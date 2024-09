Paulina Goto se va “De Viaje” musical

Una canción para bailar y disfrutar

Es el primer sencillo que se desprende de su álbum en vivo

Arturo Arellano

“De Viaje” es un tema movido que evoca playa, fiesta, alegría y sobre todo la realización de sueños y anhelos. Un tema que nos hará bailar y disfrutar de la mano de Paulina Goto. La grabación es completamente en vivo, lo que le da una energía vibrante, festiva y auténtica, en la que la artista nos lleva a una experiencia única y entusiasta.

El tema de la autoría de Eduardo Bladinieres, Marcela de la Garza, Gilberto Elguezabal y la propia Paulina, representa un momento importante en la vida de la cantante, el cual evoca una parte fundamental en su vida personal como profesional.

Además, fue producido por uno de los compositores y productores colombianos más renombrados hoy en día, Nabalez, quien ha sido acreedor a un Premio Latin Grammy como Productor por el álbum “Décimo Cuarto” de Andrés Cepeda y ha sido 6 veces nominado al Latin Grammy en las categorías de “Nuevo Artista” y “Compositor del Año”.

Paulina Goto en entrevista nos contó “Estoy contenta de lanzar este nuevo sencillo, de un disco en vivo donde salgo a contar mi historia. Este proyecto, es algo que llevo soñando junto con mis fans desde hace mucho tiempo, me lo han pedido. Me encanta poder concretarlo después de tanto tiempo”.

Refiere que “Llevo mucho tiempo escribiendo mi propia música, es un proceso muy lindo, y es que, a través de la actuación y los personajes que he interpretado he podido conectar de manera muy linda con la gente, pero ahora quiero hacerlo siendo yo misma, contando mi propia historia, y la música es este espacio, mi sonido siempre ha sido pop desde el 2010, pero ha habido una evolución con el tiempo y ahora suena más maduro”.

“De viaje” dice “tiene este vibe alegre, playero, fresco, evoca a mis raíces en Tampico, uno de mis ligares favoritos es cerca del mar, donde me concentro mucho conmigo misma”.

Y nos explica que decide lanzar los temas en vivo “porque tiene una energía muy especial, obviamente la conexión en directo es hermosa, quería conectar desde un lugar más real, el en vivo se presenta para esto porque no hay toma dos, tres o cuatro, es lo que pasa en el momento y queríamos capturar esa emoción, esa frescura. Eso van a ver y sentir en todos los temas”.

En cuanto a los shows dijo “Ojalá que este año podamos hacer un concierto, mientras tanto viene mucha música, la idea es irnos de viaje de manera física y poder visitar todos los lugares de la república”.

No obstante, reconoce que, la actuación y la música se complementan, de modo que seguirá haciendo ambas cosas “Son al final dos disciplinas que se complementan muy bien, siempre me ha gustado contar historias y algo muy especial de este disco es justamente eso, que cuento mi historia, la forma en que se estructura el disco está pensada en un guion, de hecho, una de las cosas más lindas es que me metí a un curso de guionismo, basándome en eso, hice este disco que ya les iré compartiendo”.

Y reconoce que “Todos los años y la experiencia en la actuación, estar en contacto con mis emociones, permitirme vulnerarme y compartir eso con la gente es bueno, porque es cuando conectas de verdad. Si y no es difícil, para mi hay temas y cosas que tienes más barreras o más escudos para mostrar, para realmente poderte abrir por completo, eso requiere valor siempre. Pero justo a mí la experiencia y el tiempo me han enseñado que hay que perder el miedo a abrir el corazón y a ser vulnerable, no solo llorar o enojarte, sino permitirte ser real”.

Finalmente, celebra que “Mis fans han podido identificarse con mi música, encontrar luz o respuestas a sus propios viajes, eso es muy lindo”.