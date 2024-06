Con Sheinbaum esperamos que haya diálogo: Raúl Torres

Segunda vuelta

Luis Muñoz

La diputación del PAN en el Congreso de la Ciudad de México vio con buenos ojos la designación de Marcelo Ebrard como titular de la Secretaría de Economía en el gobierno de Claudia Sheinbaum y a quien le hizo un llamado a reconsiderar que se reabra ProMéxico, una estrategia de promoción del país y de inversión hacia México.

La Diputación Migrante encabezada por Raúl Torres Guerrero, dijo que el siguiente paso es fortalecer la clase media que sale del país. Agregó que con esta acción se pueden detonar distintas zonas de desarrollo económico en toda la República y desde luego en la Ciudad de México. También recibió con beneplácito el nombramiento de Juan Ramón de la Fuente como canciller, pues se trata de un académico reconocido “con el que podemos trabajar de la mano para que desde la Diputación Migrante colaboremos en la transición y durante su gestión”. Se trata, dijo, de seguir colaborando con los consulados el mejoramiento y contacto con la comunidad mexicana residente en el exterior. “Desde la oposición señalaremos y acompañaremos las medidas que pongan a México en el centro del mundo”. Raúl Torres adelantó que el Congreso CDMX establecerá comunicación, tanto con Ebrard como con De la Fuente, para trazar una agenda de trabajo que pueda apoyar a los chilangos que radican en el extranjero.

“Nos parece muy importante construir una agenda amplia con el gobierno de la próxima presidenta; con López Obrador no hubo oportunidad de diálogo, pero esperamos que con el nuevo gabinete las cosas sean distintas”. Por otra parte, el legislador señaló que Clara Brugada debe considerar en su gabinete a perfiles que conozcan el ritmo del mundo y no coloque en áreas específicas a cuadros políticos que buscarán venganzas electorales contra quienes no votaron por Morena. “El Congreso local extiende la mano a las gestiones que tengan verdadero interés por las causas sociales y no por temas políticos; reconocemos los nombramientos de Sheinbaum y no queremos que siga evadiendo sus responsabilidades”.

Creció voto chilango en el extranjero

Por cierto, el Instituto Electoral de la CDMX dio a conocer que el voto chilango para la jefatura de Gobierno en las elecciones del 2 de junio creció en 120% con respecto a los comicios de 2018. Indicó que el IECM registró en este proceso 45 873 votos desde el extranjero, mientras que en 2018 la cifra fue de 20,841. En 2012, la primera vez que las personas originarias de la capital del país pudieron votar desde el extranjero para elegir al titular de la jefatura de Gobierno. Durante el reciente proceso electoral, 50 282 personas eligieron alguna de las 3 modalidades de votación. La mayor participación para elegir la jefatura de Gobierno fue a través del voto electrónico, con 34 325 sufragios, seguido del voto postal, con 7 166, y finalmente el voto presencial en alguna de las 23 sedes consulares, con 4 382.

En el caso de la votación presencial, 3 135 personas de la CDMX manifestaron de manera previa su interés de votar por esta vía, así como un máximo de 34 500 personas de todo el país sin registro previo (1 500 por cada una de las 23 sedes consulares) que pudieron llegar el domingo 2 de junio a emitir su voto con su credencial para votar vigente. En la modalidad de voto presencial se instalaron 20 módulos en Estados Unidos, en los cuales hubo 1,291 sufragios, mientras que en los 3 fuera de ese país se registraron 1,844 votos distribuidos de la siguiente forma: 860 en Madrid, 682 en París y 302 en Montreal. Respecto al voto chilango desde el exterior del país para elegir Diputación Migrante, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024 se recibieron 45,742 votos, un aumento de 413% con respecto a los 8,906 de 2021, que fue la primera ocasión en que la comunidad capitalina residente en el extranjero pudo elegir este cargo.

Momento histórico para el nearshoring

El presidente de la Coparmex CDMX, Armando Zúñiga Salinas, expresó que para aprovechar plenamente la oportunidad histórica que representa el nearshoring, se requieren transformaciones de fondo que atiendan, por un lado, las necesidades de los inversionistas y por otro, generen las condiciones necesarias para que este fenómeno traiga prosperidad a todos los mexicanos.

A su vez, Altagracia Gómez, representante de la Presidenta Electa de México, Claudia Sheinbaum, coincidió en que se debe lograr “una prosperidad compartida” basada en tres pilares: economía al servicio de la gente, momento histórico de México en el mundo y planeación estratégica.

Durante el Encuentro Nearshoring Talks 2024, que realizó el Centro Empresarial de la Ciudad de México en coordinación con “El Financiero”, el dirigente empresarial enumeró las acciones clave consideradas por el sector privado para lograrlo, como son: La generación de energía amplia, renovable y accesible que permita contar con un suministro suficiente, limpio y a precios competitivos para atraer y retener inversiones, que el siguiente gobierno tiene el deber de realizar porque “se le otorgó el capital político necesario para hacer realidad todas y cada una de las acciones que el nearshoring y la prosperidad de los mexicanos demandan”.

También consideró garantizar el acceso y la distribución equitativa del agua, especialmente en zonas industriales y de alta actividad económica; fortalecer la infraestructura de transporte y logística, así como la seguridad en las cadenas de suministro, para facilitar el flujo de mercancías; impulsar la formación de capital humano altamente calificado, capaz de satisfacer las necesidades de los sectores productivos; y brindar un entorno seguro y con pleno respeto al estado de derecho, es decir, seguridad ciudadana y Estado de derecho, que generen confianza en los inversionistas.

