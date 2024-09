Sheinbaum, ¿quiere tomar distancia de la reforma judicial?

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Por considerarla extraviada y equivocada, legisladores del PRI votarán en contra

No deja de llamar la atención que la presidenta electa Claudia Sheinbaum se haya ido de breve “luna de miel” cuando el estira y afloje por la controvertida reforma al Poder Judicial está en sus puntos más cruciales, aunque lo que se espera, como ya lo empezó a hacer, es que Morena y sus rémoras seguirán ejerciendo la aplanadora que les regaló el INE y el TRIFE y se les “queman las habas” para cumplir a pie juntillas la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador e imponerse como sea.

Quizás, la Presidenta Electa decidió tomar esta pequeña distancia de lo que ocurre con esta cuestionada reforma para que este asunto, digamos, no la contamine, si de por sí son muchos los pendientes que le deja su jefe con lo que la ha embaucado de una manera terrible, pero ella hará todo lo posible por cumplirle a quien en unas cuantas semanas se convertirá en el “mandamás” de Palenque. Será que solamente de ahí?

Sin duda, las muestras que ha dado, sobre todo Morena, de que tienen el control absoluto del Congreso de la Unión ya han sido varias. Por ejemplo, frente a la suspensión que dos jueces determinaron para evitar la discusión de la controvertida reforma al Poder Judicial, el partido guinda contestó de manera por demás soberbia, no obstante, al ver que la aprobación de dicha reforma ya es inminente, los morenistas le bajaron a su intensidad.

Resulta que el flamante diputado, que, por cierto, regresó a sus fueros en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna, conocido por esos lares como “Gutierritos”, ya había desenvainado la espada al presentar una solicitud de juicio político y una denuncia penal en contra de Martha Eugenia Magaña, Jueza Quinta de Distrito en Morelos; y Felipe Consuelo Soto, Juez Tercero de Amparo y Juicios Federales en Chiapas, por lo que calificó como una “burda invasión de incompetencia”.

De hecho,”Gutierritos”, un legislador afín al coordinador de Morena en el Senado de la República, Adán Augusto López, tenía contemplado seguir en lo que es, sin duda, un burdo ataque al Poder Judicial que se suma a la guerra que emprendió el propio López Obrador, pero, ¡oh, sorpresa!, le “jalaron las orejas” y el que salió fue el diputado Ricardo Monreal para decir “yo les he pedido que esperemos, creo que en estos momentos la prudencia y la tolerancia ayudan al país. Creo que ayer se iban a presentar (el juicio político y la denuncia penal contra los jueces), pero aun cuando se hayan presentado hay que darle una pausa”. ¿Por instrucciones de quién?, vale la pena preguntar, porque de Palacio Nacional de plano no.

A lo mejor lo que movió a los de Morena fue que por nueve votos a uno, trabajadores de la Suprema Corte de la Nación votaron a favor de sumarse al paro de los trabajadores del Poder Judicial, mientras que estudiantes y jóvenes en defensa del Poder Judicial se plantaron en el Palacio Legislativo de San Lázaro para entregar un pliego petitorio y, al momento, diputados del oficialismo argumentaron que no tenían tiempo para recibirlos y sin embargo, ellos no se moverán. Esto es una gran oportunidad para que el bloque opositor actúe.

Asimismo, en estos tristes días en que Morena y sus rémoras se han lanzado en contra de la democracia, el papel de la oposición será muy importante y es parte de la lucha para que el bloque opositor no quede en un papel meramente testimonial en el Congreso de la Unión.

En este orden de ideas, los legisladores del PRI ratificaron el voto en contra de la reforma judicial, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados.

Desde el Pleno camaral, encabezados por los dirigentes nacionales Alejandro Moreno y Carolina Viggiano, así como por los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, Rubén Moreira Valdez y Manuel Añorve Baños, respectivamente, la bancada tricolor fijó su posición por voz de la diputada Marcela Guerra en el sentido de rechazar la propuesta oficial al considerarla incompleta, extraviada en sus medidas y equivoca en sus propuestas.

Al presentar el posicionamiento de la bancada del PRI, la legisladora aseguró que los priistas van por una auténtica y profunda reforma al sistema de justicia.

Municiones

*** La funcionaria peor evaluada sigue siendo Ana Gabriela Guevara, seguida del flamante Fiscal General de la República, Alejandro Gertz, y con un glorioso tercer lugar está la todavía secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya. De estos tres perfiles el de la titular de la Conade destaca por ser rijosa y mentir con una facilidad extraordinaria -que es la característica principal de los integrantes de esta errada y llamada Cuarta Transformación empezando por el inquilino de Palacio Nacional- y enfrentarse a quien se le ponga enfrente haciendo gala de grosería y soberbia, sintiéndose protegida por López Obrador. Sin embargo, tanto Gertz Manero como Ramírez Amaya han mostrado un bajo perfil. No hay más que concluir, tan seriecitos que se ven los dos y ahora, la todavía titular de la SEP será la flamante Coordinadora de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social, mientras que lo más probable es que el fiscal Alejandro Gertz, se vaya a su casa. Por lo que respecta a la señora Guevara, no hay que olvidar que hizo todo lo posible por permanecer en la Conade, pero al parecer, no se le va a hacer. Llegará al gabinete de la futura Presidenta?

*** El titular del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), Adrián Alcalá, informó que llegará a las últimas instancias internacionales para defender la permanencia de este Instituto. Dio a Conocer también que se analizan alternativas jurídicas frente a las cuestionadas reformas del tabasqueño que contemplan la desaparición del INAI. En este sentido, relatores de la Organización de Naciones Unidas (ONU) enviaron una carta ni más ni menos que al todavía Ejecutivo en la que destacan que la eliminación del INAI podría “socavar la capacidad de los ciudadanos para acceder a la información y participar activamente en la vida pública, además de debilitar los mecanismos de rendición de cuentas”. Lo más probable es que el tabasqueño no haga caso de la misiva, es tal su soberbia y necedad.

morcora@gmail.com