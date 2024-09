Eugenia León se reinventa con “Macondo” en un ritmo tropical

Se presentará este 15 de septiembre en Tizayuca, Hidalgo

A 10 años del fallecimiento de Gabriel García Márquez, la enorme artista Eugenia León canta “Macondo” en una versión muy tropical que ya resuena en todas las plataformas digitales, donde la intérprete explora nuevos ritmos.

A propósito del aniversario luctuoso del escritor Gabriel García Márquez, la cantante grabó “Macondo” escrita por Daniel Camino, en homenaje a la obra “Cien años de soledad”. Un tema rítmico en la voz de Eugenia que describe a Macondo, el sitio ficticio en donde se desarrolla una historia fantástica y que ha dejado un legado en la literatura latinoamericana.

Eugenia nos pone a bailar mientras recorremos las calles, los personajes y aquella historia que pese a los años, sigue en el gusto del público y de lo cual nos habló en entrevista “Se la escuche a Óscar Chávez, que es una artista que he admirado por muchos años, amigo, incluso, en algún momento de mi vida fue mi mentor. De hecho, es también un homenaje a Óscar, la misma canción me lleva a la novela de ‘Cien años de soledad’, que fue muy importante en la vida de muchos latinos, yo incluida, un libro que fue formativo durante mis estudios en CCH Naucalpan, lo primero que nos pusieron a leer, me marcó, lo he leído en diferentes ocasiones”.

Es un homenaje también a esta novela y al compositor Daniel Camino “la compuso en 1969, la canción es tan buena en sí misma, que no importa que uno haya leído o no la novela de García Márquez. Es una canción visualmente muy rica, fantasiosa, es una hipnosis que también te da la novela, es apasionante por donde la veamos, por donde la podamos conversar, quienes no leen y solo les gusta la música, es un placer hacer esta versión; en cumbia norteña, de una pieza tan emblemática, encantadora y tan querida en la historia”.

Reconoce que es muy interesante como todo cae por su propio eje, pues siempre quiso homenajear a Óscar Chávez “la canción forma parte de una generación de compositores que están ligadas a la literatura y poesía, que tiene que ver con el boom latino, con el movimiento del 68, con cosas que agitaron al mundo. En México el resultado fue lo que sucedió el 2 de octubre. Estos compositores, estos artistas como Óscar Chávez se interesan por diferentes géneros, la novela, por canciones antiguas, por hacer la investigación de campo, que por lo pronto para mí fueron un referente, toda su discografía, todos los discos eran un estudio para él (Óscar Chávez). No hacía discos por hacerlos, igual hacia disco de tangos, que de canciones de Guerrero o de canciones oaxaqueñas, además fue una estrella de cine, porque lo vimos en Los Caifanes en los años 60’s”.

En cuanto a la novela que inspira a esta canción comentó “Ganó el Premio Nobel de literatura ‘100 años de soledad’, más el boom latino con otros escritores. Con esto queda claro que la música y la literatura no están divididas, de hecho, para García Márquez es fundamental la cumbia. Mi versión de Macondo no se parece a la versión de Óscar ni a la de Celso Piña. México tiene tanta diversidad que tiene un componente alegre a diferencia de otros pueblos, si vez la danza de los viejitos se están riendo de la decadencia de una persona, pero el ritmo es alegre, lo mismo pasa con la cumbia, puede tener letras tristes, pero invitándote a bailar con un ritmo alegre”.

Celebró que los jóvenes anden indagando y sepan de la música regional “también hay que saber del México profundo, del son jarocho, que estudien las jaranas, me encanta que en espectáculos pop hay incursiones en la tradición o canción testimonial o de época, eso es maravilloso.

Finalmente, nos adelanta que el próximo 15 de septiembre, Tizayuca, Hidalgo se vestirá de fiesta para celebrar la tradicional noche mexicana, y para ello ofrecerá un concierto completamente gratuito en la explanada Nueva Ciudad Administrativa de este municipio.