Barreda de MC, motivos de Dante

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Una gran farsa, presunta detención de su papá

Colosio, Barrales y Castañeda, ¿chamaqueados?

Adán Augusto cumplió lo instruido desde Palacio Nacional

Gobernadores ordenan sumisión a sus congresos

Yunes entrampó y hundió a toda su familia

“Alito”, presiones desde el INE por la reforma

Fernández Noroña no representa al Senado

ECOCE 2.0, por reciclar envolturas de comida

Los reyes quieren ser absolutos; los nobles quieren

ser independientes; los pueblos quieren ser felices

Louis Emmanuel Dupaty (1775-1851) Dramaturgo francés.

Movimiento Ciudadano sigue cumpliendo su misión de esquirol de la democracia mexicana.

La mayoría de sus legisladores no están enterados de lo que hace su cúpula, encabezada por Dante Delgado y los acuerdos que realiza en lo oscurito con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con el fin de fortalecer lo que el presidente ha llamado “Cuarta Transformación”.

Adán Augusto López, todavía el viernes de la semana pasada, tenía que cumplir con la orden de Palacio Nacional, de echar para adelante la reforma judicial de AMLO. No importaba el costo, fuera dinero, política o sacrificios. Era cumplirlo antes del 15 de septiembre para que, como dijo Mario Delgado, se entregaran los súbditos de Morena un regalo de despedida temporal a López Obrador.

Y, así lo hizo. Claro, que seguramente otros miembros de la estructura gubernamental socialista de López, lo ayudaron.

Pero, sin ahondar en las teorías de la conspiración, que mucho tienen de realidad, vamos a los hechos que se publicaron:

La 4T en el Senado necesitaba de un voto para tener la mayoría calificada y aprobar los cambios constitucionales de la reforma judicial y cumplir con el deseo de venganza de López Obrador, ante el desaire de la ministra presidente de la SCJN, Norma Piña, de no levantarse en un acto protocolario que encabezaba el Presidente el 5 de febrero del 2023. AMLO la había agredido a su investidura y a ella. Cumplió con el protocolo, pero no hizo alabanzas al tabasqueño, quien montó en cólera y arrastró a la SCJN a lo que hoy vive.

Ante la falta de un voto, tenía que asegurar con, cuanto menos, dos votos de senadores. Ya había recibido el apoyo de dos perredistas que llegaron con el apoyo del PRI, PAN y PRD, a un escaño: Araceli Saucedo, de Michoacán, y Jesús Sabino Herrera, de Tabasco. Traicionaron a quienes los llevaron a una dieta millonaria en el Senado.

Así que Adán tuvo que revisar los expedientes que tenía el Cisen, como escribió en “Milenio”, Ricardo Rafael. Los primeros días del mes, empezaron a presionar a Miguel Ángel Yunes, para que su hijo, el senador, votara en favor, pese a que había comprometido su favor en contra. Joaquín López-Dóriga, encontró un viernes en un restaurante, a Yunes, quien le anunció que, por órdenes de López Obrador, estarían al día siguiente en la cárcel, él, su hijo el senador, la esposa y madre de éste, y uno de sus hermanos. El verdugo sería el gobernador Cuitláhuac García.

Así, los hicieron claudicar. Sabían los Yunes que tenía el gobierno y el Poder Judicial, los elementos probatorios suficientes para refundirlos. Y, salvaron sus pellejos. No serán detenidos.

El caso de Daniel Barreda, Adán y Fernández Noroña hicieron toda una representación teatral en donde aseguraban que el senador campechano no estaba detenido. Lo que era cierto. Pero su ausencia motivó que legisladores, como Alejandra Barrales, Luis Donaldo Colosio, Clemente Castañeda, exigieran a Noroña que presentara una prueba de vida y libertad del legislador.

Noroña sabía que Daniel daría la cara después de la votación, como ocurrió. Al final los compañeros de bancada fueron chamaqueados. De esta farsa estaba enterado Dante Delgado, líder naranja y amigo personal de AMLO, así como el morenista, presidente de la mesa.

Así, si traicionaba Yunes en último minuto, la falta de Barreda, les daba la mayoría calificada. Si camina como ganso, grazna como ganso y tiene plumas de ganso… ¡es ganso!

PODEROSOS CABALLEROS.

“ALITO”: La noche quedó atrás y quien se mantiene, pese a presiones del oficialismo, a través del INE, es Alejandro Moreno, “Alito”. Mantuvo como bloque sólido a la banda del Senado del PRI. Precisamente, un día antes de la votación, el INE, sin fundamento jurídico, ni estatutario, no reconoció los cambios a los estatutos de ese instituto político para su reelección. El asunto va al Tribunal Electoral Federal y seguramente va a ser ratificado el cambio estatutario. Cuestionan los cambios, pero no la presidencia de “Alito”, en el PRI. Esto, no lo dice el INE. Otra recochina coincidencia de la desesperación por aprobar la reforma judicial.

NOROÑA: La actuación de Gerardo Fernández Noroña como presidente de la Mesa Directiva del Senado era de esperarse. La presión de la oposición lo llevó a perder la paciencia que había demostrado días antes y a gritos afirmar que “la reforma va”. No es sorpresa y no violó ningún reglamento. Pero, el maltrato a la oposición quedó manifiesto en el Diario de los Debates.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

ECOCE 2.0: La asociación civil, Ecoce, Economía y Compromiso Empresarial, ECOCE, que lidera Jorge Terrazas Ornelas, pugna por el manejo adecuado de residuos de envases y empaques en México, luego del éxito en el reciclaje de PET donde se acopia y transforma 63% de los envases enviados al mercado con esa fibra, ahora México arranca un ambicioso plan para reciclar empaques flexibles. Ahora, renueva sus estrategias en lo que se ha dado en llamar ECOCE 2.0, cuyo reto va más allá del PET. Como menciona Rodrigo Nechyba Carril, director de Operaciones de esa asociación civil, el reto es reciclar básicamente envolturas de papas y pastelillos, además de otro tipo de alimentos de alta demanda por parte de los mexicanos. El objetivo es reciclar contenedores de comida rápida. Quedó claro, en el marco del Plastic Recycling Latam, que congrega a empresas recicladoras de todo el continente, que el reciclamiento de los empaques flexibles pueden generar diversos materiales para la industria de la construcción. Se estima que al año México genera más de 500 mil toneladas de esos empaques. De esta estrategia, el primer piloto, por parte de ECOCE, se realiza en la CDMX donde involucra acopio de empaques, reciclaje, transformación y comercialización de esos productos. La idea es replicar el crecimiento exponencial en el reciclaje de PET, donde a la fecha operan 28 plantas. Ese proyecto forma parte de ECOCE 2.0 que involucra los gobiernos estatales para alentar el reciclaje, un programa de educación para dar a conocer en universidades la contribución de esos procesos reciclaje en el ambiente y un memorándum de entendimiento con la Asociación de Recicladores de Plásticos de Estados Unidos, cuya dirección está en manos de Adrián Velasco, director de Plásticos Flexibles de ECOCE.

vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos