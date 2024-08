Tirzepatida para control de peso y retrasar la diabetes

El estudio de fase 3 SURMOUNT-1 de 176 semanas evalúa la eficacia y la seguridad de tirzepatida una vez por semana para el control de peso a largo plazo y el retraso en la progresión a diabetes en adultos con prediabetes y obesidad o sobrepeso. Los resultados muestran que las inyecciones semanales redujeron significativamente el riesgo de progresión a diabetes tipo 2 en un 94% entre los adultos con prediabetes y obesidad o sobrepeso en comparación con el placebo. El tratamiento también condujo a una pérdida de peso sostenida a lo largo del período en adultos con prediabetes y obesidad o sobrepeso. Este estudio de tres años SURMOUNT-1 en adultos con prediabetes es el ensayo completo más largo de este principio activo hasta la fecha. “La obesidad es una enfermedad crónica que pone a casi 900 millones de adultos en todo el mundo en un mayor riesgo de otras complicaciones, como la diabetes tipo 2”, dijo Jeff Emmick, M.D., Ph.D., vicepresidente senior de desarrollo de productos de Lilly. Estos resultados preliminares aportan evidencia de una reducción en el riesgo de progresión a diabetes tipo 2 y un mantenimiento a largo plazo de la pérdida de peso los resultados se presentarán en ObesityWeek 2024, que se llevará a cabo del 3 al 6 de noviembre. Los datos principales del estudio de fase 3 SURMOUNT-1 de 176 semanas evalúa la eficacia y la seguridad de tirzepatida una vez por semana para el control de peso a largo plazo y el retraso en la progresión a diabetes en adultos con prediabetes y obesidad o sobrepeso. Los resultados muestran que las inyecciones semanales redujeron significativamente el riesgo de progresión a diabetes tipo 2 en un 94% entre los adultos con prediabetes y obesidad o sobrepeso en comparación con el placebo. El tratamiento también condujo a una pérdida de peso sostenida a lo largo del período en adultos con prediabetes y obesidad o sobrepeso. Este estudio de tres años SURMOUNT-1 en adultos con prediabetes es el ensayo completo más largo de este principio activo hasta la fecha. “La obesidad es una enfermedad crónica que pone a casi 900 millones de adultos en todo el mundo en un mayor riesgo de otras complicaciones, como la diabetes tipo 2”, dijo Jeff Emmick, M.D., Ph.D., vicepresidente senior de desarrollo de productos de Lilly. Estos resultados preliminares aportan evidencia de una reducción en el riesgo de progresión a diabetes tipo 2 y un mantenimiento a largo plazo de la pérdida de peso con tirzepatida en adultos con prediabetes y obesidad los resultados se presentarán en ObesityWeek 2024, que se llevará a cabo del 3 al 6 de noviembre. En México, son más comunes las defunciones por diabetes que aquellas que se dan por vivir en un entorno violento, ya que cada hora se registran 13 fallecimientos por diabetes y sólo cuatro decesos por violencia, lo que subraya la importancia de la prevención y el tratamiento temprano de este padecimiento, de acuerdo con un estudio realizado por el colectivo mexicano de investigación y análisis de datos, Dateras, con el soporte financiero de Merck, “Muchas personas con diabetes no experimentan signos evidentes en las primeras etapas, estos pueden ser tan leves que no se perciben o se atribuyen a otras causas. Esto puede llevar a un diagnóstico tardío, cuando ya han aparecido complicaciones”, afirma el doctor Enrique Caballero, endocrinólogo investigador y profesor activo en la Escuela de Medicina de Harvard, durante el Merck Summit 2024, un foro que organizó, Merck, empresa alemana de ciencia y tecnología, para generar concientización sobre el desarrollo de la diabetes en México y enfermedades cardiometabólicas. No obstante, la diabetes puede prevenirse y existe una etapa llamada prediabetes, la cual es silenciosa y está asociada a antecedentes familiares con diabetes, inactividad física, alimentación no saludable y crecimiento en la circunferencia en cintura, por esto se recomienda que si un familiar directo ya vive con diabetes, toda la familia realice un breve test de factores de riesgo en la plataforma www. Sacalelarojaaladiabetes.com y que se realice una prueba de glucosa al año ante un profesional de la salud para prevenir progresión a diabetes, esta no se presenta de manera aislada, sino que está conectada a una serie de riesgos, como son las afecciones cardiovasculares y metabólicas, tales como la resistencia a la insulina y la hipertensión arterial, entre otras.

