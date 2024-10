Harvard y la corrupción en el PJ

Desde el portal

Ángel Soriano

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, documentó la corrupción, nepotismo, la liberación de delincuentes y la sistemática oposición del Poder Judicial a las obras y acciones del Poder Ejecutivo para implementar reformas en beneficio de la sociedad y cancelar los privilegios de unos cuando, como la evasión de impuestos.

Todo esto motivó al Poder Ejecutivo promover una reforma para rescatar a la SCJN de las manos de privilegiados para hacerlo más cercano a la gente, con un compromiso directo con la sociedad mediante la elección de sus integrantes a través del voto popular, para lo cual se fijaron mecanismos que están por ponerse en marcha para democratizarlos.

Todo ello pasó por alto al auditorio de la Universidad de Harvard que escuchó la disertación del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena que causó hilaridad cuando indicó que, entre otros requisitos, se pide 5 cartas de recomendación de los vecinos del aspirante a juez para conocer su relación relación con los mismos, cuestión considerado como insignificante.

Y tiene que ver, pues se sabe que la ministra Lenia Batres tiene mala relación con sus vecinos, a quienes trata con soberbia, pero aun así es ministra; y del resto de las corruptelas en el Poder Judicial bien implicaría un estudio de la famosa universidad que ha reparado en la forma de la reforma, pero no es la forma. Sheinbaum les pidió hacer un estudio al respecto.

TURBULENCIAS

Invita Jara al Papa a visitar Oaxaca

El gobernador Salomón Jara Cruz informó que se reunió con el jefe del Estado Vaticano, Su Santidad el Papa Francisco, a quien invitó a visitar Oaxaca en diálogo sobre la cultura de la entidad y en la cual el papa Francisco envió un mensaje de saludos para los y las oaxaqueñas y los invitó mantener sus tradiciones. Jara le expresó la importancia de luchar por el respeto y dignificación hacia los pueblos indígenas, mediante espacios de diálogo intercultural y reconocer plenamente la identidad, lengua, tradiciones y el patrimonio. “Le hice saber que en Oaxaca comenzamos el camino para transformar las históricas relaciones marcadas por la discriminación y exclusión”… La resolución del TEPJF de dar luz verde al INE para la elección de jueces, ministros y magistrados del Poder Judicial es una demostración más de cómo no es posible echar abajo una reforma constitucional que cumplió con todos los requisitos que la Carta Magna determina para este tipo de modificaciones y de cómo los críticos, sin fundamento, pretenden distorsionar las cosas desde su personal punto de vista pasando por encima lo que los legisladores establecieron como mecanismos válidos para la convivencia civilizada de la sociedad… El brutal enfrentamiento entre el Ejército y los sicarios en Culiacán, con saldo de 19 muertos, es una señal de que han cambiado las cosas y de que ahora sí se impondrá la autoridad. Imposible aceptar que el enorme despliegue de efectivos del Estado mexicano no pueda controlar lo que ocurre en una ciudad como Culiacán. Y si no pueden, no nos imaginamos que podría suceder si nos invade Guatemala o El Salvador… Sismos, mal tiempo, días festivos, paros y marchas laborales desquician la educación en nuestro país y si bien en algunos casos se trata de fenómenos naturales o justificadas protestas, en otros deberían evitarse para que las nuevas generaciones no salgan perjudicadas porque si de por sí la educación es deficiente, se agrava con tantas suspensiones de labores. Y luego nos lamentamos que en las universidades gringas se rían de algunas ocurrencias en nuestro país…La sociedad agradecerá a Omar García Harfuch que haga sentir su experiencia en cuestiones de seguridad nacional…

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

facebook oficial @BrechaRevista