La palabra del ser supremo

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Finalmente, Rosario Piedra Ibarra logró su propósito, fue reelecta para seguir al frente de la CNDH.

Las habladas de los senadores que se oponían a su nombramiento, quedaron solamente en fanfarronadas. Privó el deseo del ser supremo para reelegir a quien no querían los senadores de Morena y menos sus opositores.

Valió más aquello de 90 por ciento de lealtad entre los funcionarios de gobierno que el 100 por ciento de incapacidad y docilidad que ha mostrado la señora Piedra Ibarra.

La mayoría calificada que tiene Morena y sus fieles aliados en la llamada Cámara alta venció la resistencia de algunos ilusos que creyeron poder luchar contra la voluntad suprema.

A los senadores no les importó que la peor calificada de los aspirantes fuese la propia Piedra Ibarra y no consideraron a las otras dos aspirantes que formaron la terna final, la mejor calificada fue descartada por no tener título profesional y la tercera, que era empujada por Adán Augusto López, fue vista con recelo por algunas senadoras.

Vencer la resistencia de los militantes de Morena no fue sencillo, ya que los senadores fueron obligados a mostrar su voto respaldando a Rosario Piedra, en una muestra más clara de la democracia que practican en ese partido.

Fueron largas horas de espera, pero finalmente la voluntad contraria de algunos personajes fue vencida, mostrando el por qué Adán Augusto fue el valorado para asumir el control de la mayoría senatorial.

Queda claro que solamente la voluntad del ser supremo, transmitida al senador Hernández, es la que vale, los demás son tan obedientes como sumisos.

De nada valió que propio y adversarios contabilizarán las fallas de Piedra en los cinco años que estuvo al frente de la CNDH, ya que la apuración de los senadores morenistas, petistas y verdes ocurría porque el próximo viernes se terminaba su primer periodo.

La principal virtud que tiene Piedra Ibarra es ser hija de Rosario Ibarra, una luchadora por los derechos humanos y creadora del colectivo Eureka, donde las propias cabezas de ese grupo se manifestaron en contra de la hija de la fundadora.

A través de un comunicado criticaron el desempeño de Piedra Ibarra al frente de la CNDH, cargo que ocupa desde 2019 y en el que ahora se mantendrá al frente hasta 2029, el cual calificaron como ‘insuficiente’ y deficiente.

Es un monumento al exceso a la desmesura, ya que fue la peor evaluada entre los que analizaron las características de cada uno de los aspirantes.

Durante el debate se recordó como la imposición de Rosario Piedra siempre tiene elementos adicionales. En su primera incursión se contabilizaron cuatro votos que aparecieron por arte de magia y en la segunda se recurrió a la presión y vencer la actitud reacia de los senadores que mostraron rebeldía que fue apagada con una o dos amonestaciones por parte del pastor.

******

Curioso que, en Chiapas, a unos cuántos días del cambio de gobernador, se haya producido el robo de tres computadoras y documentos de la Auditoría Superior del Estado, por lo que la Fiscalía del estado trabaja en el tema, ya que algunos relacionan al posible sustractor de ser un personaje muy cercano al cuestionado gobernador, Rutilio Cruz Escandón. Pero también en Chiapas se investiga a varios colaboradores del senador José Cruz, quien actuó como secretario de Salud en el presente gobierno de Rutilio. Se les acusa de peculado… Se rumora en los pasillos políticos que Alfredo del Mazo III será el próximo embajador de México en Gran Bretaña… El viernes próximo el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, rendirá su segundo informe de gobierno, sumido en una gran crisis acentuada por la muerte del entrenador de básquet ball de los niños triquis.

