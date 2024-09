Reforma judicial, oposición sin fundamento

Ángel Soriano

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, explicó ampliamente en qué consiste la aprobada reforma judicial y sustentó su dicho: el Presidente (a) tiene facultades para la designación de los ministros de la Corte (como ocurrió con Lenia Batres) y si el propósito fuera el mantener el control del Poder Judicial, no es necesaria una reforma, seguiría como está.

Agregamos: Y no sólo designa o impone a funcionarios del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sino a los gobernadores y comandantes de las Fuerzas Armadas, al Jefe de Gobierno (como ocurrió con Clara Brugada), de tal manera que sus facultades y su poder no están en duda porque así funciona el sistema político, no de ahora, sino de décadas.

Lo que se busca con la reforma judicial es que jueces y ministros sean electos por el pueblo y los abogados con vocación de servicio puedan aspirar a ocupar tales cargos mediante una participación democrática y sus vínculos y compromisos estén con los electores, no con el poder económico como ocurre ahora, que encubren a los grandes evasores fiscales.

El Poder Judicial es botín de unos cuantos: no sólo contaban -y cuentan-, con privilegios, sino que los comparten con sus familiares y amigos. Un solo funcionario puede tener hasta medio centenar de parientes en la nómina de la estructura del Poder Judicial, de tal manera que ésta es una institución secuestrada por unos cuantos, no de todos. En eso consiste la reforma.

Oaxaca aprueba la reforma judicial

El Congreso de Oaxaca fue el primero en aprobar el dictamen ya aprobado por el Senado de la República y que fue enviado a los Congresos locales para cumplir con los tiempos que se exigen para ser constitucional, lo cual fue celebrado por el gobernador Salomón Jara… Y en su reunión con mandos, tropa y estudiantes de las escuelas militares, la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo dijo que se seguirá apoyando a la Guardia Nacional una vez que pase a ser parte de la Sedena, con lo cual da por hecho que esa reforma también pasará en el Congreso de la Unión… Los opositores a la reforma judicial, cayeron en la trampa en el Senado: los dejaron pasar a la sede del Paseo de la Reforma e Insurgentes, en tanto se acondicionaba y se blindaba la vieja Casona de Xicoténcatl, a donde no pudieron ni acercarse; lo lamentable de las protestas fue la agresión al joven senador Luis Donaldo Colosio Riojas, a quien le lanzaron gasolina a los ojos. No se debe caer en tanta irracionalidad cuando existen las instituciones y las vías legales para hacer llegar las inconformidades… Finalmente, el republicano Donald Trump tendrá que reconocer que nada puede hacer frente al carisma y habilidad de la vicepresidenta Kamala Harris: sus mentiras y denuestos son ampliamente conocidas, como eso de que los migrantes de Ohio comen perros y gatos, lo cual fue desmentido por las autoridades correspondientes, que indicaron que no tienen ningún reporte al respecto.

