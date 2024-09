La reforma fast track

Así las cosas…

Humberto Mares N.

En el ocaso del sexenio del señor Andrés Manuel López Obrador como Presidente de México, en su semblante es cada día más notorio su malestar. Bueno sería normal pensar que la nostalgia de dejar de vivir en Palacio Nacional lo ocasionó o simplemente dejar de ser Presidente para irse a su finca en Palenque.

La pregunta que nos hacemos los mexicanos es: ¿verdaderamente se retirará? Como reportero le puede decir que no lo va hacer. Tendremos que ver el primer día. Los previos y en base a sus mensajes, dónde manda órdenes disfrazados de mensajes.

Morena se despacha con la cuchara grande. Es muestra de los que nos espera en las Cámaras. Ahora fue en el Senado de la República, donde Morena encabezará 31 de las 60 comisiones ordinarias del Senado y, por supuesto, las más importantes. Puntos Constitucionales, Justicia, Hacienda, Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Educación, Energía, Salud y Seguridad Pública, con lo cual los morenistas acapararán el poder político en la Cámara alta, así como el económico, pues implica ocho millones 711 mil pesos adicionales a las subvenciones que cada mes recibirá la bancada.

En Cámara de Diputados sucederá lo mismo, donde se quedarán con las importantes: Presupuesto, Hacienda, Puntos Constitucionales, Gobernación, Relaciones Exteriores.

Por lo pronto, la Cámara de Diputados enfrenta conflicto político y laboral debido a la reforma judicial que impidió el acceso al palacio legislativo. Aun así, en una sede alterna habilitada la Reforma Judicial, fue aprobada por la aplanadora legislativa de Morena, con 359 votos a favor y 135 en contra, sin importar los llamados de los sectores para aplazarla y poder discutirla con profundidad.

El llamado de los sectores directamente involucrados en el tema no valió y los diputados, muchos de ellos sin saber, sino simplemente levantaron la mano cómo se los ordenaron. La discusión de 12 horas no redituó en nada y la aplanadora legislativa fue estrenada por Morena, con una evidente falta de pulcritud en las formas y mucho menos pensando en el bien común.

La reforma fue aprobada en lo general e ignoraron las dos suspensiones judiciales vigentes, las protestas, las exigencias de diálogo y aislados resguardados por un grupo numeroso de granaderos cumplieron con la orden del supremo. Durante la mañana del miércoles aunque seguía la sesión en la Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca la discusión todavía continuaba sobre las 1600 reservas presentadas, que decidieron leer sólo 60.

La poca presencia de la oposición en esta legislación, pues simplemente votaron en contra y aunque hicieron un ejercicio de comunicación para dejar claro que están en contra, no pudieron hacer nada.

El campechano Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, dijo que su partido, a través de sus grupos parlamentarios, con sus coordinadores, Rubén Moreira y Manuel Añorve, no permitirá que se avasalle a uno de los Poderes de la Unión, ni tampoco que se pretenda desaparecer los órganos autónomos, que funcionan como contrapeso. La pregunta es: ¿qué van a hacer? Simplemente debemos ser objetivos, cuando lo pudieron hacer no lo hicieron. Son comparsa de Morena.

Un nuevo llamado de Ken Salazar

El embajador de los Estados Unidos de Norteamérica en México, Ken Salazar, insistió en la postura de su país sobre las repercusiones que pueda tener la Reforma Judicial, sobre todo en el terreno del T-MEC.

El embajador Salazar indicó que pese a la pausa que declaró el presidente AMLO a la relación, se mantiene el trabajo y la comunicación con el gobierno. El embajador Salazar dijo: “Si no se hace de manera bien, puede traer muchísimo daño en la relación. Eso no lo digo yo nomás como embajador, eso lo digo yo por todas las preocupaciones que me están llegando de gente que, de veras, quiere lo mejor para México y Estados Unidos. Entonces, lo que puedo decir es que hay muchísima preocupación”. Aclaró que sabe bien que la decisión de reformar al Poder Judicial corresponde única y exclusivamente al gobierno de México, en ejercicio de su independencia, y que Estados Unidos respeta la soberanía nacional. Pero señaló que como socio de México, EU no puede dejar de señalar que en su opinión la elección directa de jueces, magistrados y ministros por voto popular no es la mejor manera de integrar al Poder Judicial.

CDMX

En la Ciudad de México también se dio la mayoría para Morena en la cámara de diputados locales. El sábado, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México decidió que Alessandra Rojo de la Vega, la candidata de la coalición opositora en la alcaldía Cuauhtémoc, había cometido actos de violencia política de invisibilización y estereotipos negativos en contra de su rival, Catalina Monreal y canceló la elección que había ganado.

Así las cosas, es claro que la vara con que se mide no es igual. A los morenistas se les aplica la máxima de Benito Juárez “a los amigos, justicia y gracia y a los enemigos, justicia a secas”.

AMLO, según el columnista y compañero Raymundo Riva Palacio, que sin duda debe tener razón, atacó con violencia de género en 11 ocasiones contra la candidata presidencial a Xóchitl Gálvez. Y en general los morenistas era muy común que atacaran a los candidatos de la oposición, sobre todo a los importantes, lo que ocasionó cientos de quejas recibió el INE en ese sentido y que por supuesto la autoridad desecho. El juego no es parejo y esto es muestra de lo que nos espera. Así las cosas, hasta pronto.

hmares21@gmail.com