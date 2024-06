A eso se le conoce como “medirle el agua a los camotes…”

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

De la nada, en un video tomado con un celular, y que circuló ampliamente por redes sociales, se ve al presidente Andrés Manuel López Obrador en una tertulia con amigos, de buen humor, sonriente, a quienes de repente les dice:

“…les voy a dar una exclusiva (venga, venga, le piden a coro) yo hablé con la Presidenta Electa (Claudia Sheinbaum), he estado platicando ahora que estamos saliendo juntos, y entonces me empezó a decir de lo que había sucedido cuando la Segunda Guerra Mundial —por eso me acordé—, de que ya se había retirado el general (Lázaro) Cárdenas —guardadas las proporciones, desde luego— y entonces viene la Segunda Guerra y el presidente (Manuel) Ávila Camacho lo llama y vuelve a ser —porque ya había estado— secretario de la Defensa… jejeje… entonces cuando me empieza a platicar Claudia sobre eso, le digo: no. no, no… esa historia ya me la conozco, pero no… no le sigas, no me veas, no va a haber regreso…”.

Al buen entendedor, pocas palabras. La obviedad nos dice que el presidente López Obrador les estaba diciendo a sus amigos que la presidenta Sheinbaum lo estaba preparando con una anécdota del general Lázaro Cárdenas y del presidente Manuel Ávila Camacho en la Segunda Guerra Mundial para pedirle que no se fuera a Palenque, que mejor se quede como su secretario de la Defensa.

Y él la habría atajado pidiéndole que no siguiera con esa idea.

Consecuencia de esa filtración en redes sociales, e interrogado sobre el contenido, AMLO amplió sus cuestionamientos.

No desechó la posibilidad de regresar a la vida pública, pero dijo que sólo abandonaría su retiro en caso de algo muy grave, como una guerra o una invasión.

“… pero eso no va a haber”, acotó.

—¿Dejaría o no su retiro?, se le insistió.

“No, sólo si me pide (Sheinbaum) que yo ayude en algo, ayudo. Ahora sí que la Patria es primero”, agregó.

Suspicaz que soy, la vida y el periodismo así me han hecho, creo que AMLO está aplicando la vieja y muy probada argucia de sugerir, hablar de algo para ver que reacciones provoca. Es plan con maña, dirían en mi barrio.

En el actual contexto de un mandato presidencial con una base social muy muy amplia, habrá muchísimos que dirán: “Sí, ¡qué buena idea que Sheinbaum lo nombre secretario de la Defensa! ¡sí, que se quede!”

Y quizá, a petición popular, pues siempre no se va a Palenque.

Noroña no estaba invitado: AMLO

Como lo advertimos ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador paró en seco y le quitó a Gerardo Fernández Noroña del camino de las designaciones de su gabinete y Gobierno a la Presidenta Electa Claudia Sheinbaum.

Noroña no tiene nada que reclamar porque él no estaba invitado a ese reparto, indicó el mandatario.

“Gerardo Fernández Noroña, debe entender que (como parte del PT) él no formó parte del acuerdo pactado entre los aspirantes presidenciales de Morena”, precisó.

Y tan-tan, se le acabó el camino al senador electo.

Designaciones en UNAM y en el gabinete

Tiempos de nombramientos y repartos de tareas, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, designó al doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación (Cum Laude) por la Universidad de Barcelona, España; maestro en Administración Pública y licenciado en Administración por la UNAM, Hugo Casanova Cardiel como nuevo coordinador de la Reforma Institucional y Prospectiva Universitaria.

Va por una reforma a la máxima casa de estudios mexicana dentro de una combinación de cambio y estabilidad, de tradición con modernidad, se indicó.

A su vez, la presidenta electa Claudia Sheinbaum adelantó la designación de José Antonio Peña Merino como director de lo que será la nueva Agencia de Transformación Digital. Peña Merino era titular de la Agencia Digital de Innovación Pública de CDMX.

El nombramiento sirvió para que la presidenta electa aclarara que hoy no habrá nombramientos en el área de Seguridad, sino en otras áreas de su Gobierno.

Lamentable lo de Bolivia: Congreso mexicano

Al condenar el intento de golpe militar en contra del presidente de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, la senadora tlaxcalteca Ana Lilia Rivera, presidenta del Senado, externó sus deseos de un pronto restablecimiento de la normalidad democrática en aquel país.

Consideró que ese tipo de intentos son inviables y absolutamente condenables e hizo votos por el restablecimiento de la paz y la normalidad que permita al pueblo boliviano vivir en paz y armonía.

México confía en la revisión del T-MEC

Por lo demás, la senadora Rivera se dijo confiada en que la próxima revisión del T-MEC se realice en un contexto de completa cooperación y concluya con el fortalecimiento de ese instrumento de comercio justo, para que sus beneficios lleguen con mayor fuerza a las poblaciones más vulnerables.

La presidenta del Senado sostuvo un encuentro con una delegación de Canadá, encabezada por la ministra de Relaciones Exteriores, Mélanie Joly, con motivo de una exposición fotográfica basada en los 80 años de relaciones diplomáticas entre México y Canadá.

“El tratado comercial que nos une es un acuerdo que beneficia a nuestras economías, crea empleos y nos permite poco a poco mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos.

“Estamos muy cerca de su renegociación y desde este Senado confiamos en que esta nueva etapa fortalezca su papel como un instrumento de comercio justo y que sus beneficios lleguen con mayor fuerza hasta las poblaciones más vulnerables de nuestros países”, subrayó.

vizcainoa@gmail.com

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa