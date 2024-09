Van de la mano

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Los comicios del pasado 2 de junio fueron el punto de partida para que tres de los seis partidos sobrevivientes renueven sus respectivas dirigencias. Los otros tres no lo harán por ser propiedad de una sola persona.

El PRI fue el primero en hacerlo y la prórroga de un nuevo mandato de su dirigente nacional se encuentra en suspenso. El PAN lo hará en octubre y Morena decidió hacerlo antes de la toma de posesión de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, surgida de sus filas

La selección del nuevo dirigente nacional ya había sido tomada con antelación y los poco más de 3,000 delegados acudieron solamente para refrendar su respaldo a Luis María Alcalde Luján, la todavía secretaria de Gobernación.

Resulta curiosa esta figura, pues una de las recomendaciones de la futura titular del Ejecutivo es la de no combinar los cargos dentro del gobierno y los partidistas.

La Presidenta Electa hará una pausa en su militancia mientras despacha en la Presidencia de la República y pidió en su discurso durante el evento que Morena no se convierta en partido de Estado, algo que será difícil que no caiga en la tentación, pues ya ejerce como tal. Les pidió a los consejeros del partido no rompan la unidad.

Morena es un partido al que se le niega esa denominación y en muchos casos se usa el despreciativo mote de un movimiento como dice su nombre.

Pero sus movimientos son similares a los del partido que tanto desprecian y se quieren alejar de ese modelo que copian casi todo su bagaje.

Los altos mandos de Morena son un símil de aquel PRI de los 70 que mantenía en un puño los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, algo que Morena consolidará en unos meses más (junio).

Mantiene mayorías en el Poder Legislativo y si le falta uno o más miembros para contar con la mayoría calificada, recurre a todo tipo de estratagema: compras, presiones y amenazas, para alcanzar sus objetivos.

Cuenta con 23 gubernaturas y en unos días más tendrá otra, además de prepararse para arrasar en el resto de los estados cuando se presente la ocasión.

En junio próximo se elegirá por vez primera en forma directa a jueces, magistrados y ministros de la Corte, con lo que el Ejecutivo federal será el garante de los otros dos poderes.

Como el PRI del pasado, Morena no es un lugar de decisión o de responsabilidad. “Provee servicios críticos que permiten a las élites gubernamentales mantener y ejercer su capacidad de decisión. Funciona como reclutador, intermediario e integrador de las instituciones ejecutivas del gobierno centralizado”. En realidad, es un partido de Estado.

Veremos si las normas marcadas por Sheinbaum Partido son acatadas y cuál será el futuro de este Movimiento de Regeneración Nacional que surge de la mano de la segunda Presidencia de la República surgida de este partido que inició con un desprendimiento del PRD y se consolidó con una fuga de priistas, panistas y otros personajes de diversas ideologías.

Como se esperaba, Andrés Manuel López Beltrán operará como secretario de Organización del partido e irá de la mano con Luisa María, con la que le une una añeja amistad.

*******

Sinaloa sigue sumida en la violencia, aunque se supone que el presidente López Obrador acudirá a esa entidad el fin de semana próximo y como parte de su gira del adiós… Curioso, cómo un gobernador (interino), Carlos Merino, que nadie conocía en el estado que le tocó se refiere en tono despectivo a un diputado (Erubiel Alonso) que cuenta con una carrera política, de la que él tal Merino carece. Dice no conocerlo y cómo habría de conocerlo si Merino solamente era un ujier de Adán Augusto López.

