En política no hay derrotas para siempre, dice Alejandra del Moral

Asume como presidenta del PRI en el Estado de México

Toluca, Estado de México.- Al asumir como presidenta del PRI en el Estado de México, Alejandra Del Moral sostuvo que “en política ninguna derrota es para siempre” y que el PRI está en pie de lucha por los miles de priístas que sin haber ocupado cargo alguno luchan en las colonias, en los pueblos, en las localidades por hacer realidad la justicia social.

Del Moral protestó ante el Consejo Político Estatal, con la presencia del gabinete del gobierno del Estado de México, en unión de su compañero de fórmula Ignacio Beltrán García, quien asumió el cargo de secretario general del PRI en el Estado de México. También agradeció el apoyo del priísmo mexiquense y refirió al gobernador Alfredo Del Mazo Maza como el “único líder político estatal”.

En su discurso, la ex diputada federal y ex presidenta de Cuautitlán Izcalli, reconoció los logros de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y se comprometió a defenderlos.

También criticó la consulta convocada por el nuevo gobierno federal a la que calificó como “una farsa de grandes proporciones”. Cuestionó la honestidad del ejercicio convocado por el presidente electo: “¿Acaso no es deshonesto el engaño a la gente? ¿Acaso no es deshonesto esconderse en las faldas de una consulta espuria? ¿Acaso no es deshonesto el desprecio a las instituciones y la ley?”.

Del Moral textualmente dijo que “no habrá borrón y cuenta nueva para quienes en las elecciones pasadas traicionaron las siglas y los colores del PRI… no caben aquí quienes se empequeñecen… y traicionan… ellos ya están fuera del PRI.”

La lideresa del PRI mexiquense reconoció que en las pasadas elecciones su partido vivió una crisis electoral que “caló hondo” y se comprometió a reconstruir al PRI para ganar las elecciones intermedias para presidentes municipales, diputados locales y federales del 2021.