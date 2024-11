No convienen más impuestos al turismo en Quintana Roo: hoteleros

José Luis Montañez

Primero se deben atender la inseguridad y los abusos de taxistas

Si el mal trato, los abusos y la imagen negativa que se lleva el turismo nacional e internacional en los doce destinos de Quintana Roo, incluyendo en primer lugar Cancún, no son atendidos por las autoridades de los tres niveles de gobierno, ni pensar en cobrar más impuestos a los visitantes que eligen el Caribe mexicano para vacacionar.

Este año, las cifras del turismo en Quintana Roo han sido a la baja y por ello la preocupación de hoteleros, restauranteros y transportistas de que al visitante no se le apliquen más impuestos, si antes no se mejora la atención, el servicio y la seguridad.

Con unos trípticos, videos y módulos en las ferias internacionales se trata de borrar la imagen negativa que se tiene ya de Cancún y los demás destinos turísticos de QR, sobre todo, por la nota roja que se despliega a nivel nacional e internacional.

Por miles, se reproducen en las redes sociales los eventos del crimen organizado que nos dejan muy mal parados a la vista del mundo.

Desafortunadamente, en los espacios de noticias de todo el orbe se da despliegue completo a ejecuciones, venganzas entre mafiosos y abusos en los cobros, sobre todo, de los taxistas del aeropuerto de Cancún.

El turismo que está llegando a Quintana Roo ya no tiene el mismo poder adquisitivo que el de hace 10 o 20 años.

Vienen muy limitados y cobrarles más impuestos sería tanto como seguir aporreando a la “gallina de los huevos de oro”.

Autoridades pondrán más sanciones a desarrollos irregulares

Las autoridades municipales en Benito Juárez (Cancún) han puesto en la mira a alrededor de ocho desarrollos inmobiliarios irregulares en esta ciudad, pues no cuentan con los permisos necesarios para su construcción y fraccionamiento.

La Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano de Benito Juárez, encabezada por Nahielli Margarita Orozco Lozano, ha anunciado una serie de operativos para clausurar estos desarrollos y aplicar las sanciones correspondientes; asimismo destacó que la meta es que a partir de diciembre se pueda lograr al menos una clausura por mes.

“Ya se tiene preparado un nuevo operativo contra otro desarrollo irregular, el cual piensan clausurar la próxima semana, que se sumaría a los seis que ya se han clausurado, incluyendo el que se cerró hace unas semanas con Ecología, el cual ya tenía trabajos de desmonte de vegetación”, dijo la funcionaria.

A esto añadió: “Tenemos tres cláusulas hechas con denuncias ante la Fiscalía y seguimos trabajando; la idea es empezar ya a partir del siguiente mes con por lo menos una clausura al mes. Debemos hacer un trabajo de un proceso administrativo, entonces estamos trabajando, estos fraccionamientos no tienen nada, no tienen ni registro en cuanto al tema de licencias de fraccionamiento o condominio, no tienen licencia de construcción, no tienen permisos ambientales”.

Asimismo, aclaró que las clausuras se pueden llevar a cabo, incluso cuando los desarrollos no han comenzado los trabajos de desmonte o lotificación, “desde que se detecta que comienzan a hacer la venta de los predios o lotes, la dependencia puede comenzar a actuar para la clausura”.

Estos desarrollos se encuentran principalmente en la avenida Huayacán y el libramiento 180, una zona de rápido desarrollo inmobiliario. La falta de permisos de licencia de fraccionamiento, licencia de construcción y permisos ambientales ha llevado a las autoridades a tomar medidas drásticas.

Hasta la fecha, se han clausurado tres desarrollos y se han presentado tres denuncias ante la Fiscalía General del Estado. “Hasta el momento no ha existido ningún acercamiento por parte de alguna persona o empresa que se acrediten como los dueños o responsables de estos proyectos, ya sea para ver la situación en que se encuentran legalmente o regularizarse”, aseveró Nahielli Margarita Orozco Lozano.

