Vinculan a proceso a pareja de feminicidas de Ecatepec

Podrían alcanzar de 70 años a prisión vitalicia

Es sólo por el asesinato de una mujer, desaparecida en Jardines de Morelos

José Luis Montañez

Juan Carlos “N” y Patricia “N”, la pareja detenida en Ecatepec, Estado de México, y presuntamente responsables del asesinato de al menos 10 mujeres, fue vinculada a proceso por feminicidio.

La Autoridad Judicial determinó vincularlos a proceso por el feminicidio de Nancy Noemí, una mujer de 28 años, que fue reportada como desaparecida en la colonia Jardines de Morelos, el pasado 6 de septiembre.

Durante la segunda audiencia que se realizó en los juzgados de Control y Juicios Orales y de Ejecución de Sentencia del Distrito Judicial de Ecatepec, la magistrada determinó que la pareja mató y mutiló en su domicilio de Jardines de Morelos a esta mujer para quedarse con su hija y venderla en 15 mil pesos a un matrimonio que también fue detenido.

La jueza reconoció que no existen pruebas científicas para demostrar que los restos humanos encontrados en una bolsa que llevaban en una carriola el día de su detención corresponden a Nancy, pero por la declaración de Juan Carlos quedó acreditado que son los autores materiales de su muerte. Se determinó que la Fiscalía mexiquense aportó datos de prueba idóneos para determinar la vinculación y dio dos meses de plazo para el cierre de la investigación.

Por este delito podrían alcanzar una pena de entre 40 a 70 años de cárcel o prisión vitalicia; y entre 700 a 5 mil días de multa.

Este martes también se realizó audiencia de vinculación a proceso por el delito de trata de personas en la modalidad de adopción ilegal, ya que éstos habrían vendido a una pareja, la bebé de dos meses de edad, hija de la mujer a la que habrían asesinado. En esta audiencia, de igual forma ambos fueron vinculados a proceso.

​Con esta vinculación a proceso por feminicidio suman ya tres procesos legales en su contra.

El jueves pasado la pareja fue vinculada a proceso por los delitos de respeto a los muertos y violaciones a las leyes de inhumación y exhumación.

Esta es la primera vinculación a proceso por el delito de feminicidio que se le dicta a la pareja. Él en sus declaraciones ministeriales afirmó que mató a 20 mujeres de Ecatepec.

Juan Carlos “N” y Patricia “N”, fueron detenidos el jueves 4 de octubre en calles de la colonia Jardines de Morelos, cuando llevaban consigo una carriola en la que transportaban restos humanos.

Nos dejó muertos en vida: familiares

Previo al fallo de vinculación de proceso, familiares de mujeres asesinadas en Ecatepec escucharon la manera en que la pareja de presuntos feminicidas seriales narró cómo ejecutó a sus víctimas.

“Estamos como dijeron ante un monstruo que de verdad ni yo misma puedo entender la capacidad de esta persona. Yo tenía la esperanza de que mi hija estuviera con vida y que estuviera tal vez en alguna otra parte, pero con lo que acabo de escuchar. Es muy doloroso saber esto, que no se conformó con haberla matado”, señaló Lilia Matus Cruz, madre de Evelyn Rojas.

“Son únicos, cínicos, no hay palabras, un nombre algo que se les pueda como se les fuera definir a estas personas. Yo tenía la esperanza de que mi hija regresara de verdad, tenía la esperanza de que mi hija estuviera con vida. Dice que quemó a mi hija en un tambo de la azotea, eso es lo que él dice. Que le den la pena máxima. Queremos justicia. Como planearon todo, como lo van maquinando todo paso por paso, ya tenían 7 años de conocer a mi hija”, apuntó María Eugenia Solorio Flores, madre de Nancy.

Dolor en el clamor de justicia

“Que le pongan todo el peso de la ley, todas quisiéramos que esa persona estuviera en nuestras manos y tal vez hacer lo mismo con él, pero nos volveríamos igual o peor que él. La justicia espero que de verdad sea justa. Que pongan mano dura con todo este tipo de personas. Ellos no mataron a una persona, mataron a una familia en cada una de nosotras como madres, como padres, toda la familia han destruido, a él decirle que Dios lo perdone y de verdad yo le pido a ese Dios tan misericordioso que tenga misericordia de él. Hay un Dios muy justo que le va a dar lo que cada persona se merece y cuando se lo dé, yo creo que él va a pedir morir y no se va a poder morir. Yo de mi parte no quiero tener odio. Lo que tengo es dolor porque ni siquiera odio puedo sentir”, señaló Lilia Matus Cruz, madre de Evelyn Rojas.

“No creo que pueda tener una palabra para dirigirle a esas personas no creo que pueda tener en mi lenguaje algo que pueda describir lo que hicieron estas personas a los únicos que les pido es, a las personas que nos dan justicia en el país, que en realidad nos den justicia”, agregó Diego, esposo de Evelyn.

Destruyeron sueños y familias enteras

“Preguntarle por qué, qué tenía en su cabeza para haber hecho semejante barbaridad con mi hija, no se merecía mi hija eso, ella tenía muchas ilusiones saben, ella quería salir adelante con sus hijos, era una muchacha muy trabajadora. Tenía esa ilusión de ser algo, de regresar a la universidad a estudiar, de tener un título, de ser una dentista, de darle mejor vida a ella también a su madre; a nosotras nos dejó muertas en vida”, apuntó Lilia Matus Cruz, madre de Evelyn Rojas.

Familiares denunciaron lentitud en las investigaciones y exigieron que pronto puedan saber con certeza el paradero final de los cuerpos de sus hijas.