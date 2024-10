En busca de alternativas

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

El ascenso de Claudia Sheinbaum Pardo a la Presidencia de la República no dejó satisfechos a diversos personajes que se opusieron a la consolidación de la 4T.

Son los mismos que desde antes de la elección del 2 de junio dijeron estar dispuestos a construir un gran frente opositor, partiendo desde la sociedad civil, la misma que tanto presumieron con las marchas de la llamada “marea rosa”, pero que no se reflejó en las urnas.

Son personajes que se proclamaron como los convocantes a esas grandes concentraciones de entre 200 y 500 mil personas que marcharon por las calles de la CDMX y desembocaron en el Zócalo y que un número parecido lo hizo en distintas ciudades del país. Ahora se manifiestan más organizados e iniciaron su recorrido por todo el país, llamando a la integración del llamado Frente Cívico Nacional.

Tienen ya su formato por el que, confían, habrán de reclutar a los millones de personas que muestran total desinterés por la actividad política y que han sido renuentes a emitir su voto. Estas personas que representan el cuarenta por ciento de la abulia electoral lejos están de constituirse en un partido nuevo y sumarse a un Frente Cívico, donde los convocantes son políticos que se asumen como ciudadanos, pero que tienen una larga vida política.

La tarea no es sencilla, pues México es un país, donde los ciudadanos no son demasiado partícipes en las urnas electorales y que no rebasan más allá del sesenta por ciento de los que cumplen con su deber cívico de elegir a sus autoridades.

En la pasada elección se pensó que sería una copiosa votación la que se tendría, incluso se llegó a calcular que podrían rebasar el 65 por ciento de los empadronados y apenas se llegó al sesenta por ciento, dejando en claro que los electores requieren de una motivación especial para acudir a sufragar.

Con todo y ello, los convocantes del Frente Cívico Nacional decidieron salirse a los estados a la búsqueda del convencimiento ciudadano y que este se una en esta gran cruzada que lleva como propósito la conformación de un gran Frente Cívico Nacional.

Y es que, ante la caída de la votación en favor de los partidos políticos tradicionales, hoy en la oposición, la mesa parece puesta para consolidar una gran fuerza electoral. En estas circunstancias la ocasión podría parecer propicia, pero la gran desconfianza asoma cuando se ve los nombres de quienes son los convocantes que buscarán sumar millones en el FCN.

Los nombres van desde ex priistas como Beatriz Pagés, Juan Francisco Torres Landa y Rosario Guerra; experredistas como Guadalupe Acosta y René Arce, Denisse Meade, cercana al PAN, Cecilia Soto excandidata presidencial expetista y exparmista, así como otros personajes que abjuran de los partidos políticos, pero que en su momento ocuparon posiciones legislativas por esos partidos.

El Frente Cívico Nacional quiere estar consolidado para participar en los comicios federales de 2027 con sus propios candidatos, que habrán de ser los mismos que lo andan organizando. Veremos que respuesta reciben de la gente, aunque por ahora se encuentran en la etapa de consulta ciudadana.

*****

Con el firme propósito de regresar a la población tabasqueña la confianza en sus instituciones, para un mejor desarrollo de la entidad y bienestar de los ciudadanos, el gobernador Javier May se comprometió a devolver la tranquilidad y la paz al pueblo de Tabasco. May informará todos los lunes sobre los avances en el combate a la inseguridad y afirmó que no habrá pacto de ninguna clase con el crimen organizado, ni con los delincuentes de cuello blanco… Rubén Rocha Moya se mantiene firme en el gobierno de Sinaloa, el mandatario estatal dice que tiene el respaldo del pueblo y de la presidente Claudia Sheinbaum, sin importar que la violencia en esa entidad no cesa.

