La demócrata Kamala Harris sacude la carrera presidencial

Amplía ventaja sobre Trump, según sondeos

La vicepresidenta genera entusiasmo entre mujeres y jóvenes votantes en estados clave

De acuerdo a la encuesta de Reuters/Ipsos publicada este jueves, la demócrata Kamala Harris ya supera al republicano Donald Trump por un 45% frente a un 41%, comprobando que la vicepresidenta está generando entusiasmo entre los votantes y revolucionando la carrera electoral de cara a las elecciones del 5 de noviembre.

Harris ha ganado terreno frente a Trump en las encuestas nacionales y en los estados clave. Si bien las encuestas nacionales, incluidas las de Reuters/Ipsos, dan señales importantes sobre las opiniones del electorado, los resultados estado por estado del Colegio Electoral determinan al ganador, y es probable que un puñado de estados en disputa sean decisivos.

En los siete estados donde las elecciones de 2020 fueron más reñidas (Wisconsin, Pennsylvania, Georgia, Arizona, Carolina del Norte, Michigan y Nevada), Trump tenía una ventaja del 45% frente al 43% sobre Harris entre los votantes registrados en la encuesta.

“Es obvio que competir contra Harris es más difícil para Trump dado el cambio en estas cifras, pero ciertamente no es insuperable”, dijo Matt Wolking, un estratega de campaña republicano que trabajó en la campaña de Trump en 2020. Dijo que Trump necesita mantenerse lo más concentrado posible en su campaña “para no asustar” a los votantes que se inclinaban por él porque no les gustaba Biden.

Desde que aceptó formalmente la nominación demócrata, la semana pasada, Harris se ha embarcado en una gira por estados en disputa, incluido Georgia, donde Biden había estado perdiendo apoyo antes de terminar su campaña.

Harris mantiene apoyo de votantes del 52%

Alrededor del 73% de los votantes demócratas registrados en la encuesta dijeron que estaban más entusiasmados con votar en noviembre después de que Harris ingresara a la carrera. Y mientras que una encuesta de Reuters/Ipsos de marzo encontró que el 61% de los encuestados que tenían la intención de votar por Biden lo hacían principalmente para detener a Trump, el 52% de los votantes de Harris en la encuesta de agosto votaron para apoyarla como candidata en lugar de oponerse principalmente a Trump.

“Vemos en esta encuesta que la gente está más motivada por el futuro que por el pasado”, dijo Aimee Allison, fundadora de She the People, un grupo liberal que tiene como objetivo aumentar el número de mujeres de color en cargos electos. “Ven a Kamala Harris como el futuro, y los republicanos ven esta elección como una cuestión de Trump. Es más probable que los votantes se involucren cuando se les da la opción de ‘algo más que’ vencer a Trump”.

Pero los votantes de Trump también expresaron entusiasmo por su candidato, con un 64% diciendo que su elección estaba más motivada por respaldar a Trump que por oponerse a Harris.

Los votantes eligieron a Trump como alguien que tiene un mejor enfoque para gestionar la economía estadounidense, 45% frente a 36%, un margen más amplio que el que Trump tenía en otra encuesta de Reuters/Ipsos esta semana.

Harris, por el contrario, tenía una ventaja del 47% frente al 31% en la política del aborto. El tema es importante para los demócratas después de que la Corte Suprema conservadora de Estados Unidos anulara en 2022 el derecho nacional de las mujeres al aborto. Trump nominó a tres jueces conservadores para la corte durante su presidencia de 2017-2021. Alrededor del 41% de los votantes en la encuesta, y el 70% de los demócratas, dijeron que les preocupaba que el próximo presidente pudiera firmar una prohibición nacional de los abortos.

El período de la encuesta más reciente coincidió parcialmente con la Convención Nacional Demócrata del 19 al 22 de agosto en Chicago, donde Harris aceptó formalmente la nominación de su partido, y aún está por verse si se mantendrá el mismo nivel de entusiasmo por Harris.

La encuesta se realizó a nivel nacional y reunió respuestas de 4,253 adultos estadounidenses, incluidos 3,562 votantes registrados.

Vuelve Harris a campaña con gira por estados clave

Este miércoles la vicepresidenta demócrata hizo un recorrido en autobús por Georgia, uno de los siete estados bisagra donde las elecciones del 5 de noviembre prometen ser especialmente reñidas.

La candidata demócrata hizo un recorrido en autobús por Georgia (sur), uno de los siete estados bisagra donde las elecciones del 5 de noviembre prometen ser especialmente reñidas.

Acompañada por su compañero de fórmula, el Gobernador de Minnesota, Tim Walz, se detuvo en una escuela secundaria, donde asistió al ensayo de la banda de música y en un restaurante.

Harris cree que tiene posibilidades de conservar Georgia, un estado que desde 1996 votó por el candidato republicano pero que el presidente Joe Biden ganó en 2020 por escaso margen.

Allí concederá su primera gran entrevista como candidata el jueves a las 21:00 horas locales (19:00 horas en la CDMX) a CNN, junto a Walz.

En una entrevista con Newsmax, uno de los canales favoritos de la derecha radical, un asesor de Trump, Jason Miller, criticó a Harris por utilizar a Walz como “escudo humano”. Desde hace unos días se enfrentaba a una creciente presión para que concediera una entrevista a un importante medio de comunicación estadounidense.

Esta entrevista a CNN, a la que seguirá el 10 de septiembre un debate muy esperado con Trump, marca el comienzo de una nueva fase.