Anaya, rumbo al 2030

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Apuesta del panismo sobre Marko

Jorge Romero sería líder del PAN

Pero, azules, quieren ahí a Ricardo

Samuel y Aldaro, acaban con MC

Los Parlamentos abiertos, inocuos

BBVA-TIP, alianza contra emisiones

Perdona siempre a tu enemigo. No hay nada que le enfurezca más

Oscar Wilde (1854-1900) Dramaturgo y novelista irlandés

Ya pasó la euforia de las campañas por la presidencia de la República y el Congreso, por lo que ahora se inicia la carrera presidencial de 2030. No es acelere, es una lucha por la supervivencia.

Claro, no se trata de un “arranque” oficial, sino el inicio de la colocación de aspirantes en una plataforma de lanzamiento; desde ahora.

La oposición está contra las cuerdas. Necesita reinventarse. Estos necesitan figuras, desde ahorita, para fortalecerlas, hacer campaña “desde ahorita” para lograr posicionarse del imaginario del colectivo nacional.

En Acción Nacional los grupos que actualmente tienen el control y cuya cabeza visible es Marko Cortés, perfilan a Ricardo Anaya a la candidatura presidencial.

Simultáneamente, la estrategia lleva de la mano el seleccionar al próximo presidente de su Comité Ejecutivo Nacional. No importa quien sea. Jorge Romero, cercano a Marko, Damián Zepeda, antagonista o el mismo Ricardo Anaya. El único objetivo de proyectar al queretano a la candidatura presidencial de 2030.

Necesitan aprovechar el hecho que Ricardo es la gran víctima del gobierno de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador. Ambos armaron una serie de elementos que influyeron, incluso, en la huida del panista a Estados Unidos, pero no ser detenido en México por un presunto fraude con terreno en Querétaro, lo que al final no fue comprobado por el MP.

En el PAN y el PRI, de Alejandro Moreno, el año pasado, se dieron cuenta que no tenían fichas para enfrentar a la candidata de AMLO, Claudia Sheinbaum. Por ello, colocaron a Anaya como la opción dos del PAN en sus plurinominales, con lo que logró una senaduría y tomará posesión, en persona, el próximo 1 de septiembre.

Es muy claro que la postura adoptada por Anaya, en la campaña de 2018, fue muy agresiva en contra de Peña Nieto e incluso prometió meterlo a la cárcel por ilícitos cometidos durante la gestión del mexiquense.

El temor de Peña hizo simpatizar por López Obrador quien, al paso del tiempo, lo ha protegido. Ninguna de las piezas claves del gobierno peñista fue citado ante las autoridades, ni para explicaciones. No ha tocado ni un pelo del copete del nacido en Atlacomulco.

La postura que seguramente adoptará Anaya en el Senado, será muy combativa en contra de Peña Nieto, López Obrador y, posiblemente, de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum.

De la casa de la misma calle, el PRI, platicaremos sobre su plataforma de lanzamiento para fortalecer las posiciones que ha ganado y mantenido en la arena electoral. Aquellos que dan por muerto al PRI, de Alejandro Moreno, su líder, están muy equivocados. Se mantiene como tercera fuerza. De eso platicaremos más adelante.

PODEROSOS CABALLEROS.

MC SE DESBARATA: Movimiento Ciudadano fue rescatado por Morena, de la orilla del precipicio. Le regaló a su líder, Dante Delgado, un escaño; el de Luis Donaldo Colosio. Sin embargo, al colectivo nacional le queda claro que el partido naranja es un apéndice de los guindas. Esto no lo dicen sus opositores, sino también sus militantes prestigiados. Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, está peleado con el de Nuevo León, así como el próximo líder de MC, Jorge Álvarez Máynez, y con Dante. La política, dijo Alfaro, debe estar más allá de las caguamas y el rímel. Pronto les platicaré lo que se prepara en el Congreso de Nuevo León para derrumbar a Samuel, mediante un juicio político que estallará en unos días.

PARLAMENTOS ABIERTOS, ¿WHAT?: He sido testigo los últimos cinco años de una burda farsa para justificar las órdenes recibidas de Palacio Nacional. Los llamados parlamentos abiertos, sirven para darle una maquillada teibolera a los caprichos legislativos de López Obrador. Los que van a esos parlamentos, afirman que ningún legislador les hace caso; es como gritar en el desierto. Nadie les hace caso. Abrirán esta semana el parlamento abierto para justificar modificaciones al Poder Judicial de la Federación. No se hagan tarugos. Sabemos perfectamente que no le van a cambiar una sola, de la propuesta de Palacio Nacional. Es poner de rodillas a la Corte, del capricho del Presidente.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

BBVA-TIP: Bajo el liderazgo de Jaime Serra Puche, BBVA México, a través de su unidad de BBVA Leasing México, celebró con TIP México, liderado por Mauricio Medina, empresa especializada en arrendamiento y administración de equipo de transporte, una operación sostenible por un monto superior a los 276 millones de pesos, en arrendamiento puro de 299 cajas secas y semirremolques que se encuentran equipados con faldones. Estas estructuras aerodinámicas se instalan en la parte inferior de los remolques, disminuyen la resistencia al viento y permiten generar un ahorro de combustible, emitiendo así una menor cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera.

