Monreal dice que duele más el cuero que la correa y pelea por su hija

Miguel Ángel Rivera

En 1997, cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió por primera ocasión la mayoría en la Cámara de Diputados, el encargado de negociar con la oposición fue el entonces joven diputado Ricardo Monreal Ávila, aspirante a gobernar su estado natal, Zacatecas.

Lo cierto es que el joven legislador no tuvo mucho éxito, pues el experimentado diputado de oposición Porfirio Muñoz Ledo avanzó por todos lados e impuso condiciones. Tanto, que la oposición conquistó la presidencia de la Cámara y el entonces órgano de gobierno que entonces se denominaba Gran Comisión.

Los dos personajes supieron preservar sus prestigios, por lo cual Muñoz Ledo se convirtió por momentos en rival a vencer del político tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, que le arrebató a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano la dirigencia de la que se llamó la izquierda mexicana.

Monreal Ávila, que pasó del oficialismo a la oposición, se consolidó como candidato a gobernador de Zacatecas, cargo que le había negado su partido original, el PRI, por las sospechas de nexos de su familia con organizaciones del narcotráfico.

Demasiado purismo, el hecho es que Monreal Ávila saltó a la oposición sin mayores dificultades y en ese brinco conquistó el gobierno de su estado.

En ese salto, el político zacatecano conservó el prestigio de ser un hombre negociador y, sobre todo, cuando se trataba de buscar acuerdos con su partido de origen, el PRI.

Pero, con todo, su vocación de izquierda lo llevó a dejar en el gobierno zacatecano a la perredista María de los Dolores García Medina, hija de un ex gobernador del largo mandato priista, pero ella siempre militante de organizaciones de izquierda.

Con todo, el traspaso de Monreal a las filas del izquierdismo se dio sin mayores complicaciones, sobre todo por su fama de negociador y de encontrar fórmulas de avenimiento cuando no era posible imponer la mayoría.

Con esa aura, Monreal sorteó muchas dificultades. De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo tuvo congelado durante años, a pesar de que detentaba el cargo de coordinador de la mayoría parlamentaria (Morena más sus rémoras del PT y PVEM) y prefería sacar los asuntos que le interesaban por otros rumbos.

En esa etapa, los “duros” del oficialismo llegaron a catalogar al político zacatecano prácticamente de traidor, precisamente por su capacidad de consolidar acuerdos con la oposición.

Uno de los cargos que se le atribuyeron fue el ayudar a la candidata de oposición Sandra Cuevas a ganar la alcaldía Cuauhtémoc contra los designios del partido oficial, Morena, que postuló a otro aspirante.

Cuevas resultó un petardo. Al momento se ignora dónde se ubica, pero el hecho es que llegó otra elección y ahora, en principio, apareció la joven Alessandra Rojo de la Vega, que compitió por la coalición opositora PAN-PRI-PRD.

Por el otro frente —y aquí es donde empezaron los problemas— la postulada para el mismo cargo fue Catalina “Caty” Monreal, nada menos que hija del entonces poderoso coordinador de la bancada mayoritaria en el Senado y, por algunos momentos, precandidato presidencial del Morena, aunque en los hechos fue relegado y se tuvo que conformar con uno de los premios de consolación, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados.

En las urnas, “Caty” fue superada por la candidata de la oposición Alessandra Rojo de la Vega, pero el jefe del clan, su padre, con todo y su título de doctor en Derecho, recurrió a todos los subterfugios —y todas sus amistades— para tratar de rescatar el triunfo que, a su entender, había sido arrebatado a su descendiente.

En ese intento por rescatar una victoria que no alcanzaron, el clan Monreal pidió recuento de votos y, cuando los resultados fueron negativos, recurrió a otro subterfugio: supuestos ataques a la equidad de género.

La denuncia parecía sin sustento, pero ocurre que el encargado de revisar el expediente es el padrino de comunión de Caty y, por consiguiente, compadre de papá Ricardo Monreal, el magistrado Armando Ambriz, quien validó la denuncia de supuestas violaciones a los principios de equidad de género.

