Mon M. Silva enriquece el panorama literario mexicano

Invita a sus lectores a reflexionar sobre

sus propias experiencias y emociones

Presenta su más reciente libro“Bitácora de un Café Amargo”, una obra que marca el debut de la Editorial PF Editores

La obra ha sido descrita como un viaje emocional que sumerge al lector en una montaña rusa de sentimientos, desde la ingenuidad hasta la verdad más cruda

Gloria Carpio

La escritora, periodista y filósofa mexicana Mon M. Silva presenta su más reciente libro, “Bitácora de un Café Amargo”, una obra que marca el debut de la Editorial PF Editores y que ha sido recibida con entusiasmo por la crítica literaria y los lectores.

“Bitácora de un Café Amargo” es una exploración profunda de las emociones humanas, dividida en tres secciones: “Ingenuidad”, “Reflexión” y “Verdad”.

Mon M. Silva logra una simbiosis perfecta entre prosa y poesía, rompiendo las barreras entre estos géneros para ofrecer una experiencia literaria única. Inspirada por filósofos como Sartre y Derrida, la autora disecciona temas como el amor desengañado, la venganza y el desconcierto existencial.

La obra ha sido descrita como un viaje emocional que sumerge al lector en una montaña rusa de sentimientos, desde la ingenuidad hasta la verdad más cruda. Con esta publicación, Mon M. Silva no solo enriquece el panorama literario mexicano, sino que también invita a sus lectores a reflexionar sobre sus propias experiencias y emociones.

En entrevista la autora nos platicó más detalles al respecto.

—¿De dónde partes para la creación de un libro que defines como un dardo envenenado?

La creación de Bitácora de un Café Amargo parte de experiencias personales y colectivas que han dejado una marca indeleble en mí. Es un viaje introspectivo en el que la escritura se convierte en un arma de revelación, donde cada palabra busca perforar la superficialidad y llegar a lo más profundo de las emociones humanas. Definirlo como un “dardo envenenado” responde a esta intención de confrontar al lector con las verdades amargas de la vida, despojándolas de cualquier disfraz, para que el impacto sea directo y visceral.

—¿Cómo ha servido tu trabajo periodístico para la narrativa de estas historias?

El periodismo me ha enseñado a observar la realidad con precisión, a buscar la esencia detrás de los hechos y a contar historias desde una perspectiva cruda y sin adornos. Esa formación se traslada a mi narrativa, donde trato de plasmar situaciones y emociones con una honestidad que proviene de la investigación y la observación. El enfoque periodístico me ha dado las herramientas para estructurar los textos de manera clara, pero a la vez me permite explorar los matices de la condición humana, algo que siempre busco reflejar en mis obras.

LA TRISTEZA Y LA TRAGEDIA TIENEN UNA PROFUNDIDAD

EMOCIONAL QUE PUEDE SER TRANSFORMADA EN BELLEZA POÉTICA

—¿Cómo encontrar la belleza poética de la tristeza o de la tragedia?

La tristeza y la tragedia, aunque dolorosas, tienen una profundidad emocional que puede ser transformada en belleza poética. En ellas se encuentran momentos de reflexión, de vulnerabilidad y, a veces, de revelación. La poesía no se trata sólo de lo bello en un sentido tradicional, sino de lo auténtico y lo humano. Al vestir la tristeza con palabras, es posible capturar la esencia de la experiencia humana en su forma más pura, sin edulcorantes ni evasiones.

—¿Cuál es el fin de vestir poéticamente, sentimientos que muchos consideran negativos?

Busco resignificar lo que se percibe como negativo. No es que quiera romantizar el sufrimiento, sino mostrar que dentro de él existe un proceso de aprendizaje y transformación. El dolor, el desengaño, la tristeza… son partes esenciales de la vida. Al abordarlos desde una perspectiva estética y reflexiva, adquieren un nuevo valor, permitiendo que el lector los enfrente, los reconozca y, tal vez, logren entenderse de otra manera.

—¿Por qué crees importante, permitirnos sentir, no sólo las experiencias placenteras?

La vida no es sólo alegría o placer; está compuesta de una amplia gama de emociones. Negar o evitar las experiencias negativas sería renunciar a la mitad de nuestra humanidad. Es en los momentos de mayor oscuridad donde muchas veces encontramos la verdad sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. Permitirnos sentir el dolor o la tristeza nos conecta con nuestra fragilidad, y eso nos hace más completos como seres humanos.

