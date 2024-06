Sofía Macchi lanza “Herida” junto al chileno Benjamín Walker

Cantante y compositora argentina

El tema es parte de su álbum “Agridulce”

Arturo Arellano

La cantante y compositora argentina Sofía Macchi estrenó videoclip de su sencillo “Herida” junto al chileno Benjamin Walker. Una emotiva pieza que los muestra a ambos a través de emotivas viñetas que ocurren en una sencilla habitación.

Esta canción habla de una herida primaria, esa que llevamos muchas veces escondida, otra bien expuesta, algunas cicatrizadas y otras sangrando. Verla y reconocerla dio fuerza e inspiración para la creación de esta canción. Es lo agrio dentro de este universo de canciones agridulces. Este folklore trae guitarras de nylon, bombo leguero y contrabajo. La voz de Benjamín Walker enriquece aún más con su hermosa interpretación.

Originalmente “Herida” no iba a ser parte del álbum “Agridulce”, pero fue un sueño en el que se vio a sí misma en el estudio pre produciendo el disco el que le reveló que debería formar parte.

Macchi en entrevista nos contó “Herida es parte de un disco que saqué el año pasado, la canción nació en la cocina de la casa donde vivía en Buenos Aires, después la terminamos de hacer con los productores de este disco y finalmente, cuando estábamos en el proceso final de post producción y escucha surgió, la posibilidad de invitar a Benja a cantar, ya lo conocía de México de haberlo visto y siempre me gustó mucho lo que logramos juntos”.

Describe que “Fue un trabajo folklore argentino, con guitarras de nylon, es una canción como autóctona, y bueno la lírica habla un poco de esta sensación que podemos tener de estar inseguros, o con miedo a que alguien venga a robarnos algo que nos pertenece, es un tema que habla de las heridas profundas, de cómo somos vulnerable ante el mundo, es una canción muy personal, profunda, que nació en un momento en que yo necesitaba exteriorizar eso y darle entidad a lo que me sucedía”.

Al desnudar su alma a través de la música reconoce que “Yo no lo vivo como algo difícil, para mi es natural, es una práctica muy linda, como la de procurar estar conectados con nosotros mismos y ahí me gusta hacer música desde ese lugar, en conexión conmigo misma, con lo que me está pasando, con lo que quiero decir, creo mucho en que las personas somos como canales cuando creamos algo y cuando más conectados y limpios estamos es cuando surgen cosas, no es lo mismo abrir una guitarra en el bosque, que en tu casa con la tele, el Instagram, el Tik Tok”.

Finalmente, refiere que los temas en su disco están unidos “Siento que esa profundidad y vulnerabilidad y lo que habla en las letras, al espacio que te lleva escuchar esta canción es a donde te invita todo el disco completo, capaz no tanto desde lo musical, porque es ecléctico, no es todo folclórico, pero si desde la lírica de lo que cuenta y transmite. Es un lindo punto de partida” concluyó.

“Herida” ya está disponible en todas las plataformas digitales, asimismo, Sofía invita a los lectores a darle seguimiento en todas sus redes sociales, para enterarse de las novedades en su carrera.

¬¬¬

Esta canción habla de una herida primaria, esa que llevamos muchas veces escondida, otras bien expuesta, algunas cicatrizadas y otras sangrando.

“Herida” ya está disponible en todas las plataformas digitales, asimismo, Sofia invita a los lectores a darle seguimiento en todas sus redes sociales.