Julia Palma presenta el 1er Festival Infantil y Juvenil México Canta y Encanta

El próximo 10 de diciembre Julia Palma presentara el 1er Festival Infantil y Juvenil México Canta y Encanta en el Teatro Jorge Negrete de la ANDA. Un gran evento donde expondrá a maravillosas voces infantiles y juveniles acompañados con un estupendo mariachi y el marco de un gran ballet.

La producción corre a cargo de la propia Julia Palma y del señor Enrique Espinosa; la primera de ellas nos contó en entrevista para DIARIO IMAGEN “Es un festival para promover nuevos valores, trato siempre desde mi trinchera que se conserve el gusto por la música mexicana. Y es que, hay quien dice que no, pero sí se está perdiendo, tenemos una sola estación de radio que promueve la música ranchera en toda la Ciudad de México, son más de 60 y solo una se dedica a nuestra música. Los niños no saben que es un mariachi, entonces me he puesto como meta que nuestra música siga viva”.

Adelantó que cuentan con 20 participantes “entre niños y jovencitos, les pongo un muy buen escenario, un muy buen mariachi, no es precisamente un concurso, pero sí se compite para cantar e interpretar muy bien la canción, porque de ahí mismo se está trabajando para grabar un disco físico y virtual. Esto es un apoyo para ellos, por el escenario y el disco, todos van a tener un premio de una manera u otra. Vamos a reconocer a la revelación del año, la voz más bonita, el más carismático, todos saldrán con su reconocimiento como testimonio por su participación y uno adicional por la característica en la que se hayan destacado”.

La convocatoria se hizo en redes y se aceptó a todos aquellos que tienen talento en la música mexicana, dijo “sabemos que ninguno de ellos es profesional, pero sí deben tener cierta aprobación para participar, porque es un riesgo ponerlos en un escenario y que no respondan, que es algo que existe hasta para los más experimentados. Aquí no se sabe de dónde salta la liebre, pero de que todos son estrellas, lo son y lo están intentando, lo cual ya es un logro”.

Lo que más ha llamado la atención de Julia Palma “es que a pesar de que nuestra música no es difundida, aun los niños y jóvenes le apuestan a la música ranchera, y van a presentar desde un danzón, boleros y el mariachi por supuesto. Aunque se les dio la facilidad de llevar una pista o hacer otro género, para mi es una sorpresa que, todos decidieron cantar con mariachi. Ahora les hago un llamado a los productores, para que acudan a este evento, al público en general y que todos apoyemos a estos niños que son maravillosos”.

Destacó que “Vamos a tener un jurado de profesionales cantantes, promotores, productores, quienes van a decidir quienes podrán estar en el disco, porque se va a grabar en directo, entonces todos deben ser impecables, porque no se puede incluir a quienes olviden la letra, o desafinen muy notablemente. Esto es un gran esfuerzo porque a ellos les estamos pasando la batuta y Dios los va a ayudar, yo tengo más de 40 años cantando música ranchera y de eso vivo, a ellos también les ira bien, porque el mariachi tiene magia y te compensa de una manera u otra, y como mexicanos tenemos la obligación de promover nuestra música”.

Finalmente celebró que recientemente “Participé en el primer congreso mundial del mariachi, se rompió récord en el Zócalo con 1 mil 122 músicos registrados, aunque llegaron más, calculo que había más de 3 mil músicos interpretando al unisonó ‘Cielito lindo’. Se te ponía la piel chinita con este mariachi monumental. La plaza se vio llena, entre público y el mariachi, que llegaron con su trompeta, violín, guitarra. Esto fue organizado por la cámara nacional de comercio, fueron 5 días con diferentes escenarios, a mí me tocó el cantoral y el auditorio del IPN, todos estuvieron llenos, es decir que, sí gusta la música ranchera, pero hay que promoverla, difundirla, yo le hago un llamado a padres de familia para que en su hogar pongan música con mariachi” concluyó.

El 1er Festival Infantil y Juvenil México Canta y Encanta e celebrará el 10 de diciembre en el Teatro Jorge Negrete de la ANDA y los boletos ya están disponibles en la taquilla del inmueble.