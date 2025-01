Juan Pablo publica “El Provinciano”

En una nueva faceta como solista

El Vocalista de Odisseo promociona su nuevo libro

Por Isabel Violeta

Juan Pablo Muñoz López, vocalista del grupo Odisseo se encuentra en una nueva faceta, ahora como escritor y lanzó su libro llamado “El provinciano”. El diseño y la formación de interiores estuvieron a cargo de Mariana Ugalde, en colaboración con et al. (@etal.mx).

Un libro que recopila anécdotas autobiográficas de las distintas etapas en la carrera musical de Juan Pablo Muñoz López. Con narrativa precisa y evocadora y detalles vívidos en una sencillez y cotidianidad, harán conectar al lector con su imaginación, mostrando a su vez los entresijos de la industria musical mexicana durante la década de 2010 a 2020.

En entrevista para DIARIOIMAGEN Juan Pablo nos contó que el libro ya tiene dos años desde sus inicios “todo comenzó a partir de una terapia, donde me recomendaron contar lo que necesitaba soltar. Al final por lo que decidí publicarlo fue por que narra una década histórica en la industria musical sobre las disqueras y el movimiento en la capital, los shows en los metros, en cuartos cómo funcionaba la radio y muchas características históricas que pienso no tenían que perderse”.

Cabe mencionar que la edición se concluyó en febrero de 2024 en los talleres de Offset Rebosán, pero el proyecto comenzó a tener forma cuando Juan Pablo se lo mostró a sus seres queridos “le di forma al libro y se lo enseñé a mi hermano y a mis compañeros, ellos fueron los que vieron la narrativa como de héroe que tenía y me motivaron a venderlo. Pues se narra la lucha contra los demonios internos, una historia al final muy universal. Fue posible venderlo solo con mis recursos, no estoy muy de acuerdo con las disqueras, contaba ya con la base de los fans, nos ayudaron a venderlo, está a punto de agotarse el primer tiraje en su primer año”.

El éxito del libro rebaso los pensamientos del cantante y ahora escritor “estoy muy contento por que dejó de ser el ejercicio terapéutico pasando a ser un ejemplo de seguir para otras personas, si habla de cómo me convertí en el vocalista de la banda, pareciera que por la temática pudiera gustarle a pocas personas, pero me retroalimentaron y me dijeron que en realidad es una historia que les hace salir adelante y cumplir sus sueños, con ganas de que le llegue a más personas”.

Este éxito no solo es con las ventas del mismo pues “El provinciano” ayudó a Juan Pablo a sanar “hay un libro llamado ‘El camino del artista’ que dice que como ejercicio es hacer unas páginas, escribiendo en un papel lo que te bombardea, para dejar todo en el papel continuando el día con la cabeza tranquila, esto tiene mucho que ver con este ejercicio del libro. Yo tenía tantos temas atorados que necesitaba sacarlos y no bastaban las canciones y ahora puedo plantearme escribir más cosas como cuentos, o muchas otras cosas”.

Por el momento se queda con el éxito de este libro, pero con la espina de que podría escribir otras cosas más “lo que tenía que contar lo conté, por ahora no pienso en una segunda parte, me parece que las historias de éxito no son llamativas, me pareció más interesante contar el cómo se llegó ahí, pues es algo que casi no se cuenta”.

El libro está a la venta en la gira de la banda Odisseo o en la página oficial de la agrupación.