Moscow State Ballet ofrecerá temporada de “El lago de los cisnes”

Se presentarán los días 20 y 21 de octubre en Centro Cultural Teatro 1

La compañía de Liudmila Titova llega a México para realizar gira

Arturo Arellano

Con la música clásica de Pyotr Ilych Tchaikovsky y coreografía original de Marius Petipa, la compañía de danza Moscow State Ballet de Liudmila Titova ofrecerá en México una gira interpretando el epítome de los ballets clásicos “El lago de los cisnes”. Temporada que les llevará a presentarse en Toluca, Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes, Monterrey, Torreón, Mazatlán, Culiacan, Los Mochis, Estado de México y por supuesto la Ciudad de México, en donde se presentarán los días 20 y 21 de octubre en el Centro Cultural Teatro 1.

Con la presencia de los bailarines Liudmila Titova (Odette), Elena Antsupova (Odile), Sergel Skvortsov y Alexey Konkin (Ambos Príncipe Sigifrido) se realizó una rueda de prensa, donde coincidieron al decir que se sienten felices de ofrecer esta gira en tierra mexicana con uno de los ballets mas importantes del mundo “Tratamos de preservar el estilo original de la obra tal y como lo imagino Petipa, sin embargo, con el tiempo si la hemos hecho mas emocional con mas movimientos, cada actor lo vive en su estilo particular y con ello queremos área para a la gente, mostrando el alma en el escenario. Queremos que nuestra manera de interpretar esta obra sea única. El espectáculo es de cuatro actos y un intermedio, en los que 30 bailarines crearemos el ambiente para contar la historia”, dijo Titova.

De su llegada a México aclaran “No elegimos las ciudades a donde vamos, pero nos gusta pensar que todas las ciudades nos esperan siempre. A cada lugar que llegamos, dejamos lo mejor de nosotros, porque siendo rusos traemos esa etiqueta de ser los mejores en el ballet, entonces debemos mantener esa expectativa, hacerla valer y que después los organizadores no nos pidan una sola fecha sino dos o tres”.

Cada uno, con más de 15 años de trayectoria en el ballet, se comprometieron a poner en alto el nombre de su cultura rusa “Tenemos oportunidad de mostrar la cultura rusa y nuestro arte. Es muy complicado traer un grupo tan grande con vestuarios y escenografías a un país tan lejano, de modo que lograrlo es una oportunidad y no se puede desaprovechar.

Oportunidad para dejar un poco de Rusia en este caso en México. Somos profesionales y no nos detenemos a pensar en las dificultades, ni la altura o largos tiempos de viaje, esto es lo que nos gusta, lo que queremos y lo hacemos lo mejor que podemos”. Siendo formados todos los bailarines en la disciplina del ballet desde entre los 6 y 8 años de edad.

Titova directora y fundadora de la compañía declara que “Me forme como todos desde hace muchos años, desde los 6 y luego aproximadamente a los 17 sentí la necesidad de crear mi propia “troupe’, no ha sido sencillo, me ha llevado tiempo, reunir bailarines de primer nivel y aprender lo que es estar del otro lado, no solo como bailarín sino como directora y creativa, toma no decisiones.

Ahora La compañía ya esta estable y tenemos muchos planes, queremos formar muchos ballets y llevarlos a todo el mundo”. Lo mismo no descarta la posibilidad de trabajar en complicidad con otros países “Nos gustaría tener proyectos con otros países, de formación de estudiantes, algo que nutra y haga crecer el ballet en el mundo. Por ahora no hay nada concreto pero sin duda es importante pensar en ello”.