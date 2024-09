Por única vez

Así las cosas…

Humberto Mares N.

El ex presidente Ernesto Zedillo rompió el silencio que llevaba por casi 25 años y el tema es puntualmente oportuno y acertado dado que la reforma judicial ya pasó a toda velocidad para que fuera aprobada en el Legislativo y publicada en el Diario Oficial de la Federación antes de que el presidente AMLO entregue su encargo.

El fin de semana pasado el ex mandatario pronunció un discurso en una de las reuniones internacionales más importante en el tema de leyes, a la cual fue invitado a inaugurar desde hace un año y aprovechó para hacer algunos comentarios, que no cayeron bien en Palacio Nacional.

Zedillo afirmó que la recién publicada reforma Judicial “enterrará la democracia mexicana y lo que quede de Estado de Derecho”.

De inmediato, la artillería de Morena, encabezada por el senador Ignacio Mier Velazco, contestó, como siempre, con el ataque. El senador arremetió contra el ex presidente Zedillo, en redes sociales, y acusó al ex mandatario de salir de su autoexilio en los Estados Unidos para venir a darnos recetas de democracia judicial.

Criticó a Zedillo por tener un doctorado en la Universidad de Yale y vivir en EU, acusándolo de trabajar para las grandes corporaciones financieras y que ahora “viene ahora en calidad de vocero de los intereses para los que siempre ha trabajado desde su autoexilio a darnos recetas de democracia judicial”, escribió el senador en su cuenta de X.

Hasta aquí podemos decir que es lo normal. El día martes, Ciro Gómez Leyva entrevistó en radio al doctor Zedillo, en una conversación de casi 30 minutos que no tiene desperdicio. Ernesto Zedillo abundó sobre el tema de la reforma judicial y reiteró lo dicho en su discurso y explicó porque rompió su silencio.

“No puedo ser cobarde, decidí romper el silencio porque veo que la República democrática está siendo destruida y y no podía ser un cobarde y quedarme callado”, señaló. Zedillo asegura que se está destruyendo la democracia, la carrera judicial, es atroz porque el Ejecutivo ahora va a controlar a los poderes Legislativo y al Judicial, con una fachada de democracia y decir al pueblo tú vas a decidir, eso no es democracia, es populismo. “Cuando tienes un partido oficial, que se ha convertido este partido, que puede además manejar el poder Judicial se llama, en términos simples, tiranía y si usted tiene tiranía, entonces no tiene democracia“.

El ex presidente reaccionó diferente, digamos que no como acostumbra. Sin embargo, AMLO, si bien lo descalificó, pero no los insultó o calumnió y mucho menos amenazó. Trató de minimizar las palabras de Zedillo y se refirió así: “Ahí vienen, traen a este, Zedillo, para decir que ya es una dictadura México, es de risa.

Por su parte, Claudia Sheinbaum a diez días de tomar protesta como Presidenta de la República, externó su opinión al respecto de las palabras del ex presidente Zedillo. Opinó pragmáticamente y sostuvo: “Es representante del viejo régimen, del régimen de corrupción y privilegios y como tal opina, pero no coincido con sus argumentos. Dicen que vamos al autoritarismo y al fin de la República, pero se va a elegir a los jueces por voto popular. O sea cómo, ahora resulta que la democracia, que es la elección en el Poder Judicial, representa el autoritarismo. Es una contradicción”. Lo que planteamos, añadió, es que el Poder Judicial hoy tiene mucha corrupción, nepotismo y no representa los intereses de los mexicanos más que de un sector en algunos casos.

Apuntes

Genaro García Luna acusa, pero no aporta ninguna prueba. Ahora mediante una carta García Luna con fecha 13 de septiembre y difundida en redes sociales del periodista estadunidense Keegan Hamilton, dice sobre López Obrador: “Es de conocimiento público y está en los registros federales de México y EU. Los contactos, videos, fotografías, registro de comunicación y gestión, entre el actual presidente López Obrador y sus operadores con los líderes del narcotráfico y sus familias: en particular con los narcotraficantes que fueron utilizados en mi contra durante el juicio”. Y más: “Estos hechos son corroborados con la reciente captura del narcotraficante Ismael Zambada y la carta emitida por él donde señala los vínculos del actual gobierno con él y narcotráfico la posición del gobierno de México contra la captura del capo; el desmantelamiento del Poder Judicial de México, cuyos principales beneficiarios son los criminales”.

Sin embargo, simplemente no están las pruebas y mientras no estén las palabras se convierten en declaraciones mediáticas.

Termina el sexenio y los analistas financieros es sus reportes sobre un balance sexenal publican que la deuda pública aumento y es el más grande en la historia de nuestro país, con números absolutos redondos de 6.6 billones de pesos, que dejara el gobierno que está por terminar y que recibirá el nuevo gobierno. Los datos son de dos instituciones financieras, Citybanamex y Ecobi.

Arely Medina economista de investigación en Citybanamex estima que en este año la deuda respecto del tamaño de la economía rebasa y John Soldevilla director de Ecobi, prevé incluso que la deuda pública se elevará cuando termine este año hasta 52. 2 por ciento del PIB, ocho puntos más que en 2018 y con expectativas de llegar hasta casi 55 por ciento en 2026. Este sería el mayor nivel desde el 56 porciento de 1987.

Segalmex y tiendas Diconsa se fusionarán para hacer una sola unidad denominada Tiendas del Bienestar. 15 mil millones de pesos desaparecieron en Segalmex. Borrón y cuenta nueva. Así las cosas, hasta pronto.

