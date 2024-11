EU, democracia en duda

Desde el portal

Ángel Soriano

La unanimidad con la que fue recibida la victoria electoral del ex presidente Donald Trump luego de que ésta ha sido acusado de fascista y racista, y acumular una serie de delitos documentados o inventados, pone en duda la legitimidad de triunfo si es que se considera que Kamala Harris irrumpió en el ámbito electoral estadunidense con gran expectación.

Y si bien el combativo magnate republicano tiene seguidores entre los fanáticos racistas, la opinión pública mundial lo ha considerado siempre como enemigo de la democracia y de los derechos humanos, en tanto que la demócrata Harris es todo lo contrario, la otra cara de la moneda, en su respeto y vocación por la Ley y el derecho.

La manipulación o el manejo tendencioso de las cifras electorales, lo mismo de las encuestas que se venden al mejor postor, ponen en duda si efectivamente el triunfo republicano fue contundente o manipulado, pues la misma Harris ha dicho que los resultados no fueron los esperados y aunque ha mantenido la calma y la aceptación, está en duda su derrota.

Sobre todo porque el presidente Biden se adelantó en aceptar los resultados y en felicitar a su adversario político -que ha sobrevivido a dos atentados-, y si bien son comprensibles los apoyos y felicitaciones y estadistas de su mismo corte, en un gran porcentaje de la sociedad gringa e internacional prevalece si el triunfo es real o manipulado.

TURBULENCIAS

Marko Cortés, “ridículo vendepatrias”

El líder panista Marko Cortés es calificado por el presidente de la Jucopo del Senado, Adán Augusto López Hernández, como “vendepatrias”, en tanto que la presidenta Claudia Sheinbaum arremetió en contra del panista y lo calificó de “ridículo” además descartó que éste pueda ser demandado por traición a la Patria al solicitar la injerencia extranjera para combatir la violencia en nuestro país, al ser considerada ésta como narcoterrorista y que vengan fuerzas trasnacionales a ayudarnos en algo que corresponde exclusivamente a las autoridades mexicanas; el panista puede estar o no en lo correcto, pero lo que sí es una realidad es que ni las fuerzas armadas ni las civiles pueden controlar a los cárteles que se han apoderado de vastas regiones del país, desplazado a sus habitantes e imponiendo el terror en las familias. Urge encontrar una solución para que la violencia no sea una bandera política más… Será el canciller Juan Ramón de la Fuente quien de a conocer la nueva estrategia de apoyo a los connacionales residentes en la Unión Americana y que viven aterrorizados con el retorno de Trump a la Casa Blanca, y que ha amenazado con expulsarlos desde el primer día de su gobierno. Y aunque la presidenta Claudia Sheinbaum señala que la migración hacia la Unión Americana ha disminuido hasta en 75%, lo cierto también es que la ola de ciudadanos de distintas nacionalidades hacia la frontera norte no se detiene. Al respecto resultan también sospechosas las acusaciones que sobre el tema pesan en contra del todavía gobernador poblano Salomón Céspedes, que en unos días más asumirá la titularidad del INI… Sheinbaum pasa su buena relación con el futuro gobierno republicano en EU dado que México es el principal socio comercial del vecino país e incluso ha rebasado a China, por lo que la fortaleza de la economía mexicana es factor fundamental en la relación bilateral que no puede cambiar de la noche a la mañana pues se afectaría el comercio fronterizo de ambos países… Quitarles sus haberes de retiro fue también otra advertencia a los ministros de la Corte que finalmente desistieron de oponerse a la Reforma Judicial calificada como insensatez…

