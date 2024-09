Como Rusia y Venezuela

Espacio Electoral

Eleazar Flores

Y EL JEFE, ¿IGUAL?-. Como se están planteando, y en camino a una aprobación, la REFORMA AL PODER JUDICIAL, México se estará asemejando a países con GOBIERNOS DE PARTIDO ÚNICO, como RUSIA Y VENEZUELA.

Este no es el sentir del embajador Ken Salazar, pero sí de prestigiados diarios NORTEAMERICANOS especializados en finanzas y economía, como THE WALL STREET JOURNAL y THE FINANCIAL TIMES, esos que los convierte en PASQUINES el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando opinan mal de él o de su gobierno y los pasa en las PANTALLAS MAÑANERAS cuando le echan flores.

En sus respectivos artículos de ayer, los influyentes medios impresos de la Unión Americana advierten que Rusia, gobernada por casi veinte años por Vladimir Putin, como Venezuela, donde Nicolás Maduro lleva más de tres lustros ¿gobernando? y con otro periodo más en la bolsa, al negarse a enseñar las boletas como quiere la oposición.

En Rusia, como en el país sudamericano, abundan los articulistas de los diarios citados, ciertamente hay muchos partidos en el papel, pero con la hegemonía de los que se conocen como partidos de ESTADO O MAYORITARIOS, tanto que desde el arribo de los mandatarios señalados, ningún partido ha podido ganar una elección.

Por referencias dadas en este espacio, en Rusia, por ejemplo, tan pronto surge la figura de algún aspirante opositor a Vladímir Putin, con posibilidades de triunfo, algo pasa o le pasa, lo cierto es que lo enferman o pierde la vida y de esclarecer el crimen, no se ha sabido.

En el vecino Venezuela, donde la cercanía nos permite conocer más y hasta convivir con hermanos sudamericanos, platican que los oficialistas alineados al presidente Nicolás Maduro, en las diversas fuentes de trabajo del gran aparato gubernamental, más o menos “la libran”, pero cuidado con que alguien llegue a hablar mal del presidente.

Esto porque dicen que a Maduro Moros si algo le sobran son OYENTES —espías diríamos en México— y de cuyos informes llegados al presidente se toman las medidas correctivas que pueden llegar hasta el despido. A esto último se debe el desempleo en aumento que, en la desesperanza, muchos optan por salir de su país, y de entre los países que escogen para viajar es México.

SEGALMEX, Y ¿OVALLE?-. Ayer amanecimos con la novedad de que el fraude a Segalmex ya solamente llega a unos 2,700 millones de pesos, cuando en 2020, se descubrió que el desfalco se había calculado en casi 19 mil millones de pesos.

La noticia de ayer añade que ya hay 47 órdenes de aprehensión y 26 vinculados a proceso, pero en ninguna relación verá usted el nombre del director general de Segalmex, Ignacio Ovalle Fernández, incluso con trabajo en GOBERNACIÓN.