Carlos Ramos Padilla

No creo que las dudas e incertidumbre no abunden en el orden internacional cuando en México se aprueba una reforma que atenta contra el Estado de Derecho y, por si fuera poco, un alto mando militar declara que la seguridad del país no “está en nuestras manos”, sino esperando el buen comportamiento de los criminales.

Nuestro país, en imagen, oscila entre “El Mayo” y el Maya. En la administración pública AMLO le hereda a Sheinbaum 6 billones 600 mil millones de pesos en deuda, un déficit fiscal de 6 puntos del PIB y vacíos los fondos de estabilización.

Y para más adicionales, los Yunes han visto canceladas sus visas a Estados Unidos lo que significa algo muy gordo. Sobre esta familia se nutren expedientes por diversos cargos todos sumamente comprometedores.

Esto, entre otros, fue la herramienta de negociación para la absurda y traicionera votación a favor de la reforma judicial. Las facturas internas de los Yunes involucran las traiciones a Rocío Nahle y a Adán Augusto López.

Se sabe que existen seis expedientes abiertos contra los Yunes por el gobierno de los Estados Unidos en los cuales se apoyó el Departamento de Estado, de Anthony Blinken, para cancelarles las visas.

Nervioso, y a diez días de separarse de la silla presidencial, AMLO lanza tiros a todos los flancos siempre presumiéndose víctima de “complós” en su contra. Arremete lo mismo contra instituciones como con periodistas y medios nacionales y extranjeros.

Parece que nadie lo considera el merecedor, como se auto-propuso, del Premio Nobel de La Paz. Hay dudas, hay sospechas, todo indicando que la situación para él — AMLO — pudiese cambiar radicalmente en cuanto pierda el fuero presidencial.

Dependerá de las negociaciones que pueda ejercer Sheinbaum para protegerlo, pero eso significaría autoasfixiarse empezando su gestión. AMLO, presionado, se inclinaría a buscar refugio en Cuba y tratar, como prófugo, de evadir a la justicia. Pero son muchos los involucrados, “operadores” les llama García Luna.

De continuar, en el sexenio de Sheinbaum, el tiradero de cadáveres, las tablas de salvación para AMLO serán insuficientes, ya lo advirtió Ernesto Zedillo.

Sheinbaum cada día se acerca a tratar de disfrazar la grave crisis nacional, pero si en eso se va a entretener, los problemas reales le reventarán más fuerte. Ella tendría ya que aclarar cómo es que los mandos militares, cargados de vergüenza pública, aseguran que ya no está en sus manos la seguridad nacional, que todo depende del comportamiento de los criminales.

Para muchos, la lectura es que hay órdenes de no disparar contra los cómplices del gobierno federal, así que los de verde se lavan las manos y dejan que entre los mañosos se maten. Ya hay varias granadas de fragmentación lanzadas, sin espoleta, veamos cuantas explotan y contra quién.

