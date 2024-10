Ya se les hizo bolas el engrudo en la reforma judicial

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Todo indica que la presidenta Claudia Sheinbaum y la 4T en su conjunto —Morena y sus fracciones en Senado y Diputados—, van perdiendo la narrativa y la legitimidad en la aplicación de la reforma al Poder Judicial.

Una iniciativa que corrió ayer entre las bancadas de Morena y aliados en Senado y Cámara de Diputados para reformar en fast-track la Constitución a fin de hacer inimpugnables las reformas a la propia Constitución dejó en claro que el oficialismo y el gobierno de Sheinbaum son conscientes de que la cuestionada Reforma al Poder Judicial en curso sí es impugnable.

Para las fracciones del Senado y de San Lázaro de la oposición PAN, PRI y MC, así como para el Pleno de la Suprema Corte y las redes de magistrados y jueces, barras de abogados y analistas quedó claro que tanto el Gobierno y la 4T no saben cómo corregir los errores cometidos en la aprobación y aplicación de la Reforma Judicial.

En el Senado, el coordinador de Morena, Adán Augusto López, y en San Lázaro, Ricardo Monreal, anunciaron que impulsará una cascada de modificaciones al segundo párrafo del Artículo 1º; otra al último párrafo del Artículo 103; una más al último párrafo al Artículo 105; y una modificación al párrafo primero de la fracción II, del Artículo 107, todos de la Constitución para impedir que proceda ningún juicio de amparo o controversia contra adiciones o reformas a esta Constitución.

¡UPS!

Para hacerlo claro: Se quiere intentar impedir que la Suprema Corte prosiga con el análisis ya abierto para determinar si puede o no suspender, ordenar la revisión, o, de plano, cancelar la reforma al Poder Judicial en curso.

La oposición y los constitucionalistas, de inmediato, indicaron que esta reforma sólo valida que sí es posible echar atrás la reforma al Poder Judicial y que sí son válidas las decenas de suspensiones judiciales que la presidenta Claudia Sheinbaum y el INE han incumplido.

De entrada, la iniciativa dada a conocer por Adán Augusto López, en el Senado, y por Ricardo Monreal, en Cámara de Diputados, dejó muy expuesta legalmente a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se la ha pasado insistiendo en que ella no va a acatar las suspensiones de una juez regional que le ordenó bajar del Diario Oficial de la Federación la publicación de la Reforma Judicial.

Este ordenamiento no ordena la cancelación de la reforma, sino su suspensión para someterla a un análisis y revisión en cuanto a si se respetaron o no los procedimientos legales para su aprobación y luego para determinar si sus contenidos son inconstitucionales conforme a si van o no contra derechos humanos, laborales y de respeto a la democracia.

Esta reforma “desesperada” no sería procedente: oposición

La otra cuestión señalada por la oposición y expertos constitucionalistas, es que estas reformas que quieren hacer los oficialistas simplemente son absurdas porque ninguna nueva ley o reforma pueden ser retroactivas.

El caso es que los recursos y amparos que analizan ya los ministros de la Suprema Corte sobre las impugnaciones a la reforma al Poder Judicial se basan en artículos y normas ya establecidos.

Universitarios piden echar de la UNAM a Monreal

Los posicionamientos del zacatecano Monreal en defensa de la reforma al Poder Judicial ya comienzan a pasarle factura al legislador.

Un importante grupo de alumnos y catedráticos de la Facultad de Derecho de la UNAM han comenzado a recabar firmas para exigir se eche fuera de la cátedra al coordinador de Morena en San Lázaro.

Mientras Monreal ha prometido a la presidenta designada de Morena, Luisa María Alcalde, ir con ella a recorrer el país para explicar a la militancia las bondades de la cuestionada reforma al Poder Judicial.

El zacatecano consideró a ministros, magistrados y jueces como arrogantes que se han extralimitado en su intención de invalidar a la reforma judicial.

De risa, consideran expertos de Harvard requisitos de la reforma

En foros externos de expertos sobre Derecho, los requisitos establecidos por la reforma al Poder Judicial para la nominación de candidatos a ministros, magistrados y jueces no sólo provocan incredulidad y sorpresa, sino hasta risas y expresiones de abierta chunga.

Eso ocurrió en un encuentro en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, luego de que el ministro de la Suprema Corte, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, detalló los nuevos requisitos para aspirantes a puestos en el Poder Judicial.

Entre otros tener apenas un 8 de calificación y presentar cinco cartas de recomendación de vecinos.

Ortiz Mena, ex alumno de Harvard, intervino en el panel titulado “Plenaria 1: Jueces y justicia en tribunales internacionales y supremos”, dentro de las celebraciones del centenario del programa de Maestría en Leyes de esa Universidad.

Al describir los nuevos requisitos el ministro aclaró con humor:

“No estoy bromeando”, mientras intentaba mantener la compostura frente a las risas del público.

Claudia se lo toma personal

Interrogada durante su mañanera sobre este encuentro y comentarios, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que no permitirá que nadie, aunque sea en Harvard, se burle de México y los mexicanos.

La verdad es que no se trataba de eso. Quienes se rieron en ese encuentro fueron sobre los requisitos de la reforma al Poder Judicial que a quienes primero provocó risas fue a los propios mexicanos.

X: @_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa