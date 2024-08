La vicepresidenta Kamala Harris suma a inversores de Silicon Valley

Enumeran prioridades en carta abierta

Acceso al aborto y apoyo a la tecnología de Inteligencia Artificial, en su lista de deseos

Los inversores de riesgo de Silicon Valley, que se comprometieron a apoyar la campaña de la demócrata Kamala Harris para la Casa Blanca, enumeraron prioridades en una encuesta publicada este miércoles que incluyen los derechos reproductivos de las mujeres, el cambio climático y una postura más amigable hacia las empresas emergentes.

De los aproximadamente 800 inversores de riesgo que firmaron una carta abierta de apoyo, 225 optaron por detallar sus razones para respaldar a la candidata demócrata y las políticas que los favorecen en una encuesta.

Los inversores y ejecutivos dijeron que veían a la vicepresidenta Harris, una californiana con vínculos con Silicon Valley, como una candidata conocedora de la tecnología abierta a interactuar con la industria.

Expresaron nostalgia por la Casa Blanca de Obama, que hace una década reclutó y elogió al sector tecnológico. Desde entonces, los políticos de Washington adoptaron un tono más crítico.

La carta abierta, llamada “VCs for Kamala”, incluye a capitalistas de riesgo como Reid Hoffman de Greylock y Vinod Khosla de Khosla Ventures.

Los 225 que completaron la encuesta lo hicieron de forma anónima. El 62% eran hombres, el 66% blancos, en su mayoría de entre 35 y 64 años. Aunque a nadie se le pidió que indicara su afiliación partidaria, entre los que se autodeclararon, el 70% eran demócratas y el 30% republicanos o independientes, afirmaron los organizadores de la encuesta.

Silicon Valley busca mejores normativas para desarrollar la IA

Según los resultados de la encuesta, alrededor del 97% quería líderes que “conocieran tecnologías como la inteligencia artificial y las criptomonedas para crear regulaciones efectivas”, y casi el 92% creía que el gobierno de Estados Unidos necesita contratar más talento tecnológico.

También entrevistó a empresarios fuera del alcance de la encuesta centrada en los inversores para analizar lo que querían los partidarios de Harris en Silicon Valley de manera más amplia.

En cuanto a la IA, “necesitamos a las personas más inteligentes en el gobierno que sepan qué hacer en el lado militar y civil, que sepan lo que viene”, dijo Eric Ries, empresario y autor de “The Lean Startup”.

Estados Unidos se ha quedado atrás de Europa en la aprobación de una legislación integral sobre IA, aunque el presidente Joe Biden emitió una orden ejecutiva el año pasado que exige a los desarrolladores de IA que informen sobre las pruebas de seguridad cuando existan riesgos de seguridad o de salud Aaron Levie, director ejecutivo de la empresa de computación en la nube Box, declaró que las reglas por ahora deberían centrarse en las aplicaciones de la tecnología más que en los modelos de IA subyacentes que aún deben madurar.

“La regulación va a marcar una trayectoria importante para esta industria y nuestro liderazgo en IA a largo plazo”, dijo Levie. Además aseguró que la inmigración también lo haría.

Alrededor del 94% de los encuestados dijo que Estados Unidos necesitaba poner a disposición más visas H-1B para trabajadores altamente calificados, un elemento básico para las empresas de tecnología que atraen talento del extranjero. Silicon Valley también quiere un camino más fácil para que las nuevas empresas salgan a bolsa o vendan a los titulares.

200 republicanos se van con Kamala Harris

Más de 200 asistentes de cuatro candidatos presidenciales republicanos anteriores han respaldado la candidatura de la demócrata Kamala Harris a la Casa Blanca, advirtiendo que la noción de un segundo mandato para el candidato republicano Donald Trump es “simplemente insostenible” y “perjudicará a la gente real y común”.

En una carta abierta, publicada por primera vez el lunes por USA Today, 238 personas que trabajaron para el ex presidente George H. W. Bush, el ex presidente George W. Bush, el ex senador de Arizona John McCain y el senador de Utah Mitt Romney, piden a sus compañeros “republicanos moderados e independientes conservadores” que se unan a ellos para apoyar a Harris y a su compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota Tim Walz, frente a Trump y su candidato a la vicepresidencia, el senador JD Vance de Ohio.

“Por supuesto, tenemos muchos desacuerdos honestos e ideológicos con la vicepresidenta Harris y el gobernador Walz”, escribieron los republicanos, señalando la importancia de un puñado de estados disputados que resultaron cruciales para el estrecho margen de victoria del demócrata Joe Biden en 2020. “Eso es de esperar. La alternativa, sin embargo, es simplemente insostenible”.

Entre los firmantes se encuentran Reed Galen, quien trabajó para las campañas de George W. Bush y McCain y quien cofundó el grupo contra Trump The Lincoln Project, y Olivia Troye, excolaboradora de George W. Bush y asesora de seguridad nacional del vicepresidente de Trump, Mike Pence. El abanico de puestos representados va desde jefe de despacho hasta becario.

“Otros cuatro años del caótico liderazgo de Donald Trump”, señalan los firmantes, “esta vez centrado en avanzar en los peligrosos objetivos del Proyecto 2025, perjudicará a la gente real y cotidiana y debilitará nuestras sagradas instituciones”. La carta continúa advirtiendo que “los movimientos amplios y democráticos se verán irreparablemente en peligro a medida que Trump y su acólito JD Vance se dobleguen ante dictadores como Vladímir Putin mientras dan la espalda a nuestros aliados”.

En un comunicado, el portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, calificó la carta de “hilarante porque nadie sabe quiénes son estas personas”.

“Preferirían ver arder el país antes que ver al presidente Trump regresar con éxito a la Casa Blanca para ‘Hacer grande a Estados Unidos otra vez’”, añadió Cheung.