Por cierto, cabe mencionar que Alessandra Rojo de la Vega se inició en la actividad pública en defensa de los derechos de las mujeres.

Morena no pierde, pero arrebata

Como dice el viejo dicho mexicano de que, cuando Jalisco pierde, arrebata, así ocurre ahora con Morena, que parece no conformarse con las amplias victorias logradas el reciente 2 de junio.

Por un lado, está el mencionado caso de la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México y, como comprobación, surge el del estado de Jalisco, donde el oficialismo trata de arrebatarle la victoria a Movimiento Ciudadano, en especial la corriente que encabeza el gobernador saliente Enrique Alfaro Ramírez.

La corriente jalisciense de MC se mueve con mucha independencia. De hecho, decide en lo interno quiénes serán sus candidatos y la forma como actuarán para tratar de conseguir la victoria en las urnas.

En ese proceso autónomo decidieron que su abanderado para repetir en el gobierno de Jalisco — junto con Nuevo León, la plaza más importante después de la Ciudad de México — eligieron a Pablo Lemus Navarro, exalcalde de Zapopan, uno de los municipios conurbados de la metrópoli de Guadalajara.

Como contrincante, el partido oficial, Morena, eligió abanderada a Claudia Delgadillo González, ex priista, quien, entre otros cargos, fue secretaria general del comité municipal del tricolor.

Dados a conocer los resultados de las casillas, el abanderado de MC superó ampliamente a la candidata del partido oficial, Delgadillo protestó porque supuestamente el PREP comenzó tarde y fallaba a momentos, además de que la muestra utilizada era muy pequeña para que se diera por cierta una tendencia o ya un ganador.

Delgadillo adelantó que judicializaría la elección y que incluso presentaría recursos jurídicos en contra del gobernador por adelantar como virtual ganador a Pablo Lemus.

“Ustedes saben que yo soy muy demócrata, pero las acciones que está tomando el gobernador, el IEPC, otra vez, son de manera muy ilegal, en mi espacio donde estamos trabajando tenemos muy buenos números, estamos haciendo el conteo, lo mejor de todo es que tengo las actas y por supuesto que habrá recursos en contra del gobernador que no tiene nada que hacer diciendo que ya tiene un virtual gobernador y todo lo que escribió ayer en sus redes, eso no se vale, pero, además, les ganamos y no voy a dejarme robar esta elección”, dijo la candidata oficial para justificar su protesta.

Esto no obstante que, hasta la misma secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dio por válido el triunfo del candidato de MC.

El PRI, contra la reforma el Poder Judicial

El presidente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, aseguró que los integrantes de los grupos parlamentarios del tricolor en el Senado y en la Cámara de Diputados están listos para votar, en unidad y con responsabilidad, en contra de la reforma al Poder Judicial de la Federación, sin importar el momento en que sea llevada al pleno.

Expuso que en el PRI se postula una auténtica reforma del sistema de justicia, por lo que rechaza la propuesta de reforma al Poder Judicial, por incompleta, extraviada en sus medidas y equívoca en sus propuestas.

Afirmó que los priistas creemos en el fortalecimiento de la vida republicana, en la fuerza de la pluralidad y en la democracia deliberativa como fundamento de la vida parlamentaria.

El presidente del tricolor puntualizó que “México exige actuar con vocación democrática, y en la democracia se tienen que escuchar todas las voces, incluso aquellas que no coinciden con lo que nosotros pensamos”.

Moreno Cárdenas expresó su reconocimiento a los jóvenes que salieron este domingo a las calles a exigir un país de libertades, en el que la autonomía y la división de Poderes estén garantizadas. Advirtió que defender al Poder Judicial es defender a México, y les dijo que “no están solos”, porque “esta lucha es de todos”.

Al inicio de la LXVI Legislatura, el campechano adelantó que el PRI, a través de sus grupos parlamentarios, con sus coordinadores, Rubén Moreira y Manuel Añorve, no permitirá que se avasalle a uno de los Poderes de la Unión ni tampoco que se pretenda desaparecer los órganos autónomos, que funcionan como contrapeso.

