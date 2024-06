Debate presidencial y Assange

Ángel Soriano

Este jueves se llevará a cabo el debate de los candidatos a la Presidencia de EU, Joe Biden, que busca repetir en el cargo, y el magnate Donald Trump, que intenta reintegrarse a la Casa Blanca, y como se tiene previsto, además de los ataques personales, México será bandera política ante lo que se considera “invasión” de ilegales por la frontera sur estadunidense.

Y en medio de todo esto el mundo celebra la liberación del periodista australiano Julian Assange, injustamente recluido por el ejercicio de su profesión y de las libertades, que no deberían ser cercenadas en un país que fue —y debe ser— ejemplo de libertad y de democracia, refugio de perseguidos y de migrantes de todo el mundo.

No obstante, en ese marco de libertades y de presunto respeto a los derechos humanos, se dan hechos como el ocurrido a Assange y el asalto al Capitolio por las huestes de Trump al negarse a reconocer su derrota electoral en 2020 y tratar de imponerse mediante la violencia y la negación de las normas que rigen la sociedad estadounidense hasta ahora.

Liberado Assange y realizado el debate presidencial, seguramente la Unión Americana corregirá el rumbo para seguir siendo ejemplo de libertades, de democracia y de respeto a los derechos humanos que han sido vulnerados no sólo en esa nación, sino en el respeto del mundo por el afán de predominio que deberá terminarse para garantizar la convivencia pacífica.

TURBULENCIAS

Fernández Noroña, protagónico

No es que el diputado Gerardo Fernández Noroña ignore que no tiene derecho a aspirar a un cargo en un partido, una institución o un movimiento al que legalmente no pertenece, sino que su afán protagónico lo induce a tomar esas actitudes de reclamar el liderazgo en el Senado cuando no tiene las credenciales para ello, pues no es lo mismo representar la Cámara alta que tirarse al piso al paso del presidente Zedillo o atarse las manos con cadenas. Fernández Noroña ha basado su carrera política mediante el escándalo y el oportunismo… Y en cuanto a las cifras de los candidatos sacrificados previo al proceso electoral del 2 de junio, no es tan importante dar cifras con precisión, porque cualquiera de estas es lamentable, sino que no debe ocurrir y los cargos públicos deberían estar en manos de personas con vocación de servicio, no con afán de lucro o para satisfacer intereses personales o faccioso y para ello deberá recurrirse al ejemplo de las comunidades indígenas de Oaxaca -citadas con frecuencia por el presidente López Obrador-, en donde los ciudadanos prestan sus servicios de manera honoraria, con gran satisfacción y para ello se regresan de cualquier parte del mundo donde se encuentren para servicios a su pueblo sin ninguna retribución. Al convertirse la administración pública en un instrumento de enriquecimiento, ocurren luchas frontales, de violencia irracional, todo para apoderarse del botín para lo cual están dispuestos a todo… Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, explicará en el salón Tesorería de Palacio Nacional como es que el ex secretario de Seguridad de Felipe Calderón, Genaro García Luna, se hizo de 700 millones de dólares en su carrera policiaca de 20 años… El ex gobernador de Sinaloa y actual embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, explicó al presidente AMLO por qué asistió a la fiesta del empresario Juan Antonio Pérez Simón, a la cual acudió también el ex presidente Carlos Salinas de Gortari. Es propio de los diplomáticos acudir a este tipo de eventos, pues se trata de relaciones diplomáticas y de hecho para esto están.

