Regina Orozco y La Sonora Santanera continúan con un tour espectacular

Tras su colaboración en Auditorio Nacional

Se presentarán el 5 de septiembre en la Feria Nacional de Zacatecas

Mitzi Fernández

a la reciente colaboración que tuvieron La Sonora Santanera y Regina Orozco en el Auditorio Nacional, ahora siguen con juntos con un tour espectacular y su próxima presentación será en la Feria Nacional de Zacatecas este 5 de septiembre.

Acudimos a uno de los ensayos de estos talentos, donde pudimos apreciar como tienen una química dentro y fuera de los escenarios, además de que ambos se admiran y reconocen el gran trabajo del otro.

Regina Orozco comentó lo bien que se siente con este proyecto “desde que me invitaron me sentí muy feliz, pero nerviosa, en el Auditorio sentí que pertenecía, me siento querida, protegida y aceptada, además estamos haciendo música que hace falta, muy feliz de estar con ellos, después de esta presentación me iré a cantar a Brasil, para regresar a pasar las fiestas patrias aquí”.

Por otro lado, Gilberto Navarrete externó “Es un sueño comenzar este tour, Regina es muy Santanera. Con solo el ensayo ya se nos enchinó la piel de escuchar su gran voz, disfrutamos mucho estar con ella que es toda una institución, vamos a dar lo mejor de nosotros, para que prevalezca y más que las nuevas generaciones conozcan esta música”.

Afirmaron que están en los últimos detalles de post producción del tema que cantaron juntos en el Auditorio. Y unos nuevos temas.

Piensan seguir por toda la república pues creen está diseñado para recorrer muchos lugres. Entre risas Regina completó “que después nos lleven a Corea, como dijeron ya después estaremos todos en K-pop”.

También aprovecharon para contar que su experiencia en el cierre de temporada de Aventurera fue un éxito, donde tuvieron 4 apariciones, esperan estar en la otra temporada, invitándonos a estar al pendiente de sus redes sociales para más detalles.

Para la agrupación vienen muchas cosas buenas como hasta ahora, adelantaron que esperan tener una presentación en Bellas Artes y que ya están rumbo a la celebración de los 70 años, y con muchas fechas muy importantes aún por tener.

Por último, nos invitan a estar pendientes pues “podremos estar pronto en la esquina de sus casas” entre risas afirmaron que habrá más fechas.

