Claudia de Icaza presenta una versión corregida y aumentada sobre Luis Miguel

En conferencia de prensa la escritora dejó ver ante los medios de comunicación que el libro contiene reveladoras situaciones ocurridas alrededor del cantante y que así como él dio a conocer su versión por medio de su serie, ésta es la suya

Asael Grande

Un nuevo acercamiento al texto de una biografía no autorizada que, en la década de lso noventas, dio lugar a una demanda de 7 millones de dólares por parte de Luis Miguel a la periodista Claudia de Icaza por compartir con el público detalles de su vida que prefería ocultar. Hoy, muchos años después y en vista de que, en la exitosa serie de televisión sobre su vida, Luis Miguel ha decidido por fin autorizar que se cuente todo aquello que negaba antes, sale a la luz una versión corregida y aumentada- del libro, “Luis Miguel El Gran Solitario..24 años después”, con el fin de demostrar y sostener lo que desde entonces su biógrafa manifestaba: que sólo había hablado con la verdad: “como periodista es difícil cargar con una sentencia penal por difamación y calumnia, y antecedentes penales, y que después de veinticuatro años, el personaje al que tú te referiste, y hablaste de su vida, para mí con respeto, haga una serie, se decida abrirse de capa a platicar su vida, y demuestre que lo que yo dije en algún momento, me lo confirma él mismo, no es que todo lo que decía ‘El Gran Solitario’, venga en la serie de Luis Miguel; a Luis Miguel lo deberían demandar todos los que han sido mencionados en su serie, porque ahí sí hubo descuido, siento, en muchos personajes, y no estoy hablando de mí, que en la serie me llamo Cynthia Casas, aquí lo importante de mi libro es que lean lo que yo viví, tenerla amenaza de una demanda civil y penal, tener un personaje tan fuerte atrás de ti, vivirlo tres años y medio, y que todavía la gente piense que gané los 7 millones de dólares, que tanto ‘cacarearon’ los abogados de Luis Miguel”, comentó De Icaza, durante la presentación a prensa, de su libro “‘Luis Miguel El Gran Solitario..24 años después”,

Fue en 1994, que la periodista Claudia de Icaza publicó un libro sobre Luis Miguel, el cual fue llevado a los tribunales por el cantante con el fin de que se prohibiera su publicación. Años después la justicia falló a favor de la periodista, que hoy, 24 años después corrige y aumenta el texto de su anterior libro y lo hace con una semblanza auténtica y completa del gran cantante, y ahora resucitado, entre otras cosas, por una serie de Netflix: “ahora lo que busco yo, es ‘chupar del bote’, quiero que Luis Miguel sepa cómo se vive una demanda, tuve una experiencia catastrófica; ahora Luis Miguel me da una ternura infinita, porque es un ‘cuate’, que desde que abrió los ojos a esta vida, ya la tenía marcada, alguien me decía cuando vio la serie: ‘yo no sé cómo ese cuate está vivo’ con lo que vivió’; me preocupa Luis Miguel, me preocupa que no se preocupe él por él, porque ya se ve más de cincuenta años, le queda poco tiempo, porque tiene un problema muy severo en el oído, no le da mucho tiempo como cantante, ya no se haya en el escenario, tiene una voz extraordinaria, pero ya se le empieza a oír mal, está perdido, me da mucha ternura”, finalizó la autora.