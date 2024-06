Alan Salomon lanza “NO CHILL” para impulsar talento emergente

Tres fechas confirmadas

Aguascalientes, Torreón y Ciudad de México son las sedes

Arturo Arellano

El DJ y productor mexicano Alan Salomon, presentará la primera edición de su circuito de fiestas y eventos “NO CHILL”, la cual tendrá efecto el sábado 22 de junio en Aguascalientes y cuyo propósito es recrear la esencia y raíces de la música electrónica, así como una plataforma para artistas emergentes.

En entrevista, destacó que durante todas las ediciones se incorporará a los mejores y nuevos talentos de cada sede, para que tengan una plataforma y escenario donde presentarse, dando así un impulso a las nuevas generaciones de DJ’s, culminando con un set del propio Salomon.

“La primera edición es en Aguascalientes, se trata de revivir la esencia de la música electrónica en sus inicios de los raves, como comenzó esta ola de sonidos house de Detroit de Chicago hasta los sonidos más de Berlín, Inglaterra, Francia y como nace esta ola de música electrónica 20 o 30 años después, que se regrese a las raíces ahora”.

Adelanta que se trata de “un gran elenco y gran producción visual y son otra, en un espacio ideal para disfrutar. Queríamos estar apoyando talento emergente de Aguascalientes, se me presentaron opciones locales. Es importantísimo eso, dar un estilo único al evento. Me lleve una grata sorpresa por el nivel de calidad que hay en las producciones, son propuestas únicas en sonido y subgéneros, hay mucha calidad de canciones allá afuera y no tienen un espacio para presentar su trabajo, por eso nace este evento”.

En lo referente a su set comentó “Estoy preparando mis nuevas canciones, que estamos por lanzar, tengo un set de hasta tres horas, pasando por todas las etapas de Alan Salomon, a lo nuevo yo le llamaría big room techno o techno house y melodic house. En el techno son líneas de bajo sobresalientes, con claps y líneas melódicas. Es un sonido puro, elegante y la intención también de No Chill es convertirla en una fiesta de culto, con un sello musical con nivel sonoro y visual”.

Adelanta “Me soy dirigiendo a un sonido quisiera decir, más puro, quizá no oscuro, pero si más a doc al sentimiento que genera la música del alma, como en el tema Peace Maker, por ejemplo, habla de esta diosa de la paz, que solo busca tranquilidad por todos lados. Estamos en un momento en que la gente requiere de paz y entendimiento entre nosotros. Luego tengo Calling You con sonidos en frecuencias altas”.

Finalmente, habló del aporte de México a la música electrónica y de como va a impulsar a los talentos emergentes “Los interesados en participar en las ediciones de Torreón y Ciudad de México pueden enviar un mensaje a mi instagram o mejor incluso de @NoChill_ofc, ah estamos tomando en cuenta todas las propuestas”.

Y concluyó “El aporte de cada región y de México es enorme, si hablamos de sonidos es el órgano, el saxofón, el piano, clarinete, son sonidos muy mexicanos que se meten en la electrónica, también se han aportado grandes exponentes y festivales como el EDC, asimismo, estaciones de radio, hay muchos jugadores y hablemos del público que ha logrado que la escena en el país sea envidiable”.

NO CHILL se realizará en Aguascalientes el 22 de junio, posteriormente en Duncan Club de Torreón el 29 del mismo mes y por último en la Ciudad de México, sede por confirmar, el 11 de julio.