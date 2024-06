Luis Miguel Tour 2024 abre dos últimas fechas en Arena CDMX

Gracias al rotundo éxito

Los conciertos serán los días 23 y 24 de octubre

Tras el éxito arrollador de su Tour 2023, con el que rompió récords de localidades agotadas a minutos de salir a la venta, Luis Miguel, el indiscutible artista más importante de Latinoamérica, abre 2 últimas fechas en la Arena CDMX presentando su Tour 2024:

Las nuevas fechas son los días 33 y 24 de octubre, 21:00 hrs

Zignia Live, Starlight, CMN, y Fénix, presentan y anuncian la preventa para Fan Club el día 26 de junio, preventa BANORTE los próximos días 28 y 29 de junio, y la venta general el 30 de junio. El público podrá adquirir sus entradas a través del sistema www.superboletos.com

Luis Miguel es el único artista en lograr presentarse en 8 ocasiones en el 2023 en la Arena CDMX.

Estas nuevas fechas se suman a las ya agendadas por Luis Miguel en previas semanas en la ciudad de México para los días 8, 9, 11, 12, 15, 16, 20 y 21 de octubre, con lo cual rebasará su récord y tendrá 10 presentaciones en este 2024. Esto lo coloca como el artista con más presentaciones en la Arena CDMX, y el único en presentarse 18 veces con un mismo Tour.

¡Sé parte de la historia! Aprovecha esta nueva oportunidad para disfrutar de “El Sol de México” en concierto, con toda su energía y con gran producción de máxima calidad, interpretando sus mayores éxitos como: Culpable o No, Será que no me Amas, La Incondicional y Entrégate, entre muchos otros, los cuales siguen tan vigentes como el primer día que los dio a conocer y que continúan rompiendo récords históricos de reproducciones en las plataformas digitales.

Luis Miguel Gallego Basteri, conocido como Luis Miguel, es un cantante y productor mexicano. Reconocido por su poderosa voz y su presencia escénica, es uno de los cantantes más exitosos de la música en español. En 1982, con tan sólo 12 años, graba su primer disco. Este sería el comienzo de una trayectoria artística excepcional.

Gracias al éxito de su bio-serie y su última gira, logró ingresar con canciones y discos pasados a los primeros puestos en las listas de iTunes y Apple Music en: México, Argentina, Chile, Qatar, Burkina Faso. Pollstar lo nominó como Mejor Cantante Latino de la Década. También se convirtió en el primer mexicano en tener más de 5.000.000.000 de reproducciones en Spotify y el videoclip Por Debajo de la Mesa obtuvo más de 100.000.000 de reproducciones en YouTube.

La Preventa Fan Club es el 26 de junio, posteriormente la preventa exclusiva Banorte, los días 28 y 29 de junio y finalmente, la venta general el 30 del mismo mes.

Luis Miguel y Taylor Swift

En una inesperada foto que ha emocionado a sus fanáticos, Luis Miguel y Taylor Swift aparecen juntos en el escenario. Y si bien, la imagen es una edición que publicó “El Sol” en su Instagram, por ahora solo subraya las similitudes entre ambos artistas en términos de éxito comercial en sus giras más recientes.

Luis Miguel: El icónico cantante mexicano, conocido como “El Sol de México”, ha arrasado con su Luis Miguel World Tour, vendiendo más de 4.2 millones de entradas. Su elegante estilo y voz inigualable lo mantienen en la cima de la música latina.

Taylor Swift: La estrella del pop, con su gira The Eras Tour, ha vendido más de 4.35 millones de entradas. Su influencia trasciende fronteras y su música ha conquistado al príncipe William en uno de sus recientes shows en Londres.

Aunque no sabemos el motivo exacto detrás de la foto entre dos gigantes de la música, sí nos deja con la emoción de lo inesperado y es que, vivimos en la época de auge de estas dos grandes estrellas de la música. ¿Un concierto conjunto? ¿Una colaboración musical? ¿Una admiración mutua? Solo el tiempo lo dirá.