La Secretaría ha señalado que se han utilizado drones para detectar predios que presenten modificaciones no autorizadas, y es que, los desarrollos irregulares no sólo afectan el medio ambiente, sino que también ponen en riesgo a los compradores que pueden ser estafados. La secretaría ha instado a los ciudadanos a ser cautelosos y verificar la legalidad de cualquier oferta inmobiliaria antes de realizar una compra.

Mercancía china satura Cancún

La demanda de productos chinos ha crecido significativamente en los últimos años, impulsada por la variedad y los precios competitivos que ofrecen estos productos. En Cancún, por ejemplo, se han registrado más de 30 tiendas que venden productos importados de China, no obstante, este fenómeno ha generado tanto oportunidades como desafíos en la región.

Esta semana, se abrió un nuevo establecimiento de importación china, generando gran interés en la ciudadanía después de que se dijo que era la tienda física de la aplicación Temu, no obstante, poco tiempo después del anuncio se aclaró que no es así.

Lo que es una realidad, es que se ofrecen productos, que bien se pueden encontrar en una lista de aproximadamente 30 tiendas similares en el primer cuadrante de Cancún y que son, precisamente procedentes de esas aplicaciones en línea que ofrecen todo tipo de cosas a precios muy accesibles.

En este sentido, se dice que con opciones cada vez más amplias, los consumidores pueden encontrar desde artículos para el hogar hasta gadgets de última generación, entre otras opciones y a precios competitivos. Estas tiendas han ocupado principalmente, las avenidas José López Portillo, Uxmal y Tulum, lo que los hace fácilmente accesibles para los clientes.

En este escenario, las autoridades locales han tomado nota de la situación y están trabajando para regularizar la venta de productos importados. La Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Sustentable (Sedetus) ha implementado medidas para garantizar que los productos importados cumplan con las normativas y no perjudiquen a los comerciantes locales. Además, se han llevado a cabo campañas de concienciación para informar a los consumidores sobre la importancia de apoyar a los productores de la región.

Se dispara el costo de la vivienda en Quintana Roo

Según datos recientes de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), el costo de la vivienda en Quintana Roo ha experimentado un aumento significativo del 12.7% en el primer semestre de 2024. Este incremento posiciona al estado en el segundo lugar a nivel nacional, solo superado por Baja California Sur con un aumento del 14.7%.

El crecimiento en el costo de la vivienda se debe a varios factores, incluyendo la alta demanda de propiedades en destinos turísticos como Cancún y Playa del Carmen, así como la escasez de oferta de viviendas asequibles. Además, la inversión en infraestructura y el desarrollo urbano ha impulsado los precios en la región.

La vivienda popular en Quintana Roo ha visto un incremento promedio de 500 mil pesos a 750 mil pesos en los últimos años. Esto ha resultado en una disminución significativa en la oferta de casas de interés social por debajo de los 700 mil pesos, afectando a más del 90% de los derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

En este sentido, Víctor Ducoing, gerente estatal de crédito de Infonavit, aseguró que en 2023 existían en Quintana Roo 120 mil trabajadores que ya contaban en ese entonces con los puntos suficientes para tramitar un crédito de vivienda, pero para 2024, el Infonavit sólo alcanzó a otorgar alrededor de 13 mil financiamientos en toda la entidad.

Por municipio, Cancún se ubica en tercer sitio a nivel nacional con un incremento de 13% y en cuarto sitio aparece Solidaridad (Playa del Carmen) con un alza de 12.6 por ciento.

Las autoridades locales han tomado medidas para abordar este problema, incluyendo la implementación de operativos para clausurar desarrollos irregulares y la coordinación con la Fiscalía General del Estado para aplicar sanciones. Sin embargo, la demanda sigue superando la oferta, lo que hace que el problema persista.

A pesar de los esfuerzos de las autoridades, se espera que el costo de la vivienda continúe aumentando en los próximos años. La construcción de viviendas de interés social sigue siendo un desafío y se necesitarán políticas más efectivas para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a una vivienda asequible.

De acuerdo con el Registro Único de Vivienda (RUV), en 2019, antes de la pandemia Quintana Roo cerró el año con una producción de 12,613 viviendas de interés social; para 2020 descendió hasta las 9,526; en 2021 se mantuvo en 9,577 y para 2022 descendió hasta la 8,473.

