenta regresiva para que Claudia Sheinbaum llegue a Palacio Nacional, la reforma Judicial le ha sacado más de un problema. Por más llamados que hace a que la economía nacional está muy sólida y que no hay ni un problema estructural y que la economía interna está bien “no hay ningún nerviosismo ni problema, estamos seguros de la solidez de la economía mexicana”, por lo menos hasta el momento, no parecen funcionarle mucho.

Ahí está como muestra que el gobierno de Estados Unidos, que encabeza Joe Biden, vía el encargado del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols, pidió a Sheinbaum que la reforma judicial que debatirá el Congreso mexicano respete las inversiones extranjeras previstas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC).

Es lógico que el gobierno de Estados Unidos cuide sus intereses y más aún por la vecindad histórica y kilométrica que tiene con México.

El funcionario estadunidense insistió en que la transparencia judicial es vital para los inversionistas, tanto mexicanos como extranjeros, y particularmente los de Estados Unidos y Canadá, así que la pregunta es: ¿podría ceder en algún momento la obstinación de López Obrador o la sumisión de la futura Presidenta? Lo más probable es que no.

*** Se dio el primer encuentro entre la virtual jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada y Martí Batres Guadarrama, actual jefe de Gobierno, a quien la señora Brugada Molina le agradeció toda la operación que hizo para dejarla en la candidatura de Morena, quitarle todos los obstáculos que había dentro de Morena. La operación que llevó a cabo Batres fue más sórdida que la que hubo a nivel presidencial, pero es indudable que el jefe del gobierno capitalino obtendrá múltiples beneficios y recompensas de parte de la ex alcaldesa de Iztapalapa. Ahí está, por ejemplo, que Valentina Batres llegó al Congreso de la Ciudad de México. Bueno, en una copia menor de lo que ocurrió en Palacio Nacional hace unos días, Brugada justificó a Batres a la voz de que no le dio tiempo de hacer todas las mejoras que pretendía en la capital de la República y por eso, ella continuará con esa labor. Y en el tema de los nombramientos para la transición, Batres nombró como su enlace a Ricardo Ruiz, el secretario general de Gobierno, mientras que quien será su sucesora informó: “Voy a nombrar a mi compañero Alejandro Encinas como coordinador de la comisión de transición que a partir del mes de julio empezará a trabajar ya con quien determine el jefe de Gobierno y posteriormente empezaré a dar a conocer los nombres de los integrantes del próximo gabinete”. Según se sabe, Encinas acabó en muy malos términos en Palacio Nacional con el tema —que quedará sin resolver, por cierto—, de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y su enfrentamiento con los militares. Ya se le ve cansado y lo mejor es que lo pongan en un lugar donde ya no padezca tanto. O a lo mejor la virtual jefa de gobierno de la CDMX trae la instrucción de Palacio Nacional de la reconciliación. ¿Será?

*** El senador Ricardo Monreal anunció que la Comisión Permanente será la encargada de organizar el proceso de análisis y discusión de las primeras cinco reformas enviadas por López Obrador en febrero pasado, entre ellas, la judicial. También el legislador zacatecano ha tratado de calmar los ánimos. El también legislador morenista Israel Zamora dio a conocer que la Comisión Permanente hizo un llamado a la Cámara de Diputados para que haya más diálogo en torno a estas reformas y que incluso, desde el año pasado, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como Loretta Ortiz, Yazmín Esquivel y Javier Láynez habían participado en conversatorios acerca de la reforma al Poder Judicial. Insistió Israel Zamora en que hay mucha desinformación sobre la reforma Judicial y esto lo han aprovechado los especuladores para sembrar la duda. No, equivocado está el legislador de Morena. Se trata de un asunto de suma importancia.

