Oposición, momentos críticos

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

PAN y PRI, elecciones en puerta

Con el PRD, se va la izquierda

Euforia de Morena, PVEM y PT

Reforma judicial para cubrir a la 4T

Ahumada, libertad por silencio

BBVA apoya a mujeres emprendedoras

Gobernar sería mucho más fácil si no

hubiera que ganar constantemente elecciones

Georges Clemenceau (1841-1929) Político y periodista francés

México sufre una deformación en la estructura de los partidos políticos. Convertidos en agencias de empleos, que colocan a millones en la burocracia, carecen de bases ideológicas.

Hay una crisis de partidos en México, desde finales del siglo pasado.

En un ambiente totalmente hostil, partidos como Acción Nacional, cuyos principios están enfocados a la protección de la familia, a la propiedad privada, a los principios religiosos del catolicismo y el conservadurismo, que es legítimo dentro de los principios de libertad de pensamiento, enfrenta el desgaste del poder.

Aunque en la clandestinidad de un principio y, después de la reforma de los ochenta, de la legalidad, la izquierda y la ultraizquierda, encontraron un cauce tras la reforma impulsada por Jesús Reyes Heroles. Pasaron de la guerrilla a formar partidos legales como el Partido Comunista, el del Trabajo, el Popular socialista y el Socialista Unificado de México, entre otros.

Después de las elecciones del pasado 2 de junio, la oposición necesita reinventarse. No sólo para enfrentar las elecciones de 2027 y el 2030, sino para sobrevivir, luego de los pobres resultados frente a Morena, PT y el Verde Ecologista, que lograron inimaginables posiciones en los Congresos federal y estatales, en el Senado, así como en cientos de municipios del país. Tienen, ahora, el control del 80% del país.

En el PAN, Marko Cortés enfrenta gran oposición de los analíticos, que no quieren dejarle a él ni a Jorge Romero, el control del partido, que conlleva posiciones de las fracciones parlamentarias en los congresos de todo el país.

Marko controla a un gran número de delegados, quienes son los que toman las decisiones. No será una lucha fácil, ya que hay quienes le disputan a los marquistas la dirigencia, como es el caso del senador Damián Zepeda quien tiene un importante número de seguidores.

En el PRI, Alejandro Moreno tiene una estructura sólida y vertical. Su habilidad negociadora le da la oportunidad de seguir en los puestos de mando, en compañía de los suyos, como Humberto Moreira, Carolina Viggiano, Pablo Angulo, y Cristina Sandoval.

Alito logró mantener a los priistas 100% puros, suman millones; ellos difícilmente dejarían ese partido.

Para los agoreros de la desgracia tricolor, el PRI mantendrá su presencia por muchos años más.

El PRD perderá su registro y sus canonjías electorales. El inicio de la debacle del partido amarillo se inició con la salida del grupo de Andrés Manuel López Obrador.

La postura que toma Morena es de ultraizquierda, que abre una ventana de oportunidad a la izquierda natural que no atenta contra la propiedad privada, pero busca mecanismos modernos para eliminar la pobreza y encontrar sistemas para democratizar el sistema político mexicano. Desafortunadamente no tiene los liderazgos que impacten la sociedad.

Mientras Morena siga la borrachera. La euforia del triunfo del 2 de junio llevó a repartir el botín electoral con la tajada más grande para los guinda y buenas porciones para el Partido Verde y del Trabajo.

Así es la visión de los vencidos y de los vencedores.

PODEROSOS CABALLEROS

PODER JUDICIAL: Quién está interesado por la reforma al Poder Judicial es únicamente López Obrador, quien ha insistido, hasta el cansancio, en un cambio constitucional, para borrar a los actuales ministros, que no forman parte de su Corte de los Milagros por su “lealtad”. Atrás de su “interés” está el tener incondicionales y salvar el pellejo cuando menos en el país. El costo político lo lleva AMLO, aunque le daría al gobierno de Claudia Sheinbaum, la posibilidad de tener el control del Poder Judicial y el agradecimiento de jueces, magistrados y ministros que impulsara su gobierno. López quiere cambiar la Corte, a pesar de los rotundos fracasos que hay en el mundo, como el caso de Bolivia, donde en lugar de disminuir la corrupción judicial, se incrementó y se sometió a los caprichos de Evo Morales, el líder emocional de esa nación.

CARLOS AHUMADA: El empresario argentino Carlos Ahumada, que fue perseguido luego de denunciar sobornos de funcionarios allegados a López Obrador, amenazó con publicar videos en donde se encuentran funcionarios relevantes de la 4T, involucrados en actos de corrupción. Ahumada fue apresado en Panamá y como el gobierno mexicano, a través de la Fiscalía General de la República, no demandó su extradición, lo devolvieron a Argentina. El motivo por el cual no quiere hacer ruido la FGR, es por la amenaza de Ahumada. Mejor que cada quien se quede con su golpe, aunque los mexicanos no sepamos lo que realmente ocurrió en los sobornos que dio Ahumada a políticos morenistas.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

BBVA: A través de la alianza con el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, BBVA podrá llegar a las más de 60 mil asociadas y organismos afines a nivel nacional. BBVA México, liderado por Jaime Serra Puche, pone a disposición de las mujeres empresarias más de mil millones de pesos en crédito.

