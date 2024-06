NXNNI se lanza con “Rosa pastel”

Versión en estilo sierreño

Imprime su pasión y estilo único, llevando la melancolía a otro nivel

Arturo Arellano

La talentosa cantautora NXNNI, originaria de Monterrey, ha lanzado su propia versión de la icónica canción “Rosa Pastel”. Este cover, originalmente interpretado por la agrupación Belanova, ha sido transformado en un cautivador estilo sierreño.

En esta nueva versión, NXNNI imprime su pasión y estilo único, llevando la melancolía y la nostalgia a otro nivel. La canción se encuentra disponible en todas las plataformas de música, y los fanáticos pueden disfrutar de su voz emotiva y la frescura de su interpretación, de lo que nos habló en entrevista.

“La creación fue natural, al final de cuentas soy yo, cuando empezamos a hacer las canciones, no es como que fuera con esta intención, todo surgió naturalmente y sonaba diferente. Cuando empezamos a escuchar el tema con mis músicos que tienen años tocando regional, notaron que son los mismos elementos, pero suenan diferente, son temas bonitos tiernos, lo relaciono como a lo rosa, le pongo brillantina a los corridos” dijo.

Aseguró que “mis canciones trato que sean de amor o desamor, de lo que le pasa a una morrita en la vida diaria, es un poco más universal, la gente puede sentirse identificada, en el caso de ‘Rosa Pastel’ recibí comentarios de mujeres, que les gustaban los corridos, pero no con hombres, porque no se sentían identificadas”.

En la parte de los corridos, dijo que tiene muchas influencias “en el regional me gusta mucho lo que hace Jr. H, son figuras grandes del regional con un sonido diferente y en lo kawaii, traigo también sonidos del R&B, pop, me gusta mucho, por ejemplo, meter armonías. Es una fusión del regional, pero con sonidos rosas”. Y en materia de imagen dijo “Es una imagen que viene más de lo urbano, en mi imagen trato de que usar falditas, guantes que se vean kawaii, me influencio del estilo japonés, coreano, del anime, del K Pop, porque tiene mucha estética que me gusta”.

Sobre el tema de Rosa Pastel añadió “Fue muy chistoso, lo elegí porque es una de mis canciones favoritas, hemos subido reels a Instagram y la hacía en regional, les gusta a mis músicos, a la gente y se empezó a hacer viral, después de unos meses llegó a qué Denisse (Belanova) la compartiera en sus historias, me emocione porque conectan con esto que hacemos y ya con la bendición de Denisse fue cuando dije ‘hay que meternos al estudio y grabarla’, con el toque de fusión regional con lo kawaii, se nota en el video quien soy, todo se ve rosa pastel”.

Adelantó que en agosto estará tocado en el Tecate Food Truck Fest, “en vivo ando brincando como la cochinilla por todos lados, me la paso genial, bailando, en Pa’l Norte’ me di cuenta que la gente se quedaba viendo porque soy una chica cantando corridos, me encanta cantar con la gente, ahí mismo se aprenden la canción y la bailan, es una experiencia llena de energía”.

Entre otras metas, dijo “cuando la cumpla será algo increíble, es colaborar con Natanael Cano, es el pionero de corridos tumbados, significaría demasiado. En un momento como este es muy importante, me hace sentir orgullosa, por ejemplo, Peso Pluma está llenando estadios fuera de México, es algo que me hace sentir super bonito, es una responsabilidad, alegría, esto dejó de ser regional, a lo mejor las letras ya no son como antes, pero la esencia mexicana se siente”, concluyó.