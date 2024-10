Esquiroles de oposición apoyan a Morena

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

PAN y MC se despojaron de sus máscaras

Ausencias y abstenciones son cómplices

Campuzano, Mayuli, Colosio y Amalia

Sólo el PRI, de “Alito”, ha sido congruente

García Luna, ¿el mensaje para quién será?

Aves del pantano: ¿Calderón, AMLO, EPN?

Claudia en el US-Mexico CEO Dialogue

Ecolab, el uso responsable del agua

La libertad no puede ser fecunda para los

pueblos que tienen la frente manchada de sangre

José Martí (1853-1895) Político y escritor cubano

Morena logró la mayoría calificada en el Senado de la República con la cínica manipulación de control político a legisladores de oposición, en especial del PAN y MC.

Todavía no han dado la cara los dirigentes de Acción Nacional, Marko Cortés, y de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, de la manera cómo sus senadores sirvieron al oficialismo para dar la mayoría calificada para la reforma judicial, en una aprobación donde ni los de Morena leyeron entera el cambio constitucional.

Ahora ocurrió lo mismo con la contra-reforma energética, que propuso desde el 2022, López Obrador, pero que fue preñada por el PAN, PRI y PRD, lo que provocó el berrinche del entonces Presidente y amo de Morena. Pero, en su “plan C”, el control del Poder Legislativo, logró que se aprobaran leyes “sin mover una coma”, aunque fueran sandeces y fueran contra el empleo y el bienestar de los pobres, a quienes de dientes para afuera dicen “proteger”.

El objetivo es el de mantener y fortalecer como monopolios de gobierno la CFE y Pemex, con lo que las convierten en instrumento de corrupción gubernamental, como ha sido a través de la historia. Ahora, sin la participación de empresarios y la sociedad, lo harán en la más completa oscuridad.

El cambio de “empresa productiva del Estado” a “empresa pública del Estado” es un extravagante eufemismo. Es lo mismo, pero revolcado. El fondo es dejar el 54% de la producción energética a la CFE, con lo que impone, como empresa dominante, el precio en el mercado. Generalmente no es a la baja, sino al alza.

Pero, pasemos de la extravagancia a la realidad política. Queda demostrado que el alcance del poder la Jucopo del Senado, que ahora encabeza Adán López, llega a niveles de cambiar sus “chinicuiles” como de calcetines.

En la judicial, usaron a Miguel Ángel Yunes, del PAN, ahora abiertamente en Morena, para lograr la mayoría calificada. Adán tenía como “plan B” a Daniel Barreda, de MC. Ambos traicionaron su palabra.

Ahora usaron a la quintanarroense Mayuli Martínez, así como a Gina Campuzano, del PAN, que de plano se ausentaron. De MC, la ex perredista Amalia García se abstuvo, con lo que demuestra su falta de coincidencia con los principios marcados por su partido. Luis Donaldo Colosio, también naranja, se hospitalizó por una lumbalgia y pidió licencia por tiempo indefinido mientras se trata de esa enfermedad. Tomó posesión su suplente. Pero, se ausentó en el momento preciso de la votación. Dicen que lo llevaron de urgencia al hospital.

Así es la forma de actuar de la mayoría. Sin el menor escrúpulo dejan a la sospecha la actuación de personajes de la oposición. En la vida hay cosas que no tienen precio; tienen valor.

PODEROSOS CABALLEROS

GARCÍA LUNA: La sentencia para Genaro García Luna, secretario de Seguridad del gobierno de Felipe Calderón, no fue tan severa como pedía la Fiscal de Brooklyn, Nueva York, de 38 años de prisión. Hay versiones que el político calderonista habría llegado a acuerdos con la DEA y el FBI, para contar con elementos para llevar a juicio a políticos mexicanos. Eso, aunado con las declaraciones ante el juez Brian Cogan, de los capos mexicanos “El Chapo” Guzmán y “El Mayo” Zambada, muchos de los políticos mexicanos de los sexenios de Calderón, Peña Nieto y de López Obrador, deben poner sus barbas a remojar. El mensaje, quizá, incluya destinatarios como los ex presidentes, y a toda su “corte de los milagros”, mendigos convertidos en magnates y que gustan del “american way of life”. Claro, que esos ex presidentes saben quiénes son. El temor de EPN, Calderón y AMLO, es verse en el espejo de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, quien por lazos con el crimen fue sentenciado a 45 años de prisión por el mismo juez Cogan, 9 años más que a García Luna. La manta que colgó Morena en el Senado contra Calderón, busca desviar la atención de que hoy todavía ocurre en el país: crimen y miseria.

US-MEXICO CEO DIALOGUE: México fue anfitrión de la 14ª Edición del US-Mexico CEO Dialogue, que reunió a 60 líderes empresariales de ambos países para dialogar sobre los retos y oportunidades en materia comercial y de inversión. El US.-Mexico CEO Dialogue fue creado en 2013 por la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que lidera Suzanne P. Clark, y el Consejo Coordinador Empresarial, que preside Francisco Cervantes, paralelamente a la creación del Diálogo Económico de Alto Nivel, como su contraparte empresarial. Contó con la presencia de la presidenta, Claudia Sheinbaum, así como de los secretarios de Economía, Marcelo Ebrard; de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente; de Energía, Luz Elena González; de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O; de Salud, David Kershenobich; y de Agricultura, Julio Berdegué. Asimismo, el acto fue copresidido por Guillermo Vogel, Vicepresidente del Consejo Global de Tenaris, y Sara Bairstow, Directora General de Mexico Pacific. El mensaje de Claudia fue conciliador y da confianza al sector privado a invertir en el país.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

ECOLAB: Ecolab, que lidera Christophe Beck mundialmente, presentó la segunda edición de su Estudio Watermark, documento que revela la percepción de los consumidores en 15 países sobre el medio ambiente y la escasez de agua. El estudio señala que 76% de los consumidores en México han aumentado su lealtad a una marca que se preocupa más por el medio ambiente y el mismo porcentaje ha dejado de comprar productos que no son respetuosos con el ambiente. Sobre qué sector consideran los consumidores que utiliza más agua, 50% cree que los fabricantes de alimentos y bebidas son la industria que usa mayor cantidad de agua.

