Cada minuto, 24 personas huyen de la guerra, la persecución o el terror en el mundo

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Hace unos días se conmemoró el Día Mundial de los Refugiados, pero no todos saben que cada minuto, veinticuatro personas lo dejan todo para huir de la guerra, la persecución o el terror.

Esta realidad se hizo presente una vez más el 20 de junio, día internacional designado por las Naciones Unidas para honrar a las personas desplazadas de todo el planeta y para centrar, a la vez, su atención en los derechos humanos, las necesidades y los sueños de quienes se ven forzados a huir de sus países de origen.

El mensaje es apremiante: ser solidarios con las personas que se han visto forzadas a huir y por un mundo en el que se les dé acogida, es decir, mantener nuestras puertas abiertas, celebrar sus puntos fuertes y sus logros, y reflexionar sobre los retos a los que se enfrentan.

También significa encontrar soluciones a su difícil situación: poner fin a los conflictos para que puedan regresar a sus hogares en condiciones de seguridad, garantizar que tengan oportunidades de prosperar en las comunidades que les han acogido y proporcionar a los países los recursos que necesitan para incluir y apoyar a la población refugiada. Para el Centro de Refugio es un día dedicado a honrar la fuerza, la resiliencia y el coraje de millones de refugiados en todo el mundo. Hoy en día seguimos enfrentando la apremiante realidad del desplazamiento forzado. La crisis de refugiados no es sólo una cuestión distante, sino un desafío global que exige una acción colectiva. El compromiso del Centro de Refugio FCJ va más allá de las simples palabras: nos solidarizamos, ha dicho, con los refugiados, abogando juntos por la paz y la justicia y por un mundo donde todos puedan vivir libres de miedo y persecución.

La ACNUR tiene un objetivo: los refugiados son su principal prioridad y se preocupa por ellos en todos los rincones del mundo.

ACNUR define como refugiado a toda persona que debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de su país, o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, no pueda o no quiera regresar a él.

Cada año un millón solicita asilo

Solicitante de asilo es quien pide el reconocimiento de la condición de refugiado y cuya solicitud todavía no ha sido evaluada en forma definitiva. En promedio, alrededor de 1 millón de personas solicitan asilo de forma individual cada año. Cabe aclarar que las personas desplazadas internas no han cruzado las fronteras de sus países para buscar la seguridad. A diferencia de los refugiados, su huida se da dentro de su propio país. Si bien pueden haber huido por razones similares a las de los refugiados, los desplazados internos permanecen bajo la protección de su gobierno, aun en los casos en que el mismo gobierno se convierte en una de las causas de su huida. Como resultado, ¡son de las personas más vulnerables del mundo! La ONU ha considerado relevante insistir en que los refugiados se encuentran entre las personas más vulnerables del mundo.

De acuerdo con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1961 y su Protocolo de 1967 constituyen los instrumentos legales únicos que amparan la protección internacional de los refugiados. Según sus provisiones, los refugiados merecen como mínimo los mismos estándares de tratamiento que el resto de extranjeros en un país y, en muchos casos, el mismo tratamiento que los nacionales.

Los derechos contenidos en la Convención de 1951 incluyen: el derecho a no ser expulsado, excepto bajo ciertas condiciones estrictamente definidas; el derecho a no ser castigado por entrada ilegal en el territorio de un Estado contratante; el derecho al empleo remunerado; el derecho a la vivienda; el derecho a la educación pública; el derecho a la asistencia pública; el derecho a la libertad de religión; el derecho al acceso a los tribunales; el derecho a la libertad de circulación dentro del territorio y el derecho a emitir documentos de identidad y de viaje. Algunos derechos básicos, incluido el derecho a ser protegidos contra la devolución, se aplican a todos los refugiados. Un refugiado adquiere el derecho a otros derechos cuanto más tiempo permanezcan en el país anfitrión, derecho basado en el reconocimiento de que cuanto más tiempo permanecen en calidad de refugiados, más derechos necesitan.

¿Cómo viven los refugiados en México?

Los refugiados en México están concentrados en zonas urbanas, y entre ellas destaca la ciudad de México. El nivel educativo indicaría que se trata de individuos con preparación académica, donde el nivel de analfabetismo es mínimo. Por otro lado, los procesos de integración local son asimétricos entre los refugiados.

lm0007tri@yahoo.com.mx