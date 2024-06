Con nombramientos, ¿Sheinbaum pintó su raya con López Obrador?

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Martí Batres operó a “Juanitos” y “Juanitas” del nuevo gabinete

Pasará justo una semana para que Claudia Sheinbaum dé a conocer los nombres de los ¡otros tres hombres y tres mujeres que conformarán su gabinete, pero esta primera parte fue muy importante, pues además de dejar colocados a sus compañeros “corcholatos”, los nombres de los destacados se dieron a conocer en esta primera entrega que estaba programada a las ocho de la mañana y se cambió a las once y media y ya se habla que será un gabinete el de la futura Presidenta de México, de meritocracia. Ahora falta saber si la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México pintó su raya con respecto a su jefe.

En términos generales, bien recibido fue este primer anuncio. Al primero que mencionó fue a Marcelo Ebrard como secretario de Economía, incluso, el ex canciller tuvo el privilegio de hablar a nombre de sus compañeros de equipo, portando, por cierto, un carísimo reloj Rolex de oro que dicen que cuesta alrededor de 50 mil dólares y que trató de ocultar bajo la manga, ¿por aquello de la austeridad republicana?

El nombramiento de Ebrard, obedeció a que desde su posición podrá seguir negociando el T-MEC, en el escenario de que el controvertido Donald Trump se convierta, por segunda ocasión, en el presidente de Estados Unidos, y si eso ocurre, se dice que al hombre de la cabellera naranja le desagrada, y mucho, que una mujer haya llegado a la Presidencia de México.

Además, el nombramiento de Ebrard Casaubón fue bien recibido por la iniciativa privada y finalmente, con eso, la administración entrante le estaría pagando al ex canciller el escándalo que hizo porque no fue el favorecido en la designación del candidato presidencial de Morena, aunque por las redes no se salvó; por ahí le tundieron y muy duro.

Del doctor Juan Ramón de la Fuente, mucho se ha dicho que es un “puente de plata” entre la administración entrante y la oposición además de que coloca el sello de la UNAM a este nuevo gabinete.

Rosaura Ruiz y Alicia Bárcena que ahora estarán en la nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, (SECIHTI) y en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, (Semarnat) fueron compañeras de Sheinbaum Pardo en la Facultad de Ciencias de la UNAM.

En este sentido, hay voces que coinciden en que la señal que envía la futura presidenta de México, es que al haber elevado al Conacyt a grado de Secretaría, estaría marcando su línea con respecto al presidente Andrés Manuel López Obrador, que encabezó un sexenio en el que se dedicó, y aún se dedica a atacar a la Ciencia y a los que han estudiado en universidades extranjeras donde ha dicho en alguno de sus gustadísimos “stand-up” mañaneros, solo les han enseñado a robar.

La muestra es el patético y deplorable papel que jugó al frente del CONACYT, María Elena Álvarez Buylla. Uno de sus mayores ridículos fue con el de la vacuna contra el Covid-19 “Patria”.

Si se toma en consideración que el tabasqueño “palomeó” la lista de los integrantes del primer equipo de Sheinbaum, a lo mejor a ella le costó trabajo negociar porque, contra lo que se diga, no son pocos los que opinan que la virtual Presidenta Electa, está totalmente doblegada al de Tepetitán.

El nombramiento de Julio Berdegué al frente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, (Sader), fue bien recibido, pero donde empezaron los peros fue cuando se dio a conocer que la flamante Ernestina Godoy será la futura Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) porque viene de haber sido una Fiscal de la Ciudad de México bastante cuestionada y omisa.

En la segunda entrega del gabinete de Sheinbaum, lo más probable es que venga la presentación de quienes serán los nuevos secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, así como de Omar García Harfuch como el nuevo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal.

Y en esto del gabinete que entrará en funciones el próximo 1 de octubre, se nota que el flamante jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres, metió la mano y puede que “hasta el codo” porque armó una especie de nuevos “Juanitos” y “Juanitas”, por aquello de que quienes brincarán al gabinete de Claudia Sheinbaum, no alcanzarán a llegar, en este caso, a su escaño en el Senado de la República.

Basta con reparar en quienes son los suplentes de, primero, Marcelo Ebrard y se trata de Emanuel Reyes Carmona, miembro de la Iglesia de la Luz del Mundo, liderada por Nasson Joaquín García, que enfrenta a la justicia en Estados Unidos.

El flamante nuevo senador ha defendido públicamente a su líder espiritual y cómo olvidar que Batres, le organizó en el 2019 un evento nada menos que en el Palacio de Bellas Artes, para celebrar su cumpleaños.

El suplente de García Harfuch es el ex delegado en la Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil, quien ha sido señalado por presunto desvío de recursos y extorsión de comerciantes, así como por la tragedia en la discoteca “News Divine”, ocurrida en 2008, que dejó 13 muertos y 16 heridos.

Cubiertos con el fuero Reyes Carmona y Chíguil Figueroa, pues no tendrán mayor problema.

La suplente de Ernestina Godoy es Karen Castrejón, la gris dirigente del PVEM, partido al que Morena premió dándole sobrerrepresentación, al igual que su otra rémora, el PT.

Municiones

*** Ricardo Monreal se reunió con diputados federales electos de Hidalgo con los que, anunció, realizará un equipo de trabajo sólido y de quienes recibió el respaldo para coordinar el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. “He hablado con todos. Estamos haciendo un frente común para poder cumplir con los compromisos y reclamos para ayudar al país y al estado”, mencionó. Monreal señaló que durante lo que resta de junio y julio se realizarán los foros en el país sobre las tareas inmediatas que se tienen en materia legislativa, iniciando con la reforma judicial, así como otras cinco más. Acompañado por los próximos diputados federales, Pedro Haces y Rocío Abreu, Monreal apuntó que también se llevarán a cabo foros sobre la reforma constitucional para los pueblos indígenas y dos para elevar a rango constitucional el apoyo a mujeres de 60 a 64 años, que es el Sistema de Cuidados. Además de las becas para niños, preprimaria, primaria y secundaria universal en escuelas públicas y la eliminación del principio de reelección “para recuperar nuestros viejos reclamos de no reelección”. Por su parte, Ricardo Crespo manifestó, en nombre de los diputados federales electos de Hidalgo, el respaldo unánime para Ricardo Monreal en la coordinación nacional para la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. “Es un hombre que ha demostrado desde muchos espacios su cariño, pasión, trabajo y resultados por el país”.

