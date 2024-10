Mariana BO sorprende con su innovador techno

Abrirá el concierto de Inna en México

Mexicana de gran talento y referente de la música electrónica en el mundo

Arturo Arellano

Mariana BO, la talentosa DJ y productora mexicana, sigue consolidándose como una de las figuras más destacadas en la escena de la música electrónica. Con una agenda repleta de presentaciones y nuevos proyectos, está llevando su música a nuevos horizontes y cautivando a audiencias de todo el mundo, gracias a su fusión de sonidos clásicos con lo contemporáneo. Violín en mano, Mariana conquistará al mundo con su innovador techno.

Además, Mariana ha estado trabajando en nuevos sets y colaboraciones. Recientemente, lanzó un teaser de su nuevo set en colaboración con DJ Mag, que se estrenará el 11 de octubre. Este set es una muestra de su evolución artística y su capacidad para innovar dentro del género.

Asimismo, Mariana Bo, será la encargada de apertura la presentación de Inna en el Frontón México el próximo 7 de noviembre, de lo cual nos contó en entrevista “Inna además de ser muy linda, habla español, es una belleza de persona y de artista. En los 2000 fue su high, pero abrirle el show en la Ciudad de México es muy cool, quiero hablar con ella a ver si podemos colaborar, seria increíble, dos mujeres empoderadas, exitosas, sería maravilloso”.

Adelantó que este concierto “Será algo muy enérgico, estoy tocando techno y se viene un Ep en noviembre, tocaré todas las canciones que no han salido, será música explosiva y el violín performance que es parte de mí por supuesto que no puede faltar”.

Celebra que “Efectivamente México ya es un país reconocido en la electrónica a nivel mundial, estamos casi a la par de Brasil. Y ha sido gracias a que hemos sabido apoyarnos entre todos y dejar algo a México, es decir, antes hubo artistas que me abrieron las puertas a mí y ahora yo se las puedo abrir a los que vienen, la idea es darle seguimiento a este movimiento”.

Adelantó que, además de la presentación con Inna el 7 de noviembre en Frontón México, también se presentará en el Tomorrowland de Brasil el 11 de octubre, “espero que haya muchos mexicanos, ahoyándome como lo hicieron en Bélgica. Todo se basa en música esa es la aportación, ofrecer ideas frescas y México es muy importante en el género, ya muchos extranjeros vienen aquí y les encanta”.

Asimismo, refiere que por fin se está dando el gusto de tocar Techno “Es algo que siempre había tenido, pero por la desidia no lo había hecho, hasta ahora que hago lo que me gusta producir. Antes producía lo que me pedían otros Dj’s o la gente, pero ahora es tiempo de hacer lo que me gusta, y la gente me apoye o no, quiero hacerlo, es algo valiente no cualquiera se atreve, pero tengo experiencia”.

En cuanto a la escena para las mujeres dijo “Al principio era más difícil, porque era una carrera dominada por hombres, pero ahora ya no se ve eso, me da mucho gusto ver a tantas mujeres rompiéndola, siempre he dicho que la música es música, no debemos dividirla, sino disfrutarla, no es competencia, es baile, es disfrute”.

Tras pisar escenarios en Alemania, Brasil, Estados Unidos, su plan es “seguir tocando en los mejores escenarios del mundo, seguir haciendo colaboraciones, subiendo niveles personal y profesionalmente. Solidificar mi proyecto con el techno” concluyó.