“LA FILOSOFÍA LA QUE JUEGA UN PAPEL

CENTRAL EN LA CREACIÓN DE MIS OBRAS”

—¿Qué papel juega la psicología en la creación de tus obras?

Más que psicología, es la filosofía la que juega un papel central en la creación de mis obras, especialmente en el sentido de cuestionar y profundizar en las experiencias humanas. A través de la escritura, exploro ideas existencialistas, como la contingencia de la vida, el sufrimiento, y la búsqueda de significado en un mundo que a menudo parece caótico y absurdo. En Bitácora de un Café Amargo, por ejemplo, el dolor y la tristeza no sólo son emociones; son puertas hacia una reflexión más amplia sobre la condición humana. La filosofía me ayuda a estructurar esas reflexiones, a plantear preguntas que inviten al lector a pensar más allá de lo inmediato y superficial, y a encontrar en el desengaño y la amargura una especie de verdad reveladora. Al igual que en la vida, en mis obras no siempre hay respuestas claras, pero sí una necesidad constante de seguir preguntando, de mirar más allá del aparente sinsentido.

—¿Qué tan biográficas consideras las vivencias plasmadas en el libro?

Aunque el libro no es estrictamente autobiográfico, muchas de las vivencias que se plasman están impregnadas de mis propias experiencias o de observaciones cercanas. Los sentimientos, los momentos de tristeza o desengaño, tienen una base real, ya sea en mi vida o en la vida de quienes me rodean.

Es inevitable que quienes nos dedicamos a escribir, nos infiltremos en nuestras propias creaciones, pero siempre hay espacio para que el lector proyecte su propia historia.

LEER ES UN ACTO DE RESISTENCIA

—Con la vorágine tecnológica en el mundo, ¿qué le dirías a las personas para que se vuelvan lectoras o que opten por un libro en lugar del entretenimiento multimedia?

Leer es un acto de resistencia. La tecnología nos ofrece entretenimiento rápido y efímero, pero la lectura te sumerge en un proceso más profundo y reflexivo. Un libro te permite pausar, pensar, sentir a tu propio ritmo. Les diría a las personas que leer es una forma de reconectar con lo esencial de la experiencia humana, una experiencia que no se obtiene de la inmediatez de las pantallas.

¿A qué tipo de lectores o de personas dirías que está dirigido tu libro?

Este libro está dirigido a quienes tienen la necesidad o curiosidad de mirar más allá de la superficie, sin miedo de enfrentarse a sus propias emociones y a las realidades más duras de la vida. Es para aquellos que buscan una lectura introspectiva y reflexiva, y que pueden encontrar belleza en lo amargo, en lo trágico. No es una obra para lectores que buscan consuelo fácil, sino para aquellos que quieren ser desafiados.

LA LITERATURA ES. UN DIÁLOGO ABIERTO

—Una vez que los artistas dejan ir sus obras, la interpretación de las mismas ya va a depender mucho de cada espectador, lector u oyente. ¿Cómo te gustaría que este libro fuera interpretado? O ¿Te ha pasado que alguien de una interpretación a tu obra lejos de lo que hubieras imaginado?

Me gusta dejar espacio para que el lector haga su propia interpretación. No creo en imponer una única lectura o significado, porque cada persona trae su propio bagaje emocional y vivencial a la obra. Me ha pasado que alguien interpreta mis textos de una manera que no había previsto, y lo encuentro fascinante. Creo que la literatura es un diálogo abierto, y me interesa ver cómo cada lector se apropia de las palabras y las hace suyas.

“Bitácora de un Café Amargo” ya está disponible en librerías y promete ser una lectura imprescindible para aquellos que buscan una conexión más profunda con la literatura y con ellos mismos.

“El periodismo me ha enseñado a observar la realidad con precisión, a buscar la esencia detrás de los hechos y a contar historias desde una perspectiva cruda y sin adornos. Esa formación se traslada a mi narrativa, donde trato de plasmar situaciones y emociones con una honestidad que proviene de la investigación y la observación” Mon M. Silva

“Bitácora de un Café Amargo” ya está disponible en plataformas digitales y en la Librería U-tópicas de la Ciudad de México. También puede adquirirse en línea a través de jainospromociones.com, elviajeyelcamino.com, visionmx.com, o contactando directamente a la autora en sus redes sociales